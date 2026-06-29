House of the Dragon Staffel 3: Wann geht es mit Episode 3 weiter?

Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon ist zurück und mal wieder in aller Munde. Zwei Folgen sind schon draußen, aber wann geht es mit Episode 3 weiter?

Die finstere Fantasy-Welt von Westeros beschert uns auch in der 3. Staffel von House of the Dragon wieder allerlei Schlachten, Drachen und Hofintrigen, während die beiden Fraktionen der Targaryens um den Eisernen Thron buhlen. Seit dem 29. Juni sind mittlerweile zwei Episoden der aktuellen Season online. Doch wann geht es weiter?

House of the Dragon Staffel 3: Folge 3 kommt schon nächsten Montag

Das neue House of the Dragon-Kapitel bleibt beim wöchentlichen Erzählrhythmus. Das bedeutet, dass es schon kommenden Montag, am 6. Juli 2026, mit der 3. Episode weitergeht. Wie schon Folge 2 wurde die von Regisseurin Clare Kilner gedreht, die erneut ein Drehbuch von Sara Hess inszenierte. Insgesamt besteht die Staffel wieder aus acht Episoden, die ihr dieses mal sowohl bei Sky/WOW als auch HBO Max mitverfolgen könnt.

Das große HotD-Staffelfinale steht dann am 10. August auf dem Programmplan. Wir konnten im Vorfeld schon vier Episoden vor dem Start sehen und haben hier unseren Serien-Check dazu. Danach wird die Fantasyserie von Showrunner Ryan Condal mit einer 4. und letzten Staffel abgeschlossen.

Fans der Fantasywelt, die Autor George R.R. Martin erfand, erwartet darüber hinaus eine weitere Staffel A Knight of the Seven Kingdoms, einem Theaterstück, das dieses Jahr in London anläuft, einem Kinofilm über Aegon der Eroberer.

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Und wollt noch tiefer in die aktuelle HotD-Staffel einsteigen? Dann haben wir die passende Streamgestöber-Episode für euch aufgenommen:

Podcast: Wie gut ist die 3. Staffel House of the Dragon?

Die Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon meldet sich in Staffel 3 mit einem Blockbuster-Paukenschlag zurück und reicht gleich zu Beginn die lang erwartete Schlacht im Bürgerkrieg der Targaryens nach. Wir diskutieren die Westeros-Rückkehr.

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Zwischen überzeugenden Drachen, verstörenden Küssen und neuen Allianzen loten wir den eskalierenden Konflikt von Team Schwarz und Team Grün aus, der natürlich in bester GoT-Manier im Auftakt von House of the Dragon erneut Tote fordert.