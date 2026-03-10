Hugh Jackman hielt einen Guinness-Weltrekord für seine Leistung in Marvel-Filmen, verlor ihn aber vor zwei Jahren

Vor zwei Jahren kehrte Hugh Jackman endlich als Wolverine in Deadpool & Wolverine zurück. Doch ein Co-Star machte seinen Marvel-Weltrekord zunichte und es ist nicht seine Nemesis Ryan Reynolds.

Das Guinness-Buch der Rekorde hat nicht nur die meisten Pärchen, die ein einziges Stück Spaghetti essen, gezählt (es waren 463), sondern auch einige nerdige Rekorde aus der Filmwelt registriert. Einer davon betrifft Marvel und zwar genau genommen die Realfilme.

Wolverine-Darsteller Hugh Jackman hielt den Weltrekord für die längste Karriere als Live-Action-Marvel-Superheld. Immerhin spielte er die Rolle erstmals in X-Men - Der Film aus dem Jahr 2000 und bis mindestens 2017 (Logan - The Wolverine). Als er diesen Rekord jedoch festigen wollte, funkte dem Australier ein Kollege dazwischen.

Der neue Marvel-Weltrekordhalter spielt auch in Deadpool & Wolverine mit

Bis 2024 war eigentlich Patrick Stewart der Marvel-Kollege, mit dem sich Jackman ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Weltrekord lieferte. Beiden wurde 2019 die Urkunde für den Weltkrekord übergeben , über 16 Jahre und 228 Tage einen Marvel-Helden gespielt zu haben. Sie gaben ihr Marvel-Debüt im selben Film (mit Stewart als Charles Xavier) und spielten ihre Rollen in Logan noch einmal.

2024 hatte Jackman dank Deadpool & Wolverine theoretisch die Möglichkeit, Stewart hinter sich zu lassen – mit knapp 24 Jahren als Wolverine. Daraus wurde aber nichts, denn in dem Blockbuster spielt ein Superheld mit, der noch länger im Marvel-Geschäft ist als Hugh Jackman: Blade-Darsteller Wesley Snipes.

Wesley Snipes spielte den Daywalker Blade zum ersten Mal 1998, also zwei Jahre vor den ersten Marvel-Auftritten von Hugh Jackman und Patrick Stewart. Er drehte mit Blade II und Blade: Trinity (ebenfalls mit Ryan Reynolds) zwei weitere Fortsetzungen und legte dann eine Blade-Pause ein. In Deadpool & Wolverine kehrte er 2024 in seine Marvel-Rolle zurück, was seine Beschäftigung als Marvel-Live-Action-Superheld auf 25 Jahre und 340 Tage ausdehnt, wie das Guinness-Buch der Rekorde ausgerechnet hat.

Bald könnten übrigens auch Patrick Stewart und Ian McKellen an Hugh Jackman in diesem letztlich irrelevanten, aber vergnüglichen Wettbewerb vorbei ziehen. Am 16. Dezember startet nämlich Avengers 5: Doomsday, für den die beiden angestammten Stars aus X-Men: Der Film bereits bestätigt wurden.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer Schwesternseite Sensacine erschienen.