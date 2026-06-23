House of the Dragon-Star Harry Collett über den emotionalen Jace-Moment, auf den er vier Jahre gewartet hat

House of the Dragon ist im Staffel 3-Auftakt mit einem folgenschweren Verlust gestartet. Wir haben mit Jace-Darsteller Harry Collett über den emotionalen Moment im Interview gesprochen.

Achtung, es folgen Spoiler zur 1. Folge von House of the Dragon Staffel 3!

Die 3. Staffel von House of the Dragon hat in der 1. Folge die lang erwartete Schlacht in der Gurgel abgeliefert. Dabei müssen Team Schwarz und Team Grün schwere Verluste einstecken – der größte ist zweifellos der Tod von Jace Velaryon (Harry Collett), dem Sohn und Thronfolger von Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy).

Wir haben Harry Collett in Berlin zum Interview getroffen und mit ihm über die ereignisreiche Folge gesprochen. Dabei verriet Collett, was Jace zu seiner folgenschweren Tat getrieben hat, welche Konsequenzen sich daraus für Rhaenyra im restlichen Staffelverlauf ergeben werden und wie der letzte Tag am House of the Dragon-Set für ihn war.

House of the Dragon Staffel 3: Jace-Darsteller Harry Collett im Moviepilot-Interview

Moviepilot: Staffel 3 beginnt mit der Schlacht in der Gurgel, in der Jace eine wichtige Rolle spielt. Er sperrt Rhaenyra ein und zieht selbst in die Schlacht – mit tragischen Konsequenzen. Was glaubst du, warum Jace so gehandelt hat?

Harry Collett: Ich denke, Jace hat Rhaenyra langsam in die Falle tappen sehen und konnte das nicht mehr ertragen. Er hat Rhaenyra nicht aus Boshaftigkeit eingesperrt, sondern weil er sie beschützen wollte. Er sieht es als ultimatives Opfer: Rhaenyra ist die wichtigste Person im Land, aber sie ist auch seine Mutter und sie haben so viel Trauer zusammen durchgestanden. Sie werden sich immer gegenseitig lieben. Er hatte ein schlechtes Bauchgefühl dabei, sie in die Schlacht ziehen zu lassen, also wollte er stattdessen selbst gehen.

In Staffel 2 wollte er schon losziehen und selbst aktiv werden, und Rhaenyra hat ihn zu Hause sitzen lassen. Ich denke, er hatte jetzt genug davon und wollte etwas für sich selbst machen. Er hat sich so darauf gefreut, von der Schlacht zurückzukehren und zu ihr zu gehen und zu sagen: “Ich hab’s geschafft.” Aber das kann er jetzt aus offensichtlichen Gründen nicht mehr.

Aus der Romanvorlage wusstest du wahrscheinlich schon lange, was auf Jace zukommt. Wie hast du dich auf den Abschied vorbereitet und wie war der letzte Drehtag für dich?

Genau, ich wusste es schon aus den Büchern, aber ich wusste nicht, wann es in der Serie so weit sein wird. Es hätte irgendwann zwischen Staffel 1 und 3 passieren können. Also hatte ich viel Zeit, um das Beste aus meiner Zeit bei der Serie rauszuholen. Ich habe immer gesagt, selbst wenn es in Staffel 1 so weit ist, wäre ich immer noch dankbar, in der Serie dabei sein zu dürfen. Mich jetzt auf Staffel 3 vorzubereiten, war nicht wirklich anders als bei den anderen Staffeln. Auch wenn die Folge sehr traurig wirkt, hatte ich sehr viel Spaß am Set.

Bei meinem letzten Drehtag bin ich komischerweise gar nicht so emotional geworden. Das kam erst, als ich zu Hause war. Aber Emma, Matt [Smith] und viele weitere aus dem Cast, die gerade woanders im Studio gedreht haben, sind am Set vorbeigekommen, um beim letzten Applaus dabei zu sein und sich zu bedanken. Das war sehr nett, das hätten sie nicht tun müssen, aber sie haben es getan.

Ich habe mein Schwert bekommen und meinen Drachenkopf, was ziemlich cool war. Dann bin ich ins Auto gestiegen und es war ein unwirklicher Moment, denn ich wusste, dass ich nicht zurückkomme. Ich war es so gewohnt, jedes Jahr zurückzukehren. Da musste ich mich erstmal umstellen. Ich habe das wahrscheinlich immer noch nicht geschafft, denn ich konnte mich noch auf die Pressetour freuen.

