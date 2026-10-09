"Perfekt für alle Fans von Dark und Spuk in Hill House": Starke Geisterhaus-Mysteryserie ab heute kostenlos in der ARD Mediathek

Fans von Horror-Mysteryserien wie Dark oder Spuk in Hill House sollten sich diese neue Serie nicht entgehen lassen, die ab sofort kostenlos in der ARD Mediathek verfügbar ist. Sie feierte bei der Berlinale Premiere.

Dass Mystery-Horror-Stoffe auch aus Deutschland gut ankommen, haben zuletzt etwa die Serien Oderbruch und Kohlrabenschwarz bewiesen. Dark wurde dazu bei Netflix international ein riesiger Erfolg. Jetzt gibt es hiesigen Nachschub für Genre-Fans, der bei der diesjährigen Berlinale bereits für Aufsehen sorgte. Denn die Serie House of Yang ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar.

House of Yang: Mystery-Horror auf den Spuren von Dark

House of Yang spielt auf drei Zeitebenen in einem abgelegenen Haus im Schwarzwald. In der Gegenwart muss Jessie (Elisa Hofmann) mit ihrer Tochter Mila (Purnima Grätz) widerwillig dorthin zurückkehren, als sie das Haus nach dem Tod ihrer Eltern erbt. Sofort wird sie von der schrecklichen Vergangenheit ihrer Familie heimgesucht.

Denn in den Jahren 1999 und 1949 verschwanden dort bereits zwei Mädchen, die bis heute nie gefunden wurden. Für Jessie beginnt eine aufwühlende Reise in die traumatische Geschichte ihres deutsch-chinesischen Elternhauses.

Die Serie ist aus einem Ideenwettbewerb des SWR entstanden, der unter dem Motto "Tief im Südwesten" stand. Dort konnte das House of Yang-Team um Drehbuchautorin Stefanie Ren (Generation Beziehungsunfähig) und Regisseurin Mia Spengler (Back for Good) gegen 180 Mitbewerber:innen durchsetzen.

Bei der Berlinale feierte die Mystery-Horror-Serie schließlich ihre Weltpremiere, wo sie Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf begeisterte. So betitelte er House of Yang als "perfekt für alle Fans von Dark" sowie Mike Flanagans Netflix-Hit Spuk in Hill House und schrieb in seinem Serien-Check:

Wenn ihr auf düsteren Mystery-Horror-Geschichten steht, die Gefühle über Schocks einordnen, solltet ihr euch House of Yang definitiv auf die Merkliste packen. Die Serie wird vermutlich nicht den Schwall an Fantheorien wie Dark und Co. auslösen. Die Erzählung ist auf einer deutlich kleineren und persönlicheren Ebene angelegt. Das beunruhigende Gefühl, das sich schleichend aufbaut, zieht dennoch in den Bann.

House of Yang streamt kostenlos in der ARD Mediathek

House of Yang umfasst sechs Episoden, die ab dem heutigen 9. Oktober 2026 gesammelt in der ARD Mediathek als kostenloser Stream zur Verfügung stehen. Die Folgen haben eine jeweilige Laufzeit von ca. 20 bis 30 Minuten und eignen sich daher perfekt für einen Wochenend-Binge mit Vorfreude auf Halloween.

Bei welchen Serien sich das Dranbleiben ebenfalls lohnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: 10 Serien, die wir zum Glück nicht abgebrochen haben

Wenn bei einer Serie der Funke nicht sofort überspringt, muss man als Streaming-Fan eine Entscheidung treffen: trotzdem weiterschauen oder sie abbrechen und zur nächsten Erzählung wechseln? Wir verraten euch bei welchen Serien hat sich das Dranbleiben lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Bandbreite der Serie, die ihr nicht zu früh abbrechen solltet, reicht dabei von verstörenden Auftaktepisoden bei Netflix bis zu YA-Hits bei Amazon und stressigen Edelserien bei Disney+. Aber auch sehr langsam anlaufende Sci-Fi-Perlen bei Apple TV und herrlich furchtbare Menschen bei HBO Max verdienen eure Geduld.

