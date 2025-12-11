Hugh Jackman teast mehr Wolverine nach seinem Deadpool-Film: "Fühlt sich nicht wie das Ende an"

Ursprünglich sollte Logan Hugh Jackmans letzter Auftritt in der ikonischen Rolle des Wolverine werden. Doch nachdem er für Deadpool & Wolverine zurückgekehrt ist, kann er sich auch noch weitere Auftritte vorstellen.

Logan - The Wolverine aus dem Jahre 2017 war für viele Fans der perfekte Abschluss von Hugh Jackmans Auftreten als Held der X-Men. Doch überraschenderweise sorgte seine Rückkehr in Deadpool & Wolverine für eine ebenso große Freude bei den Fans, ohne dass Logan dabei völlig in Vergessenheit geriet. Nun äußerte sich der Australier dazu, ob er nach Deadpool & Wolverine es sich vorstellen könnte, wieder in die Rolle des X-Men-Charakters zu schlüpfen.

Hugh Jackman äußert sich optimistisch über seine Zukunft als Wolverine

Im Actors on Actors-Gespräch von Variety äußerte sich Jackman seiner Schauspiel- und Musicalkollegin Cynthia Erivo gegenüber zu seiner Zukunft als Wolverine. Erivo fragte ihn, ob er mit Wolverine mittlerweile ein Ende erreicht hätte. Daraufhin entgegnete Jackman:

Es fühlt sich nicht wie das Ende an. Nach Logan fühlte es sich wirklich wie das Ende an. Eigentlich musste ich es als Ende deklarieren, weil ich wirklich an einige Dinge glaubte, die ich mir für diesen Film wünschte, und dafür kämpfen musste. Ich musste sagen: ,Das ist das letzte Mal, dass ich das mache.‘ Als ich dann Deadpool sah, dachte ich: [...] ,Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Es ist keine große Sache. Ich werde mich nicht einmal entschuldigen.‘ Und es war so großartig.

Offiziell angekündigt ist eine Rückkehr von Jackman als Wolverine bislang noch nicht. Doch die Rückkehr eines großen Teils des alten X-Men-Casts für den kommenden Avengers 5: Doomsday lässt viele Fans spekulieren, dass auch Jackman einen Auftritt in dem Film haben könnte.

Wann und wo kann man Hugh Jackman als Nächstes sehen?

Als Nächstes wird Hugh Jackman in Song Sung Blue an der Seite von Kate Hudson als Mike Sardina, den berühmtesten Neil Diamond-Coversänger, zu sehen sein. Der Film startet hierzulande ab dem 8. Januar 2026 in den deutschen Kinos.