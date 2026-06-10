House of the Dragon Staffel 3 wird mit Folge 1 komplett den Rahmen sprengen – mit Überlänge und unvergesslicher Schlacht

Der Auftakt der neuen House of the Dragon-Staffel wird eine legendäre Schlacht aus der Vorlage entfesseln. Jetzt ist außerdem die Länge von Folge 1 durchgesickert.

Game of Thrones-Fans müssen sich nur noch kurz gedulden, bis die 3. Staffel des Prequels an den Start geht. Bekannt ist bereits, dass die neue Season mit einer legendären Schlacht startet, die als größte der bisherigen Franchise-Geschichte geteast wurde. Die dazugehörige Auftaktfolge wird dem Gefecht wohl die nötige Zeit einräumen, denn jetzt soll die Laufzeit von House of the Dragon Staffel 3, Folge 1 feststehen.

House of the Dragon Staffel 3, Folge 1 soll fast 75 Minuten lang sein

Wie die Got-Nachrichtenseite Winter is Coming berichtet, hat HBO die Länge der ersten neuen House of the Dragon-Folge veröffentlicht. Sie soll stolze 72 Minuten dauern. Damit wäre sie nur eine Minute kürzer als das Staffel 2-Finale.

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Die Überlänge des Staffel 3-Auftakts wird sicherlich angemessen sein, denn House of the Dragon wird die neue Season mit der legendären Schlacht an der Gurgel eröffnen. Dabei handelt es sich um das vielleicht epischste Gefecht der GoT-Geschichte, bei dem es die Flotte der Valeryons und die Drachenreiter von Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) auf hoher See mit der Trichade von König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) aufnehmen. Das Ereignis wurde bereits mit der Schlacht von Helms Klamm aus der Herr der Ringe-Trilogie verglichen, was den gewaltigen Maßstab angeht.



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Wann und wo startet House of the Dragon Staffel 3 in Deutschland?

Die erste Folge der dritten House of the Dragon-Staffel startet hierzulande am 22. Juni 2026 bei Skys WOW und HBO Max. Der Rest der insgesamt acht Episoden umfassenden Season des GoT-Prequels folgt wie gewohnt im Wochentakt.

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