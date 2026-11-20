Eines der beliebtesten und auch erfolgreichsten Animationsfranchises kehrt endlich zurück. Die milliardenschwere Reihe hat einen neuen Trailer bekommen, der alle beliebten Figuren wieder zurückholt.

Mit Ice Age 6: Am Siedepunkt kehrt im nächsten Jahr endlich eine der beliebtesten, aber auch finanziell erfolgreichsten Animations-Reihen aller Zeiten wieder zurück in die Kinos. Gerade in Deutschland erfreut sich die Reihe einer enormen Beliebtheit. Umso schöner ist es, die ganzen alten Figuren in einem neuen Kinoabenteuer zu sehen, nachdem der letzte Film Ice Age - Die Abenteuer von Buck Wild ein Spin-off ohne die Herde und dem Eichhörnchen Scrat war, welches direkt bei Disney+ startete. Für Ice Age 6 gibt es jetzt endlich einen Trailer.

Neuer Ice Age 6-Trailer kommt in zwei Ausführungen

Keine andere Animationsreihe ist in Deutschland ein solcher Publikumsmagnet gewesen, wie die ersten fünf Ice Age-Filme. Insgesamt konnten sie in Deutschland laut InsideKino über 34 Millionen Besucher:innen in die Kinos locken, wobei alleine Teil 2 und 3 an der 9‑Millionen-Besucher:innen-Marke kratzten. Auch international ist die Reihe enorm erfolgreich, was die laut Box Office Watch weltweit rund 3,2 Milliarden US-Dollar Einspielergebnisse aller fünf Filme belegen.

Dass Disney sich bei solch einer erfolgreichen Reihe die Finger nach einer weiteren Fortsetzung leckt, ist ein ungeschriebenes Gesetz. Jetzt ist es so weit, da der erste Trailer zu Ice Age 6 nun endlich da ist. Die Herde muss sich ähnlich wie im zweiten Teil der Erderwärmung stellen, doch dieses Mal geht die Bedrohung von einem Vulkan aus.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den deutschen Trailer werfen:

Ice Age: Am Siedepunkt - Trailer (Deutsch) HD

Der neue Trailer ist gleich in zwei Fassungen erschienen, da sich hier tatsächlich die deutsche Variante von der englischen ein wenig unterscheidet. Während der englische Trailer direkt bei der Herde ansetzt, beginnt der deutsche mit einer klassischen Katastrophen-Slapstick-Einlage von dem Eichhörnchen Scrat. Auch im weiteren Verlauf wurde auf unterschiedliche Szenen und Gag-Pointen gesetzt, während die Grundstruktur beider Trailer dennoch gleich bleibt.

Direkt weiterlesen: Während jedes Kind der 2000er unweigerlich mit Ice Age aufgewachsen ist, war es bei den Kindern der 90er noch ein anderer Animationsklassiker, den mittlerweile zu viele vergessen haben.

Erster deutscher Trailer ohne die Stimme von Otto Waalkes

Eingefleischten Fans der Reihe dürfte natürlich sofort aufgefallen sein, dass in dem Trailer die Stimme von Diego verändert klingt, da seit dem letzten Teil sein Synchronsprecher Thomas Fritsch leider verstorben ist. Ebenfalls auffällig ist die Tatsache, dass Otto Waalkes für den Trailer nicht in seiner Paraderolle des Faultiers Sid zurückgekehrt ist. Ob er für den finalen Film zurückkehren wird, wurde bislang noch nicht bestätigt. Doch spätestens bis zum Kinostart am 4. Februar 2027 werden wir auch dazu mehr wissen.