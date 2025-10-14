Hundertdreizehn-Sendetermine im TV: Dann laufen Folge 4, 5 & 6 und so könnt ihr alle Folgen jetzt schon schauen

Bei ARD laufen am Dienstag die ersten drei Folgen der neuen Mystery-Drama-Serie Hundertdreizehn. Hier erfahrt ihr, wann der Rest ausgestrahlt wird und wie ihr alle Episoden sofort schauen könnt.

In der neuen deutschsprachigen Mystery-Drama-Serie Hundertdreizehn hat ein tragisches Busunglück vielfältige Auswirkungen auf das Leben verschiedener Menschen. Bei ARD werden die ersten drei von insgesamt sechs Folgen am heutigen Dienstag, den 14. Oktober 2025, ausgestrahlt. Falls ihr euch fragt, wann der Rest im Free-TV läuft und wie ihr alle Folgen jetzt schon bequem streamen könnt, seid ihr hier genau richtig.

Alle Sendetermine von Hundertdreizehn bei ARD im Überblick

Im TV wird die Miniserie mit ihren jeweils halbstündigen Episoden auf zwei Abende verteilt komplett gesendet. Die Sendetermine von Hundertdreizehn sehen bei ARD also wie folgt aus:

14. Oktober 2025 , ab 20:15 Uhr: Folge 1-3



, ab 20:15 Uhr: 15. Oktober 2025, ab 20:15 Uhr: Folge 4-6



Da es sich bei der deutschsprachigen Produktion um eine sechsteilige Miniserie handelt, ist keine 2. Staffel geplant.

Hundertdreizehn ist auch sofort im Stream verfügbar

Falls euch die Sendetermine der neuen Mystery-Drama-Serie im Free-TV gar nicht passen, könnt ihr Hundertdreizehn auch bequem direkt online streamen. In der ARD-Mediathek stehen alle sechs Folgen bereits seit dem 10. Oktober zum Abruf bereit.

Ausgangspunkt von Hundertdreizehn ist ein schweres Busunglück, bei dem der Fahrer ums Leben kommt. Von hier an beleuchtet jede Folge von Hundertdreizehn die Perspektive einer anderen Figur, die von dem Unfall betroffen ist. Während eine Überlebende mit ihren Gefühlen und Geheimnissen ringt, ist Jesper (Max von der Groeben) nochmal ganz anders in den Vorfall involviert. Außerdem versucht das Ermittler:innen-Trio Anne Goldmundt (Lia von Blarer), Jan Auschra (Robert Stadlober) und Hänno Gudjons (David Hugo Schmitz) herauszufinden, wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte.

