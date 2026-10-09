Hugh Jackman legt eine der größten Abenteuergeschichten neu auf: "Ich hatte keine Ahnung, wie prägend das alles war"

Ridley Scotts kommender Abenteuer-Blockbuster beruht auf einem fast 150 Jahre alten Literaturklassiker. Auch ohne ihn gelesen zu haben, sagte Hugh Jackman sofort zu.

Der charismatische Hugh Jackman spielt in Ridley Scotts kommendem Abenteuerfilm Treasure Island einen raubeinigen Piraten. Als Blackbeard wird er den legendären Seefahrer aus dem Literaturklassiker von Robert Louis Stevenson mimen. Der Roman wurde bereits 1883 veröffentlicht und unzählige Male verfilmt, doch Jackman hatte weder eine dieser Verfilmungen gesehen noch das Buch gelesen, wie er gegenüber Variety erzählt.

Packendes Drehbuch von Treasure Island überzeugte Hugh Jackman sofort

Laut Jackman fragte Ridley Scott ihn direkt an und schickte ihm das Drehbuch von Jack Thorne, der auch die Netflix-Miniserie Adolescence schrieb, die 2025 Kritiker:innen und Publikum begeisterte. Jackman habe das Skript direkt umgehauen. Zuvor kannte er von Die Schatzinsel nur einzelne Elemente:

Mir war tatsächlich gar nicht bewusst, wie prägend das alles war – die Idee mit der Schatzkarte, dem Piraten, dem Papagei und all dem. Da dachte ich: 'Ach, daher stammt also alles.'

Das Drehbuch fesselte ihn und Jackman sagte sofort zu. Auf die Frage, was ihn am Stoff am meisten überraschte, antwortete der Australier:

Ich konnte überhaupt nicht vorhersehen, wohin sich die Geschichte entwickeln würde. Am Ende war ich sehr überrascht, aber auch zufrieden.

Bislang sind auch zwei weitere Darsteller bestätigt. Hollywoodstar Hugh Grant wird ebenfalls in Treasure Island zu sehen sein, genau wie Newcomer Owen Cooper. Der machte ebenfalls durch Adolescence auf sich aufmerksam. Welche Rollen die beiden spielen werden, ist bislang nicht bekannt.

Wann startet Treasure Island mit Hugh Jackman im Kino?

Wer sich, anders als Jackman, schon mal mit dem Stoff auseinandersetzen möchte, kann in wenigen Tagen die brandneue Serienadaption Die Schatzinsel sehen. Die von MGM+ produzierte Serie soll am 11. Oktober 2026 erscheinen.

Bis man Jackman im Piraten-Outfit sehen kann, dauert es allerdings noch eine Weile. Der US-Start ist für den 11. November 2027 geplant. In Deutschland wird der Abenteuer-Blockbuster vermutlich in einem ähnlichen Zeitraum seine Premiere feiern.