Hund von Kommissar Rex mochte den Hauptdarsteller überhaupt nicht: So konnte er sein Vertrauen gewinnen

Aktuell läuft die Neuauflage von Kommissar Rex. Doch der Schäferhund und Schauspieler Maximilian Brückner wurden anfangs nicht miteinander warm.

Kommissar Rex war wohl eine der ikonischsten Krimi-Serien der späten 90er und frühen 2000er Jahre. Im Mittelpunkt stand dabei der Schäferhund Rex, der bis 2004 zusammen mit dem jeweiligen Ermittler diverse Fälle löste. Nun startete vor einigen Wochen die Neuauflage der Krimi-Serie, und damit gingen auch einige Probleme einher.



"Jetzt mag er mich nicht": Kommissar Rex-Hund wurde anfangs mit Hauptdarsteller nicht warm

Am 13. April startete die Neuauflage von Kommissar Rex und Maximilian Brückner durfte in die Rolle des Kommissars Max Steiner schlüpfen. Doch so harmonisch das Mensch-Tier-Duo vor der Kamera wirkt, so stressig waren die Dreharbeiten hinter den Kulissen.



In einem Interview mit swyrl erklärt Brückner die Schwierigkeiten, die beim Drehen mit einem Tier aufgetreten sind. "Ich musste zu jedem Zeitpunkt hellwach sein, auf den Hund reagieren und trotzdem in der Rolle bleiben und meinen Text sagen. Selbst wenn ich fast über ihn stolpere, weil er jetzt doch lieber nach links statt nach rechts geht."



Dabei soll der Hund den Schauspieler anfangs auch nicht gemocht haben. Bei dem Casting zu der Rolle soll dieser als Einziger nicht zu Brückner für ein Foto gegangen sein. Seine schleichende Erkenntnis setzte ein: "Prima, jetzt mag der mich nicht…"



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Doch Brückner hatte eine Idee, wie er sich das Vertrauen des Rex-Schauspielhundes sichern konnte: "[Ich bin] vorab zwei- oder dreimal zu den Trainerinnen auf die Filmtierranch gefahren, um Rex besser kennenzulernen", erklärt der Schauspieler im Interview.



Sein Plan ist aufgegangen. Trotz einiger Widrigkeiten sind beide zu einem echten Team vor der Kamera herangewachsen, und der Hund vertraut Brückner mittlerweile auch. "Jetzt sind wir ein Herz und eine Seele", so der Schauspieler abschließend.

