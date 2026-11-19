Mckenna Grace stiehlt als Maysilee Donner in Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping jede Szene, in der sie auftaucht. Kein Wunder, sie hat Hollywood längst durchgespielt.

Die Hunger Games-Reihe hat schon viele Stars hervorgebracht, angefangen bei Jennifer Lawrence, die als Katniss Everdeen in den ersten vier Teilen die Hauptrolle spielte. An ihrer Seite erlebten Josh Hutcherson und Liam Hemsworth gewaltige Karriere-Boosts, ehe das erste Prequel Rachel Zegler und Tom Blyth ins Rampenlicht rückte.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping wird nun zum Sprungbrett für Joseph Zada und Whitney Peak. Und dann wäre da Mckenna Grace, die als Maysilee Donner allen anderen die Show stiehlt. Mit einer Newcomerin haben wir es hier allerdings wirklich nicht zu tun. Mckenna Grace ist quasi in Hollywood aufgewachsen.



Mckenna Grace habt ihr garantiert schon vor ihrem Panem-Debüt im Kino gesehen – ihr wisst es nur nicht

Wer Mckenna Grace googelt, findet schnell folgendes Meme: In den vergangenen Jahren hat die 2006 in Grapevine, Texas geborene Schauspielerin gefühlt jede junge Version einer erwachsenen Figur verkörpert. Sogar im Marvel-Universum war sie schon unterwegs, ohne dass es die meisten überhaupt mitbekommen haben.

Alle Filme, in denen Mckenna Grace jüngere Versionen spielt:

I, Tonya (2017) – Tonya Harding (erwachsene Version: Margot Robbie)

(2017) – Tonya Harding (erwachsene Version: Margot Robbie) Captain Marvel (2019) – Carol Danvers (erwachsene Version: Brie Larson)

(2019) – Carol Danvers (erwachsene Version: Brie Larson) Scooby! (2020) – Daphne Blake (erwachsene Version: Amanda Seyfried, Synchronstimme)

(2020) – Daphne Blake (erwachsene Version: Amanda Seyfried, Synchronstimme) Malignant (2021) – Madison Mitchell (erwachsene Version: Annabelle Wallis)

Alle Serien, in denen Mckenna Grace jüngere Versionen spielt:

Bereits im Alter von fünf Jahren drehte sie ihren ersten Werbespot. Kurz darauf folgte ein dreijähriges Engagement in der Disney-Serie Crash & Bernstein, ehe Grace 2013 in dem Endzeitfilm Goodbye World zu sehen war. Ab diesem Zeitpunkt wurde sie zunehmend zur ultimativen Film- und Serientochter Hollywoods.

Vom Sci-Fi-Blockbuster bis zur Prestigeserie: Mckenna Grace hat wirklich schon alles gespielt

Mckenna Grace tauchte als Judy Warren in Annabelle 3 auf, als Phoebe Spengler in den neuen Ghostbusters-Filmen und als Penny Kirkman in der ABC-Serie Designated Survivor. Dazu kommen Sci-Fi-Blockbuster wie Independence Day 2: Wiederkehr und Ready Player One, von Prestigetiteln à la The Handmaid's Tale ganz zu schweigen.

In The Bad Seed zeigt sie sich von ihrer düsteren Seite. In Begabt bekommen wir sie in einem emotionalen Drama zu Gesicht. Und an diesem Punkt haben wir nicht einmal den Netflix-Hit Fuller House erwähnt. Vor Sunrise on the Reaping machte sie zuletzt in Regretting You, Five Nights at Freddy's 2 und Scream 7 von sich reden.

Mckenna Grace verrät uns ihre Lieblings-Hunger-Games-Figur:

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Mit gerade einmal 20 Jahren hat Mckenna Grace unglaublich viel Hollywood-Erfahrung gesammelt. Jetzt erlebt sie als Tributin in den Hungerspielen den bisher größten Moment ihrer Karriere. Als Nächstes verkörpert sie in einem geradezu poetischen Twist die ältere Version von Daphne Blake in der neuen Scooby-Doo-Serie bei Netflix. Wir dürfen gespannt sein, wohin Hollywoods Tochter noch alles geht, wenn sie erwachsen wird.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping läuft seit dem 19. November 2026 in den deutschen Kinos.