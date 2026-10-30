Hunger Games-Macher Francis Lawrence ärgert es noch immer, dass seine Sci-Fi-Serie bei Netflix scheiterte: "Sie hatten nie den Mut"

Seit 12 Jahren ist eine Verfilmung des Sci-Fi-Romans Red Rising in Arbeit. Warum der Versuch bei Netflix scheiterte, hat Francis Lawrence auf seiner Werbetour für Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping erklärt.

Wir sollten öfter über Francis Lawrence sprechen. Der Amerikaner hat sich wie kaum ein anderer Regisseur zum Meister der soliden Adaption gemausert. Seine Karriere begann mit Keanu Reeves' Constantine und gipfelte in seinem langjährigen Engagement bei der Tribute von Panem-Reihe. Seit Catching Fire hat er jeden Film des Franchise inszeniert.

Wenn er nicht gerade den nächsten Prequel-Film Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping anleiert, verfilmt Lawrence den Todesmarsch von Stephen King. Ein Projekt verfolgt er aber schon seit Jahren. Es ist ebenfalls eine Dystopie mit jugendlichen Hauptfiguren und sie basiert auf einer sechsteiligen Romanreihe: Red Rising von Pierce Brown.

Die Sci-Fi-Reihe Red Rising sollte erst als Netflix-Serie adaptiert werden

Der erste Roman, Red Rising, erschien 2014 und erzählt von einer dunklen Zukunftsvision, in der die Welt in einer rigiden, nach Farben sortierten Klassenstruktur organisiert ist (bei Amazon *). Ganz oben stehen die Goldenen, ganz unten die Roten, die in Minen auf dem Mars schuften müssen. Einer davon ist Darrow, der mitansehen muss, wie seine große Liebe von dem Regime hingerichtet wird.

Daraus ergibt sich eine Rebellengeschichte, die Darrow früher oder später als Undercover-Agent in die Reihen der Goldenen führt.

Erste Pläne für eine Verfilmung von Red Rising gab es bereits 2014, als sich Universal die Rechte sicherte. Nachdem diese Pläne eingestampft wurden, schloss sich eine Odyssee gescheiterter Adaptionspläne an. Eine der Stationen war Netflix, wie Francis Lawrence in einem Interview mit IGN verraten hat.

Nach eigenen Aussagen hat der Hunger Games-Regisseur seit acht Jahren in unterschiedlichen Funktionen mit der Adaption von Red Rising zu tun. Dabei erlebte er auch mit, wie das Projekt bei Netflix landete – damals noch als Serien-Adaption. Allerdings liest sich die Beschreibung der Arbeit mit Netflix wie ein frustrierendes Bäumchen-wechsel-dich-Spiel, da mehrfach die Verantwortlichen bei dem Streamer wechselten und damit auch die Skalierung des Projekts:

Ursprünglich hatten wir vor, daraus eine Serie zu machen. Leider war unsere Erfahrung bei Netflix ... wir hatten zwei fantastische Pilotdrehbücher vorliegen, doch die Führungsetagen wechselten ständig, und immer wieder wurden neue Abteilungen geschaffen – erst hieß es 'Tentpole-Blockbuster', dann 'Young Adult', dann wieder 'Tentpole'.

Weiter erklärt Lawrence:

Es wurde hin- und hergereicht, und es ist kein billiges [Projekt], wenn man es realisieren und richtig gut umsetzen will. Sie hatten nie den Mut, Nägel mit Köpfen zu machen.

Aus Red Rising wird ein Kinofilm von Paramount

Im Endeffekt landeten die Rechte an der Verfilmung wieder bei Autor Pierce Brown, aber Lawrence blieb der Adaption erhalten. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Red Rising bei Paramount verfilmt wird, und zwar als Kinofilm mit Francis Lawrence als Regisseur.

Die Aussagen von Lawrence werfen kein besonders gutes Licht auf den Streamer, auch wenn wir in diesem Fall nur eine (nämlich seine) Version der Geschichte haben. Dass Netflix seine Führungsriege im Content-Bereich auch mal rigoros auswechselt, ist kein Geheimnis. Erst vor wenigen Tagen hat der Konzern die Entlassung von etwa 1.000 Mitarbeitenden bekannt gegeben, darunter auch Content-Chefin Bela Bajaria sowie den Leiter der Filmabteilung, Dan Lin.

Wir können nur erahnen, welche Projekte gerade unter ähnlichen Problemen leiden wie die nie gedrehte Red Rising-Serie. Francis Lawrence bleibt jedenfalls gut beschäftigt. Am 19. November 2026 startet Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping in Deutschland.

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