I Play Rocky ist ein anhimmelndes Stallone-Biopic mit sympathischem Star und ulkigem Schönheitsfehler

Einen Film über den Werdegang von Sylvester Stallone und die Entstehung seines Boxerdramas gibt es jetzt mit I Play Rocky zu sehen. Für Moviepilot-Redakteur Mario Giglio vor allem ein weiteres Biopic mit den üblichen Zutaten.

Habt ihr Bohemian Rhapsody gesehen und wart davon beeindruckt, dass die Becher genau dort auf dem Piano standen wie beim Originalkonzert? Habt ihr Michael geschaut und wart angetan von der musikalischen MJ-Mimikry? Seid ihr gleichzeitig Fans von Rocky? Dann ist das hier euer Film. Für alle anderen ist I Play Rocky leider nur ein weiteres Biopic nach Blaupause, das Sylvester Stallone zum größten Mann, der die Kinowelt je mit seinem bescheidenen Genie beehrte, erklärt.

Man ahnt fast, dass Regisseur Peter Farrelly (Green Book) noch die ein oder andere Szene streichen ließ, in der Sly sechs bis zwölf Waisenheime rettet oder ebenso viele Nieren spendet. Vor allem aber müssen wir über den Hauptdarsteller reden.

Das Stallone-Biopic I Play Rocky erzähl vom Underdog mit der Underdog-Story

Anthony Ippolito hat seine Nische als Darsteller italo-amerikanischer Filmlegenden gefunden. Erst war er als Al Pacino in The Offer zu sehen – der Miniserie über die Entstehung von Der Pate. Nun tut er das Gleiche als Stallone, der sich in der etwas zu langen ersten Hälfte von I Play Rocky als Gelegenheitsarbeiter durchschlägt, während er gleichzeitig versucht, seinem Sprachfehler zum Trotz Schauspielrollen zu ergattern. Wir erleben, wie er seine spätere Frau Sasha Czack (AnnaSophia Robb) kennenlernt und von ihr beflügelt, ein Drehbuch für sich selbst schreibt. Über einen Underdog, der – ganz wie er selbst – alles gibt, um sich der Welt zu beweisen.



Ippolitos Stallone-Imitation geht absolut durch, ohne wie ein Sketch zu wirken. Auch könnte er glatt mit ihm verwandt sein, was viele schon im Trailer vom Casting überzeugte. Vor allem aber ist er ein müheloser Sympathieträger, der wie gemacht ist für einen abgrundtief naiven Film über den amerikanischen Traum. Die Figuren von I Play Rocky bestehen allerdings darauf, dass er es aufgrund seines seltsamen Aussehens nie zum großen Star bringen wird. Dabei ist der Schwarm aus Purple Hearts eher eine beautifizierte, muskulösere Version des jungen Sly, der umgeben von gewöhnlich aussehenden Charakterdarstellern wie ein anderweltliches Model anmutet.

Über diese Bild-Story-Schere kommt das Biopic nie hinweg. Tatsächlich fühlt man sich wie in einer aberwitzigen Episode von The Twilight Zone, in der alle anderen den Verstand verloren haben und die offensichtliche Attraktivität des schönen Mannes auf der Leinwand ignorieren. Zudem ist er ein selbstloser Hunderetter, ein ergebener Ehemann, ein literarisches Ausnahmetalent und hat den größten Penis im Großbereich New York City, der ihm ein Casting im Erotikbereich sichert, obwohl es nur um einen Softcore-Streifen geht. Verwirrend.

Zum Glück ist all das aber kein Dealbreaker, denn Anthony Ippolitos ist als Stallone charmant genug, dass man ihm nach zwei Stunden die Welt gönnt – oder zumindest Stallones nachgespielten Rocky-Ruhm.

Noch mehr Film-Checks:

Der Film ist ein kurzweiliger Kampf, aber kein Knockout

Richtig in Fahrt kommt I Play Rocky erst nach den ewigen Verhandlungen für sein Rocky-Drehbuch, bei denen Stallone immer größere Geldsummen ablehnt, solange er nicht die Hauptrolle spielen darf. Da hat man fast mehr Mitleid mit den geduldigen Produzenten Winkler (P.J. Byrne) und Chartoff (Toby Kebbell), während Tracy Letts als bornierter Hollywood-Bonze der alten Schule die Schau stiehlt.

Dann kommen wir endlich zu den Rocky-Dreharbeiten, wo wir die kleinen und großen Tücken des Filmemachens miterleben. Würde diese Portion 80 und nicht nur 30 Prozent von I Play Rocky ausmachen, hätte es dem Ganzen gutgetan. Allein weil Stephan James eine absolute Freude als Apollo-Darsteller Carl Weathers ist.

Stattdessen gehen wir viel zu fix in die Biopic-Phase über, in der es hauptsächlich darum geht, bekannte Rocky-Szenen möglichst getreu nachzustellen, um Fans des Originals zu beeindrucken. Das macht nur leider keinen guten Film aus, sondern ergibt höchstens einen semi-unterhaltsamen Karnevalsakt, der wie ein bekannter Zaubertrick wirkt. Großer Effekt für den Moment, keinerlei Nachwirkung.

Eine weitere Biopic-Sünde: Jedes Element, das die Filmgeschichte später als ikonisch bezeichnet, wird bereits im Augenblick als magischer Moment erkannt und benannt, obwohl es natürlich in den meisten Fällen nicht so abläuft.

Hier noch der Trailer zu I Play Rocky:

Immerhin beweist I Play Rocky am Ende ein kleines bisschen Zurückhaltung, indem der Film nicht dort endet, wo man es vermuten würde. Das fühlt sich dann fast schon mutig an im Kontrast zum formelhaften Rest. Ganz zum Schluss büßt der Film dann aber doch etwas an Selbstbewusstsein ein, indem er seine eigene Existenz mit einer ungewöhnlichen Post-Credit-Szene rechtfertigt. Sitzenbleiben müsst ihr dafür nicht unbedingt.

Kurzweilig bleibt I Play Rocky trotz seiner vor allem dem aufgeblähten Anfang geschuldeten Länge von 128 Minuten dennoch. Und um Anthony Ippolito müssen wir uns garantiert keine Sorgen machen. Ich wette, er hat schon das Drehbuch fürs GoodFellas-Making-of auf seinem Schreibtisch, und ein Angebot, Robert De Niro darin zu spielen.

I Play Rocky ist ab dem 26. November 2026 in den deutschen Kinos zu sehen.