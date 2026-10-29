Die Sci-Fi-Reihe Die Tribute von Panem meldet sich mit dem neuen Abenteuer Sunrise on the Reaping zurück, das es in sich hat. Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh verrät euch als Hunger-Games-Expertin in ihrem spoilerfreien Review, wie der sechste Film geworden ist.

Mit der Idee, Kinder für Todesspiele in eine Arena zu stecken, legte das Jahr 2012 den Grundstein einer Sci-Fi-Reihe, die über die Grenzen ihrer Jugendzielgruppe hinaus Erfolg hatte. 14 Jahre und fünf Filme später könnte man glauben, dass die Hunger Games nichts Neues mehr zu erzählen hätten. Doch Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping, der am 19. November 2026 in den Kinos startet, beweist zum Glück das Gegenteil.

Die Tribute von Panem melden sich zurück: Sunrise on the Reaping macht Haymitch zum Rebellen

Die Hungerspiele, in denen die zwölf Distrikte des dystopischen Landes Panem zwei Kinder (als Wiedergutmachung für ihren Aufstand) dem regierenden Kapitol opfern müssen, jähren sich zum 50. Mal. Dieses "Jubel-Jubiläum" verdoppelt die Grausamkeit, indem jeder Bezirk vier Tribute in die Todesarena schicken muss. Der 16-jährige Haymitch Abernathy (Joseph Zada) aus Distrikt 12 ist einer der unglücklichen Jugendlichen. Er muss sich nun von seiner Familie und seiner Freundin Lenore Dove (Whitney Peak) verabschieden.

Doch auch wenn Haymitch nicht an einen möglichen Gewinn der Spiele glaubt, will er sich zumindest nicht als reine Spielfigur des Regimes ausnutzen lassen. Mit anderen Tribut:innen wie Maysilee Donner (Mckenna Grace) schart er die Underdogs um sich, um als Team ein Zeichen zu setzen, indem sie die Arena zerstören. Doch haben sie überhaupt eine Chance, wenn Präsident Snow (Ralph Fiennes) die Erzählung kontrolliert?

Schaut hier den Trailer zu Sunrise on the Reaping:

Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping - Trailer (Deutsch) HD

Katniss Everdeens erster Arenakampf aus The Hunger Games ist von Sunrise on the Reaping noch 24 Jahre entfernt. Die zehnten Hungerspiele des Prequels The Ballad of Songbirds & Snakes, die Präsident Snow seinen Weg zur Macht ebneten, liegen hingegen schon weit zurück. Der scheinbar undankbaren Position, den tödlichen Wettkampf weder starten noch beenden zu können, ringt das zweite Panem-Prequel Sunrise on the Reaping jedoch Erstaunliches ab. Denn selbst wenn das Publikum das Schicksal des älteren Haymitchs (Woody Harrelson) als späteren Mentor von Katniss und Peeta kennt, liefert der neueste Film einen atemlosen Ritt ab, der schon losgeht, bevor man richtig Luft holen kann.



Schon als ich Suzanne Collins' neues Buch Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an* direkt zum Erscheinen vor anderthalb Jahren las, wurde mir klar, dass mit Haymitchs Geschichte ein erschütternd mitreißendes Abenteuer an die Tür der Fans klopfte. Dieses Versprechen hat Francis Lawrence nun perfekt eingelöst. Auf den ersten Blick könnte man Sunrise on the Reaping nur für einen neuen Aufguss von Katniss' erster Hungerspiel-Erfahrung halten: die Auslosung, das Training und dann ab in die Arena. Doch trotz struktureller Parallelen untergräbt der Film von der ersten Ziehung der Tribute an die Erwartungen und ähnelt am ehesten noch dem besten Panem-Teil: Catching Fire.

Vergiftete Schönheit: Sunrise on the Reaping erschafft die Hunger Games neu

In einem aufregend neuen 70er-Jahre-Look voll greller Farben, goldener Telefone und extravaganter Outfits betritt der neue Protagonist seine Hungerspiele und eine Welt, so falsch wie die zurückgeklebten Mundwinkel von Glenn Closes Distrikt-12-Betreuerin Drusilla. Dazu passend präsentiert sich auch die blumige Wiesen-Arena als malerisch schöner Ort, an dem aber alles vergiftet ist. Zusammen mit Haymitch stürzen wir in einen verlockend grellen Abgrund, der mit fleischfressenden Eichhörnchen und Elektroschock-Schmetterlingen auftrumpft.

