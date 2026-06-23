Supergirl-Star Milly Alcock spielt in einer packenden Miniserie bei Netflix, die ihr an einem Nachmittag schauen könnt

Aktuell ist sie als Supergirl im Kino zu sehen, doch House of the Dragon-Star Milly Alcock spielte letztes Jahr in einer Miniserie mit, die ihr nicht verpassen solltet. Sie streamt mit nur fünf Folgen bei Netflix.

Bevor Milly Alcock als Supergirl das neue DC-Universum von James Gunn unsicher gemacht hat, wurde die Schauspielerin 2022 als junge Rhaenyra Targaryen in der 1. Staffel von House of the Dragon berühmt. Doch auch in der Zwischenzeit legte Alcock die Füße nicht hoch.

So spielte sie letztes Jahr in einer startbesetzen Miniserie bei Netflix mit, die sofort die Streaming-Charts erklimmen konnte. Ihr könnt Sirens noch immer im Abo streamen – und einschalten lohnt sich nicht nur wegen Alcock.

Sirens bei Netflix: Milly Alcock in Miniserie, in der nichts ist wie es scheint

Das Labor Day-Wochenende verbringt Devon DeWitt (Meghann Fahy) eigentlich immer mit ihrer kleinen Schwester Simone (Alcock), doch in letzter Zeit fehlt von der jede Spur. Sie hat es auf eine kleine Insel verschlagen, wo sie sich einer Wohltätigkeitsorganisation der Philanthropin Michaela Kell (Julianne Moore) auf deren Anwesen Cliff House angeschlossen hat, der sie als persönliche Assistentin zur Seite steht.

Doch Simone scheint ihren Job etwas zu ernst zu nehmen und wirkt geradezu besessen von Michaela. Devon sind die Vorkommnisse jedenfalls nicht geheuer und sie vermutet hinter Michaelas High Society eine Sekte. Je mehr Devon hinter die verschlossenen Türen der Gemeinschaft blickt, desto mehr Geheimnisse kommen letztendlich ans Licht.

Sirens wurde von Molly Smith Metzler entwickelt, die zuvor die gefeierte Miniserie Maid bei Netflix schuf. Die Serie basiert auf einem Theaterstück, das Smith Metzler selbst während ihres Studiums an der renommierten Juilliard School verfasste. In nur fünf Episoden entspinnt sie bei Netflix eine verzwickten Geschichte um Macht, Verlust und Trauma, die drei Frauen untrennbar miteinander verbinden.

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Sirens ist eine spannende Mystery-Miniserie voller Twists und Stars

Während die Vergangenheit der beiden Schwestern Simone und Devon näher durchleuchtet wird, kommen schreckliche Ereignisse ans Licht, die die beiden jungen Frauen maßgeblich prägen und ihre aktuellen Taten erklärbar machen. Gleichzeitig steckt auch Michaela voller Geheimnisse, die sie eng an ihre Assistentin Simone binden.

Über den Verlauf der Folgen wird klar: Nichts ist in Cliff House, wie es scheint – und es macht großen Spaß, der Wahrheit bei Netflix Stück für Stück näherzukommen. Auch wenn der Twist am Ende etwas vorhersehbar daherkommt, ist der Unterhaltungswert vor allem dem absoluten Star-Cast zu verdanken, dem es auch in Szenen mit erzählerischen Schwächen mühelos gelingt, das Publikum für sich einzunehmen.

Neben Milly Alcock, die hier erneut beweist, dass sie einen Titel allein auf ihren Schultern tragen kann, glänzen auch Schauspiellegende Julianne Moore (Still Alice) und The White Lotus-Star Meghann Fahy in ihren Rollen, denen man einfach gerne beim Intrigen spinnen zusieht. Auch Kevin Bacon als Michaelas Ehemann Peter erweist sich als prominenter Glücksgriff, der natürlich ebenfalls einen großen Anteil in diesem Spiel zu tragen hat.

Wer Lust auf geballte Starpower in Serie hat, hinter ein Hochglanz-Mysterium in bester Eat-the-Rich-Manier blicken oder ganz einfach Supergirl-Star Milly Alcock in einer ihrer besten Rollen erleben will, ist in Sirens bei Netflix genau richtig.