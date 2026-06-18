Hugh Jackman wollte sofort Robin Hood spielen, nachdem er diesen Nicolas Cage-Film gesehen hat: Auch Quentin Tarantino liebt ihn

Dass wir Hugh Jackman ab sofort als bogenschießenden Räuber in The Death of Robin Hood im Kino erleben dürfen, verdanken wir einem Tarantino-Lieblingsfilm.

Heute kehrt in The Death of Robin Hood der legendäre Bogenschütze in die Kinos zurück. In der außergewöhnlichen Neuverfilmung des bekannten Räubers spielt X-Men-Star Hugh Jackman die Hauptrolle. Um ihn zur Beteiligung zu überreden, musste der Schauspieler nur zehn Minuten eines anderen Films sehen.

Dank eines Tarantino-Lieblingsfilms wurde Hugh Jackman zu Robin Hood

Einen Vielfraß (so die Übersetzung des englischen Tiers "Wolverine") hat Hugh Jackman bereits mehrfach verkörpert. Es war jedoch ein Schwein, das ihn davon überzeugte, die Hauptfigur in The Death of Robin Hood anzunehmen. Nach mehreren Kurzfilmen und Serienepisoden gab Regisseur Michael Sarnoski (A Quiet Place: Tag Eins) 2021 mit dem Thriller Pig sein Spielfilmdebüt. Darin spielt Nicolas Cage einen Einsiedler, der sein gestohlenes Trüffelschwein zurückholen will. Diese Rachegeschichte beeindruckte auch Hugh Jackman immens, wie er Discussing Film verriet:

Nachdem ich 20 Seiten des Drehbuchs [zu The Death of Robin Hood] gelesen hatte, dachte ich: Hier schlummert etwas Besonderes. Ich hatte damals noch nicht Pig gesehen. Ich war im Prinzip schon zur Zusage bereit. Aber nachdem ich zehn Minuten von Pig geschaut hatte, schrieb ich meinem Agenten und sagte: 'Ich bin dabei!' [Michael Sarnoski] ist eine einzigartige Stimme im Filmgeschäft. Selbstbewusst, intelligent und mit einem Verständnis für Geschichten und Publikum.

Robin Hood-Darsteller Hugh Jackman ist nicht der einzige, der von Pig begeistert war. Auch Kultregisseur Quentin Tarantino kürte den Rachethriller jüngst zu einem der "besten Filme, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe".

In The Death of Robin Hood ist die Titelfigur nicht der strahlende Held, zu dem die weitererzählten Legenden ihn gemacht haben. Als er in einer letzten Schlacht in fortgeschrittenem Alter schwer verwundet wird und sich auf einer Klosterinsel erholt, muss er mit seiner brutalen Vergangenheit und seinem Vermächtnis ins Reine kommen.

Am heutigen 18. Juni 2026 feiert The Death of Robin Hood seinen Kinostart. Wer parallel dazu Michael Sarnoskis Pig sehen will, kann den Film aktuell bei den Amazon* -Channels CNMA Arthouse und Cinemix+ streamen (z.B. im 7-tägigen Probeabo). Hugh Jackman ist aktuell zudem im unterhaltsamen Schafskrimi Glennkill im Kino zu sehen.

Podcast: Lohnt sich der Kinobesuch von The Death of Robin Hood?

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Was den Kinobesuch von The Death of Robin Hood so außergewöhnlich macht, habe ich auch mit FILMSTARTS-Kollege Christoph Peterson im Podcast Leinwandliebe besprochen. Hört mal rein, um ein Gefühl für Michael Sarnoskis neuen Film zu bekommen. Jetzt müssen wir nur noch Quentin Tarantinos Urteil abwarten.