Nach fünf (von sechs) Hunger Games-Filmen könnte man meinen, dass Regisseur Francis Lawrence sich allzu bequem in der dystopischen Welt von Panem eingerichtet hat. Doch während er erneut eine hohe Qualität abliefert, überflügelt sein Haymitch-Film die zwei Mockingjay-Teile problemlos und fliegt gefährlich nah an die Spitze des Franchise.

Denn trotz zahlreicher Easter Eggs und ersehnter Gastauftritte bewahrt der sechste Film sich seine Eigenständigkeit. Das liegt nicht zuletzt an der diesmal allem zugrunde liegenden politischen Frage (des schottischen Philosophen David Hume), warum die vielen sich den wenigen unterwerfen. Die hier ausgespielten Themen von Propaganda und Medienmanipulation könnten heute kaum aktueller sein.

Selten war die Übermacht des Kapitols spürbarer als in der Szene, in welcher der Arena-Vulkan explodiert und Haymitch mit seinen kleinen Rebellenplänen vor der wütenden Feuersbrunst um sein Leben rennt. An solch verheerenden Tiefpunkten glauben wir fast wie er an die Unvermeidlichkeit, dass die Sonne immer wieder an seinem Geburtstag über neuen Hungerspielen aufgehen muss.

Der neue Tribute von Panem-Film besticht mit glänzender Besetzung und blutendem Herzen

Nachdem Joseph Zada mich in der Amazon-Serie Solange wir lügen noch nicht ganz für sich einnehmen konnte, in Netflix' East of Eden dieses Jahr aber schon sein Potenzial zeigte, strahlt er in Sunrise on the Reaping als mitfühlender Rebell, der uns jeden Verlust spüren lässt, der ihn später zum Trinker machen wird. Und im neuen Zusammenhalt der Distrikte sind es viele Tode, die wir verkraften müssen. Stellt euch Rue vor und multipliziert das mal zehn. Hier erinnerte ich mich unwillkürlich an Francis Lawrences letzten Film The Long Walk - Todesmarsch, in dem die unerwartet hergestellte Gemeinschaft auch nur größeren Schmerz beim Abschied mit sich brachte.

Lediglich die auffällig unblutig gehaltene Darstellung tödlicher Verletzungen nimmt Sunrise on the Reaping zugunsten einer FSK-12-Freigabe gelegentlich einen Teil seiner Durchschlagskraft. Doch die Umarmungen, die die anfangs zerstrittenen Figuren sich zwischendurch schenken, haben wir trotzdem bitter nötig. Zada präsentiert in all dem das Gesicht des eigennützigen "Schufts", als den das Kapitol ihn zeichnet, ebenso überzeugend wie das des leidenden Freundes, mit dem wir mitfiebern.

Trotz der Rückkehr von 14 bekannten Figuren des Hunger Games-Universums stehen die mal größeren, mal kleineren Cameos der Geschichte zum Glück nicht im Weg. Das geniale Casting der verjüngten Charaktere sollte sich dennoch um den neuen Besetzungs-Oscar bewerben: Ralph Fiennes mag schon der dritte Snow-Darsteller sein, transportiert in seinem bedrohlich reduzierten Mienenspiel dessen Gefährlichkeit aber perfekt. Jesse Plemons beschwört geradezu Philip Seymour Hoffmans Geist herauf, während Elle Fanning als junges Gegenstück zu Elizabeth Banks' Effie geboren wurde, wenn sie nach "Mahagoni!" ruft. Vor allem aber Kieran Culkins Gänsehaut-Performance als glamouröser Moderator Caesar Flickerman fräst sich in den wenigen Minuten seiner Auftritte ins Hirn, indem er Stanley Tuccis Vorbild fast beiläufig eine menschenverachtende Note hinzufügt.

Mit 158 Minuten ist Sunrise on the Reaping der längste aller Tribute von Panem-Filme. Doch diese Laufzeit spürte ich im Kino kaum. Denn in dem Moment, in dem das rasant vorgelegte Tempo in der Mitte des Films kurz nachlässt, folgt schon der nächste Impuls, und wir werden für einen Spannungsneustart in die Arena geworfen.

Als Glücksbringer nimmt Haymitch ein Pinkeisen mit in den Kampf. Mit diesem Feuerstarter bewaffnet, entzündet er glaubhaft den Funken der Revolution, der später mit Katniss zu lodernden Flammen anwächst. Mein Herz brennt derweil hier schon lichterloh.

Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping läuft ab dem 19. November 2026 in den Kinos.

