Eine der größten Reihen aller Zeiten erobert Netflix mit gleich 4 (!) Filmen: Sie spielte 3,2 Milliarden ein

Diese Filmreihe umfasst bereits fünf Teile und das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Kein Wunder, denn mit über 3,2 Milliarden US-Dollar wurde sie nicht nur bei Netflix zum Hit.

In den Netflix-Charts hat sich passend zum Gruselmonat Oktober ein knallharter Horror-Thriller an die Spitze gesetzt, doch wer auch zur düsteren Jahreszeit lieber auf bunte und spaßige Unterhaltung steht, braucht nur auf die hinteren Plätze des Streaming-Rankings zu schauen. Die werden nämlich grade von einer Filmreihe für die ganze Familie mit viel Witz und Herz dominiert: Ice Age.

Ice Age rollt die Netflix-Charts von hinten auf – mit 4 (!) Filmen gleichzeitig

Der erste Ice Age-Film ist 2002 in den Kinos gestartet und hat uns in die Eiszeit zurückversetzt, in der ein Faultier, ein Mammut und ein Säbelzahntiger zu einem unwahrscheinlichen Trio werden, um ein menschliches Kind zu retten. Die herzerwärmende und urkomische Geschichte hat Millionen Fans auf aller Welt begeistert und zog bis dato vier weitere Filme nach sich.

Die Reihe hat laut The Numbers mittlerweile weltweit über 3,2 Milliarden US-Dollar eingespielt und gehört damit zu den erfolgreichsten Animationsreihen aller Zeiten – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Bei Netflix sind vor wenigen Tagen alle fünf Ice Age-Filme ins Programm eingezogen, wo die Erfolgsgeschichte fortgesetzt wird. Gleich vier Filme haben es gleichzeitig in die Film-Charts des Streamers geschafft. Nur Ice Age 3 ist kurioserweise nicht im begehrten Ranking vertreten. So sehen die Netflix-Charts aktuell aus (Stand: 6. Oktober 2026):

Sid, Diego und Manni kehren zurück: Ice Age 6 kommt nächstes Jahr ins Kino

Das Chaos-Trio um Sid, Diego und Manni soll auch in einem sechsten Abenteuer zurückkehren. Ice Age 6: Am Siedepunkt ist bereits fertig und startet am 4. Februar 2027 in den deutschen Kinos.

Auch interessant: Einer der schönsten Animationsfilme des Jahres startet diese Woche

Worum genau es in dem neuen Film gehen wird, wird aktuell noch unter Verschluss gehalten, doch werden sich die prähistorischen Tiere darin mit der Erderwärmung auseinandersetzen müssen. Im englischen Original kehren die Stars um John Leguizamo, Ray Romano und Denis Leary als die Stimmen des Haupttrios zurück.