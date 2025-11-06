Hundeprofi Martin Rütter gibt Karriere-Aus nach 25 Jahren bekannt und so heftig reagieren seine Fans: "Bricht mir fast das Herz"

Hundeprofi Martin Rütter ist im TV und auf der Bühne extrem beliebt. Nach Jahrzehnten voll ausverkaufter Tourneen zieht der 55-Jährige nun die Reißleine: Deshalb wird er in Zukunft nicht mehr auftreten.

Wenn euer vierbeiniger Liebling Probleme hat, dann kann einer garantiert helfen: Martin Rütter (55) ist Deutschlands bekanntester Hunde-Profi. Seit den 90ern ist er im TV und auf der Bühne zu sehen, ab 2008 wurde er mit seiner VOX-Dokusoap Der Hundeprofi landesweit bekannt. Neben der erfolgreichen TV-Karriere tourt Martin Rütter seit vielen Jahren mit eigenen Bühnenprogrammen durchs Land, in denen er die Beziehung zwischen Mensch und Hund humorvoll aufs Korn nimmt. Doch damit ist jetzt Schluss: Zum Schock seiner Fans hat der Hundeprofi sein endgültiges Bühnen-Aus verkündet.

Martin Rütter verlässt die Bühne für immer: "Es hat Kraft gekostet"

Erst gestern ließ Martin Rütter bei Instagram die Katze aus dem Sack: Er wird sich nach seiner nächsten Tour für immer von der Showbühne verabschieden. Es läge allerdings nicht an mangelndem Erfolg, denn die Ticket-Verkäufe seien nach wie vor hervorragend. Viel eher habe sich bei Rütter nach 25 Jahren Mega-Erfolg eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Im Video legt er die beeindruckenden Zahlen seiner Karriere offen: "Ich hab 1.000 Shows in Hallen gespielt, ich hab 1.500 Vorträge gehalten. Also wir reden von 2.500 Veranstaltungen."

Auch wenn er nach wie vor mit Leidenschaft bei der Sache sei, ist der Stress nicht spurlos an ihm vorbeigezogen: "Bei all dem Spaß – es hat Kraft gekostet." Rütter möchte sich durch sein selbstgewähltes Bühnen-Ende davor schützen, zur tattrigen Witzfigur zu werden: "Will man wirklich in den 'Thomas Gottschalk-Zustand kommen, dass die Leute sagen: 'Er war mal ein ganz Großer, aber er hat den Absprung verpasst?'." Rütter werde sich aber weiterhin für den Tierschutz engagieren und hin und wieder im TV auftreten.

Zwischen Trauer und Verständnis: So emotional reagieren die Fans auf Rütters Bühnen-Ende

Martin Rütter ist beim Publikum extrem beliebt; kein Wunder also, dass die Verkündung seines Bühnen-Aus hohe Wellen geschlagen hat. Einige Fans sind zwar traurig, ihren Lieblings-Hundeprofi bald nicht mehr auf der Bühne bewundern zu können, aber sie zeigen dennoch Verständnis dafür, dass sich Rütter eine Pause verdient hat:

"Er hilft uns allen. Es wird aber vergessen, dass auch Herr Rütter eine Familie hat."

"Mutige und kluge Entscheidung! Und du kannst ja jetzt schon auf ein tolles Lebenswerk zurückblicken."

"Gratulation zu dieser Entscheidung, auch wenn sie mir fast das Herz bricht."

"Du hast sehr viele Menschen unheimlich berührt und geholfen. Irgendwann ist der Tag gekommen, wo man sagen sollte: Es reicht."

Viele Fans zeigen sich tief erschüttert darüber, dass sie ihr Idol nun wohl zum letzten Mal auf der Bühne sehen können, oder vielleicht sogar gar nicht mehr die Chance dazu haben:

"Hätte ich das gewusst, wäre ich auf eine Tour von dir gegangen. Wollte dich unbedingt mal live sehen."

"Bin sehr traurig darüber, dass du aufhörst"

"Sehr schade, hab vor Jahren eine Show live gesehen und wollte unbedingt zu noch einer."

"Keine Tournee, damit kann ich leben. Aber bitte verschwinde nicht ganz aus dem öffentlichen Leben."

Immerhin soll Martin Rütters Abschiedstour 120 Tourdaten umfassen – wirklich eingefleischte Fans können so vielleicht ein letztes Mal ihrem Idol live zusehen.

