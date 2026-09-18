Nach 12 Jahren Pause: Herr der Ringe-Star Ian McKellen zeigt sich endlich wieder als Gandalf für neuen Gollum-Film

Was wäre ein neuer Herr der Ringe-Film ohne Ian McKellen als Gandalf? Nichts, was wir uns aktuell vorstellen müssen, denn in einem kurzen Video in der ikonischen Rolle bestätigt der Star nun seine Mittelerde-Rückkehr.

Nächstes Jahr erscheint mit The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum das nächste Herr der Ringe-Kinoabenteuer. Die Dreharbeiten laufen bereits. Vom Set ist nun ein Video von Ian McKellen als Gandalf aufgetaucht, das Fans in nur sechs Sekunden das Herz aufgehen lässt.

Videobeweis: Für Gollums Abenteuer kehrt Herr der Ringe-Star Ian McKellen als Gandalf zurück

Mit mittlerweile 87 Jahren schlüpft Ian McKellen nach drei Herr der Ringe- und drei Hobbit-Filmen für The Hunt for Gollum zum siebten Mal in die Rolle des Zauberers Gandalf. Bereits vor zwei Monaten verkündete Regisseur und Hauptdarsteller Andy Serkis mit einem Set-Video den Drehstart. Jetzt dürfen wir auch Gandalf wieder mit langem grauem Bart und McKellens ikonischer Stimme erleben:

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In seinem Video adressiert Ian McKellen den Sänger und Schauspieler Troye Sivan ("Ich erinnere mich an dich"), für dessen neues Musikvideo "Party" er den Part des einleitenden Erzählers übernommen hat. Dass er seine Botschaft in Gandalf-Make-up absetzt, dürfte vor allem Herr der Ringe-Fans freuen. Seine Mittelerde-Rückkehr steht schon seit zwei Jahren fest, doch in seinem fortgeschrittenen Alter ist dem Star sehr wohl klar, dass es sein "letzter Job" sein könnte.

Ian McKellens Rolle wird im neuen Gollum-Film deutlich kleiner ausfallen als bisher. Bei der titelgebenden Jagd nach Gollum dirigiert Gandalf Aragorn (Jamie Dornan) aus dem Hintergrund, während dieser mit neuen Weggefährten wie der Elbin Seren (Anya Taylor-Joy) und dem Menschen Halvard (Leo Woodall) den flüchtigen Ex-Ringträger sucht, bevor er Bösewicht Sauron in die Hände fällt und durch sein Auenlandwissen auf Bilbos Fährte führt.

Der neue Film spielt nach Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere und vor Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Neben Andy Serkis als Gollum und Ian McKellen als Gandalf werden auch Elijah Wood als Frodo und Lee Pace als Elbenkönig Thranduil zurückkehren.

Gollum-Kinostart: Wann sehen wir Ian McKellen als Gandalf wieder?

Der neue Herr der Ringe-Film soll in etwas über einem Jahr erscheinen: Der Kinostart von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ist für den 16. Dezember 2027 angesetzt, kommt also wie alle bisherigen Mittelerde-Abenteuer von Peter Jackson wieder pünktlich zur Weihnachtszeit.