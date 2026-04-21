I Am Legend 2 kommt wirklich: Will Smiths Sci-Fi-Sequel hat seinen Regisseur gefunden

Sci-Fi-Fans dürfen sich freuen: I Am Legend 2 hat offiziell einen Regisseur gefunden. Das Sequel zu Will Smiths Kult-Blockbuster übernimmt ein Action-Experte.

Es ist Will Smiths wohl traurigster Sci-Fi-Film: Im Blockbuster I Am Legend 2 verzweifelt sein Protagonist nicht nur an Horden infizierter Zombie-Kreaturen, sondern vor allem an der schmerzhaften Einsamkeit. Die 2008 erschienene Dystopie wird jetzt offiziell fortgesetzt: Steven Caple Jr. (Creed II, Transformers: Aufstieg der Bestien) hat den Regieposten übernommen.

Action-Experte übernimmt Sci-Fi-Sequel zu Will Smiths Kultfilm

Wie Collider berichtet, entwickelt Caple Jr. nun die Story zum Sequel des Sci-Fi-Blockbusters. Laut eines früheren Berichts von Collider galt er bereits 2024 als möglicher Favorit im Rennen um den Regiestuhl.

Schaut hier den Trailer zu I Am Legend:

I Am Legend - Trailer (Deutsch) HD

Eine offizielle Handlung zum Film existiert bisher nicht. Akiva Goldsman, der für das Drehbuch zuständig sein soll, enthüllte aber bereits, dass die Geschichte mit 30-jährigem Abstand zum Erstling einsetzen werde. Will Smiths Figur lebe in dieser Version der Ereignisse – für die Menschheit sähe es allerdings nicht besonders rosig aus. Ob es bei dieser Fassung der Story bleibt, ist allerdings völlig offen.

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Manche Fans werden sich außerdem fragen, wie Smiths Figur nach ihrem Tod in Teil 1 wiederbelebt wird. Tatsächlich soll das Sequel an ein alternatives Ende von I Am Legend anschließen, in dem der Protagonist Robert Neville überlebt und erkennt, dass es sich bei den Infizierten nicht bloß um wilde Monster handelt.

Wann kommt I Am Legend 2?

Einen Kinostart für I Am Legend 2 gibt es noch nicht. Ausgehend vom Stadium der Entwicklung gehen wir nicht vor Ende 2027 von einer Veröffentlichung aus.

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