Hugh Jackman bringt eine der größten Abenteuergeschichten aller Zeiten zurück, aber kennt die Vorlage gar nicht: "Nie gelesen"

Hugh Jackman kennt man als charismatischen Helden im Kino, nun schlüpft er in die Rolle eines der größten Schurken der Literaturgeschichte. Die Vorlage hat er jedoch nie gelesen.

Aktuell ist Hugh Jackman im Kino zu sehen und zeigt in The Death of Robin Hood den legendären Räuber von einer ganz anderen Seite. Jetzt steht ihm mit Treasure Island die nächste große Rolle aus der Literaturgeschichte bevor.

Der Australier soll in der neuen Adaption von Die Schatzinsel den ikonischen Piraten Long John Silver spielen. Der bekannte Romanklassiker von Robert Louis Stevenson wurde bereits 1883 veröffentlicht. Gelesen hat der Schauspieler die Vorlage jedoch nicht, wie er in einem Interview mit Discussing Film verriet.

Hugh Jackman hat Abenteuerroman Die Schatzinsel nie gelesen

In dem Roman entdeckt der junge Jim Hakwins eine Karte zu einem verborgenen Piratenschatz und begibt sich auf eine gefährliche Reise über die Meere. An Bord des Schiffes trifft er auf den charismatischen, aber gefährlichen Long John Silver, der zu den berühmtesten Schurken der Literaturgeschichte gehört.

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Obwohl der Roman seit fast 150 Jahren seine Leserschaft begeistert, hat Jackman ihn bislang nicht gelesen. Im Interview verriet er, dass er nicht explizit nach Adaptionen suchen würde, auch wenn er in Les Misérables, Glennkill und aktuell in The Death of Robin Hood einige ikonische Romanfiguren verkörpert hat:

Ich lese wirklich das Drehbuch und höre auf mein Bauchgefühl. Ich habe Die Schatzinsel nie gelesen oder gesehen.

Von John Long Silver habe er zwar gehört, kenne aber nur die Version aus der Drehbuchfassung von Jack Thorne (Adolescence), die ihn begeisterte. Die habe ihm Regisseur Ridley Scott zugesandt. Trotz großer Namen ist das Projekt noch nicht in trockenen Tüchern:

Jack Thorne hat dieses unglaubliche Drehbuch geschrieben, also drücken wir die Daumen, dass wir das Projekt auf die Beine stellen und ins Rollen bringen können. Mal sehen, ob jemand den Film tatsächlich produzieren wird.

Mit Jackman als Hauptdarsteller und Scott als Regisseur, der mit Filmen wie Gladiator und Napoleon mehrfach bewiesen hat, dass er historische Stoffe vor bildgewaltigen Kulissen inszenieren kann, dürften die Chancen gut stehen, ein Studio für die Realisierung zu finden.

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Es ist noch nicht bekannt, wer die Rolle von Jim Hakwins übernehmen wird. Da sich das Projekt aktuell noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, rechnen wir mit einer Veröffentlichung von Die Schatzinsel nicht vor 2028.