"Ich bin aufgewacht und er ist weg": Amazon-Pechvogel schläft bei Fast & Furious ein und eine Stunde später ist der Film nicht mehr bei Prime

Stell dir vor, du schaust Fast & Furious, schläfst dabei ein, wachst auf, und der Film ist weg. Das war im Fernsehzeitalter gang und gäbe. Im Streaming-Zeitalter mit Amazon, Netflix & Co. ist das aber außerordentliches Pech.

Streaming hat für uns sehr vieles erleichtert. Wir können auf riesige Bibliotheken voller Serien und Filme zugreifen – solange die Streaming-Dienste die Rechte an den Werken haben. Wenn es sich nicht um hauseigene Produktionen handelt, sind diese Rechte nämlich zeitlich begrenzt. Da heißt es: Streaming-Plan anpassen. Ärgerlich wird es, wenn man nicht vorgewarnt wird, dass ein Film bald aus dem Programm fliegt

Nach einem kurzen Nickerchen ist Fast & Furious plötzlich aus dem Programm verschwunden

Ein Reddit-Uster startete Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile, da der Action-Kracher im Abo von Amazon Prime Video verfügbar war. Er sah keine Hinweise darauf, dass der Film nur noch an diesem Tag verfügbar gewesen ist. Während er den Film schaute, schlief er ein. Dann kam das böse Erwachen, im wahrsten Sinne des Wortes: Nach Mitternacht konnte er den Film nicht mehr fortsetzen, ohne dafür zu bezahlen.

Der Post erschien am 1. Februar 2026 auf Reddit und einige Nutzer vermuteten richtigerweise sofort, dass die Rechte am Film nur bis zum 31. Januar 2026 in den Händen von Amazon lagen. Mit dem Wechsel zum 1. Februar sind diese dann ausgelaufen und der Film war nur noch zum Kaufen und Leihen verfügbar. Sehr zum Unmut des Nutzers. Am Ende eines Kalendermonats laufen bei Amazon oft eine ganze Reihe an Lizenzen aus.

In den meisten Fällen gibt es einen Hinweis bei Prime Video, wie lange ein Film noch verfügbar ist, wenn er innerhalb der nächsten 30 Tage verschwindet. Ob der User den Hinweis übersehen hat oder er nicht eingeblendet wurde, ist unklar. Der Ärger ist allerdings verständlich, dass es keinen ausdrücklicheren Hinweis zum Start des Filmes gibt, wenn dieser in wenigen Stunden aus dem Angebot verschwindet.