Ursprünglich hätte die Schlacht in der Gurgel bereits am Ende von Staffel 2 kommen sollen. Warst du froh, dass der Moment doch auf Staffel 3 geschoben wurde?

Auf jeden Fall. Der Hauptgrund ist, dass ich jetzt darüber reden darf und mich bei den Fans bedanken kann, die es gesehen haben. Wäre es schon am Ende von Staffel 2 passiert, hätte ich darüber nicht in der letzten Pressetour reden können. Und es war so ein beeindruckender Auftakt und eine großartig gemachte Folge. Ich hätte mir keinen besseren Tod für Jace wünschen können.

Die Schlacht ist spektakulär und der Dreh war wahrscheinlich ziemlich aufwendig. Wie war die Dreherfahrung der Kampf- und Drachenszenen für dich, auch mit der Stuntarbeit?

Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das sieht man nicht auf dem Bildschirm [lacht], aber ich hatte die Zeit meines Lebens. Der Dreh im Wassertank war ziemlich schwierig. Auch tot zu spielen, war sehr schwer, weil es so unnatürlich für den menschlichen Körper ist, so zu tun, als sei man tot: die Augen im Wasser offen zu halten, nicht zu husten, wenn Wasser wegen der ganzen Wellen in die Nase gelangt. Es war herausfordernd, aber das hat mir gefallen. Ich war auch froh, dass ich diesmal meine eigenen Stunts machen durfte.

Als Jace auf dem Drachenrücken ertrinkt, haben wir gemerkt, dass ich nicht untergehe, weil so viel Luft in meinem Körper und in meiner Kleidung war, dass ich auf natürliche Weise an der Oberfläche getrieben bin. Also wurde ich am Drachenrücken befestigt, damit er mich mit runterzieht. Das war gruselig, denn der Tank ist ziemlich tief. Aber es gab Taucher, die weiter unten geschwommen sind und mir Sicherheit gegeben haben.

Hast du ein liebstes Set-Piece in der Episode? War es der Wassertank oder doch etwas anderes?

Ich muss den Wassertank nennen, weil ich die meiste Zeit darin verbracht habe. Ich sah danach wahrscheinlich aus wie eine Pflaume, ich war so schrumplig, weil ich so lange im Wasser war. Es war lustig, weil ich meine Drachenreiterhandschuhe im Wasser getragen habe, und die Farbe ist auf meine Hände gelangt. Aber das Wasser war kalt und als ich rauskam, kam der Set-Arzt angerannt und dachte, ich wäre unterkühlt, weil meine Hände blau geworden sind. Aber es war nur die Farbe des Handschuhs.

Du hast schon erwähnt, dass du dein Schwert und den Drachenkopf mitnehmen durftest. Gibt es noch etwas, das du vom Set mitgenommen hast?

Ich habe noch eine Schriftrolle aus der Bibliothek in Staffel 2 mitgenommen, aber ich war ziemlich vorsichtig, weil ich Angst hatte, gefeuert zu werden [lacht].

Jaces Tod wird in Staffel 3 noch weitreichende Konsequenzen haben

Was glaubst du, wie sich Jaces Tod auf Rhaenyra und ihre Entwicklung über den Rest der Staffel auswirkt?

Ich denke, es wird ihre Persönlichkeit massiv verändern. Sie hat schon einen Sohn verloren und jetzt hat sie noch einen verloren. Das hat die Tore komplett für mehr Chaos geöffnet. Auch wenn Rhaenyra immer versucht hat, Chaos zu vermeiden, kommt sie jetzt nicht mehr daran vorbei. Es wird schlimm werden. Ihr müsst abwarten und es selbst sehen, aber es wird ziemlich anders.

Hast du vielleicht drei Worte für uns, mit denen du den Rest der Staffel beschreiben würdest?

Verrat, Stimmungskiller, gigantisch.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Die 3. Staffel von House of the Dragon läuft seit dem 22. Juni 2026 bei HBO Max. Wöchentlich erscheint eine neue Folge, insgesamt umfass die Staffel acht Episoden.