Hunger Games-Star Sam Claflin leidet unter einer Störung, die sich durch die Filme verschlimmert hat

Über 13 Jahre nach seinem Auftritt in den Hunger Games-Filmen spricht Schauspieler Sam Claflin über die psychischen Probleme, die für ihn mit oberkörperfreien Szenen einhergingen.

Vor 13 Jahren erlebten wir den britischen Schauspieler Sam Claflin zum ersten Mal als Finnick Odair in der bombastischen Sci-Fi-Reihe Hunger Games, genauer gesagt in Die Tribute von Panem - Catching Fire. Nun sprach er in einem Interview über seine Körperdysmorphe Störung, die sich aufgrund seiner Karriere weiter verschlimmerte.

Hunger Games-Star Sam Claflin leidet an einer Körperdysmorphen Störung

Bereits 2025 sprach Claflin mit The Telegraph über die Körperdysmorphe Störung, die er zu Beginn seiner Karriere entwickelte. Bei einer solchen Störung nehmen die Betroffenen ihren Körper oder einzelne Körperteile verzehrt oder als entstellt wahr, was zu einer zwanghaften Fixierung auf das eigene Aussehen oder einer Essstörung führen kann (via AOK ). Claflin führt seine Symptome auf den Druck in Hollywood zurück:

In Hollywood herrscht die Annahme, dass es die Männer mit Sixpacks sind, die den Film verkaufen. Daher stand ich unter dem Druck, so aussehen zu müssen. Infolgedessen entwickelte ich eine Form von Körperdysmorphie. Es war keine richtige Essstörung und ich gebe niemandem außer mir selbst die Schuld dafür, aber es lag definitiv an der Branche, in der ich tätig bin.

Nun sprach er vor zwei Wochen im Video-Podcast Fearne Cotton's Happy Place auf YouTube erneut über die Störung, die ihn nach wie vor massiv einschränke:

Ich bin [von Körperdysmorphie] stark betroffen. Ich würde sagen, dass dies auf die meisten Männer zutrifft, aber bei mir ist es ziemlich schlimm geworden. Es ist ein echter Kampf. Es ist wie ein täglicher Kampf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sam Claflin kämpfte mit oberkörperfreien Szenen

Der Schauspieler gab an, dass es besonders oberkörperfreie Szenen seien, die ihn früh in seiner Karriere unter Druck gesetzt hätten: Sowohl in Die Tribute von Panem - The Hunger Games, als auch in Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten wurde er als begehrenswertes Love Interest präsentiert, was den Druck verschärft haben dürfte.

Eine seiner größten Rollen in den folgenden Jahren war die von William Traynor in Ein ganzes halbes Jahr. Zuletzt erntete Claflin eine Golden Globe-Nominierung für seine Rolle in der Serie Daisy Jones & the Six und war auf Prime Video im Thriller Lazarus zu sehen, das nun auch ein Serien-Spin-off bekommt.