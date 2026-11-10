"Es gibt viel Hässlichkeit im Fandom": House of the Dragon-Star rechnet mit Fantasy-Fans ab

House of the Dragon-Darstellerin Olivia Cooke hat sich aus den sozialen Medien zurückgezogen. Erfahrt hier auf Moviepilot, warum sie sich dazu entschlossen hat.

Als Königin Alicent Hohenturm musste Schauspielerin Olivia Cooke schon einiges über sich ergehen lassen. Vor allem in der 3. Staffel von House of the Dragon, die diesen Sommer bei HBO über die Bühne ging. Während dieser Zeit verabschiedete sie sich auch aus den sozialen Medien, obwohl Profile bei Instagram und Co. natürlich ein profitables PR-Werkzeug sind, um mit Fans in parasozialem Kontakt zu bleiben.

Aber warum eigentlich? Ein neues Interview mit der Fantasy-Schauspielerin klärt auf.

Darum ließ House of the Dragon-Star Olivia Cooke die sozialen Medien links liegen

Im Gespräch mit GQ ging Cooke diese Woche auf das Online-Tohuwabohu ein. Besonders brenzlig wurde es, als ihre Serienfigur zu Beginn der letzten HotD-Season mit ihrem Sohn Aemond (Ewan Mitchell) rummachte. Nicht ungewöhnlich für Targaryens, online führte es aber zu fehlgeleitetem Mitleid mit der Schauspielerin und sogar zu ausufernden Fan-Theorien, sie sei durch diese kontroversen Szenen ein Opfer der Regisseure geworden:

Ich glaube, manche dieser Interpretationen schlagen einfach wie ein Lauffeuer ein und entwickeln sich zu etwas, das mit dem, was damals auf dem Bildschirm zu sehen war, keinerlei Ähnlichkeit mehr hat. Es gibt auch viel Hässlichkeit im Fandom. Es ist zutiefst von Frauenfeindlichkeit geprägt. Es gibt eine Menge Rassismus. Ich versuche, dem in meinem Kopf so wenig Raum wie möglich zu geben.

Gründe, sich aus den sozialen Medien zu verabschieden, gab es also mehr als einen. Für Olivia Cooke scheint aber das Schauspiel selbst an oberster Stelle zu stehen:

Ich denke, dieser Starkult rund um das Dasein als Schauspielerin hat sich inzwischen zu einem echten Monster ausgewachsen. Und ich glaube einfach, wir müssen aus diesem Zug aussteigen und begreifen, dass wir diese Serien und Filme zwar für den Eskapismus machen, ja, aber eben auch, weil es kunstvoll und kreativ ist – und nicht für Follower, Werbedeals oder kostenlosen Kram. Auch wenn das manchmal ganz nett ist.

Bereits in der Vergangenheit wurde Fans klar, dass der House of the Dragon-Star kein Blatt vor den Mund nimmt. Etwa, wenn es selbstkritisch darum geht, wie schlecht sie beim Star Wars-Vorsprechen war, oder darum, wie genervt sie vom Negroni-Meme war. Gerade deshalb finden wir Olivia Cooke aber nach wie vor stunnin'.

Doch nicht ganz weg vom Fenster, hier ein neuerer Insta-Post:

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Wann geht es mit House of the Dragon weiter?

Die Dreharbeiten zur 4. und wohl auch letzten Staffel von House of the Dragon werden irgendwann im nächsten Jahr beginnen. Sollte sich die Serie wie zuvor an den Zweijahresrhythmus halten, können wir danach im Sommer 2028 mit der finalen Season rechnen. Alle Infos dazu findet ihr bis zum Start in unserem ständig auf den neuesten Stand gebrachten Alleswisser-Artikel zu HotD Staffel 4.

Danach ist aber noch lange nicht das Ende des Game of Thrones-Universums erreicht. Ein Kinofilm über Aegon den Eroberer ist schon sicher und weitere Serien werden ebenfalls entwickelt.