Hunger Games-Regisseur verfilmt die nächste große Sci-Fi-Saga – sie umfasst schon 6 Teile

Nach dem neuen Hunger Games-Film Sunrise on the Reaping hat Regisseur Francis Lawrence direkt die nächste Sci-Fi-Verfilmung im Visier. Sie adaptiert einen Bestseller.

Dass sich Francis Lawrence im Sci-Fi-Genre bestens auskennt, hat der Regisseur bereits mehrfach bewiesen. So kann er mittlerweile auf vier Filme der erfolgreichen Hunger Games-Reihe zurückblicken, sein fünfter Eintrag startet mit Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping schon nächsten Monat im Kino. Darüber hinaus zählen etwa der Genre-Liebling I Am Legend und die geplante Netflix-Serie BioShock zu seinem Repertoire.

Jetzt widmet sich Lawrence der nächsten großen Sci-Fi-Reihe. Der Hunger Games-Regisseur soll sich der beliebten Red Rising-Saga annehmen.

Hunger Games-Regisseur Francis Lawrence verfilmt Sci-Fi-Saga Red Rising

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich Paramount Pictures die Rechte an der Red Rising-Saga von Pierce Brown* gesichert und plant aktuell die Verfilmung des ersten Romans der sechsteiligen Reihe. Dafür soll Francis Lawrence auf dem Regiestuhl Platz nehmen und das Drehbuch von Justin Rhodes (Terminator: Dark Fate) umsetzen, mit dem Lawrence bereits bei BioShock zusammenarbeitete.

Bereits 2014 wurde erstmals von einer Red Rising-Verfilmung berichtet, damals sollte World War Z-Regisseur Mark Forster die Adaption für Universal umsetzen. Aus dem Vorhaben wurde jedoch nichts. In den späten 2010er Jahren war dann eine Serienadaption im Gespräch, die ebenfalls im Sande verlief. Fans dürfen darauf hoffen, dass der dritte Anlauf nun erfolgreich wird.

Die Saga spielt auf dem Mars, wo sich die Gesellschaft in einer fernen Zukunft niedergelassen hat. Dort werden die Menschen in ein farbenbasiertes Klassensystem eingeteilt, bei dem Gold die oberste und Rot die unterste Klasse bildet. Darrow, ein junger Minenarbeiter, gehört den Roten an und muss mit ansehen, wie seine große Liebe stirbt. Schließlich findet er die Wahrheit über seine Existenz heraus. Er beschließt, die Goldenen zu infiltrieren und alles daran zu setzen, sie zu Fall zu bringen.

Wann kommt die Sci-Fi-Verfilmung Red Rising ins Kino?

Da sich die Red Rising-Verfilmung noch in der frühen Produktionsphase befindet, wird es noch eine Weile dauern, bis wir den Film im Kino zu Gesicht bekommen. Wir rechnen damit aktuell frühestens 2028.

Der erste Red Rising-Band ist 2014 erschienen und entwickelte sich mit seinen Fortsetzungen unter Sci-Fi-Fans zum beliebten Bestseller. Wie Brown 2024 selbst über Instagram erklärte, habe die sechsteilige Reihe bis dato über sechs Millionen Exemplare verkauft. Der Autor arbeitet aktuell an einem siebten Buch. Stoff für mehrere mögliche Filmsequels gibt es also genug.



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