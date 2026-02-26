"Ich bin enttäuscht": Kandidat gewinnt RTL-Castingshow, doch der Sender strahlt sie nicht aus

Wenn man eine Castingshow gewinnt, dann wird für einen wohl ein Traum wahr. Doch was macht man eigentlich, wenn der Sender den gelebten Traum nicht ausstrahlt und einem niemand glaubt?

Wer von Schlager, mein Leben noch nie gehört hat, der muss nicht stutzig sein. RTL wollte in der Castingshow den nächsten Schlagerstar suchen und hat ihn auch gefunden. Doch die Show wurde bis heute nicht ausgestrahlt. Der Gewinner ist enttäuscht und der Sender antwortet nicht.



Kandidat wurde der große Traum vom Schlagerstar versprochen – doch RTL strahlt Castingshow nicht aus

Markus Hoffmann aus Oelsnitz nahm 2022 bei der Castingshow Schlager, mein Leben teil und hat das Unmögliche geschafft: Er hat gewonnen und wollte der neue Star am Schlagerhimmel sein. Doch die vor vier Jahren produzierte Show ist bis heute nicht ausgestrahlt worden.



Dementsprechend frustriert äußerte sich Hoffmann gegenüber Schlager.de : "Ich bin total enttäuscht [...] Zumal ich damals sogar gewonnen habe und 'Schlagerstern' geworden bin." Bei RTL habe er mehrmals nachgefragt, aber keine Reaktion erhalten. Das Einzige, was ihm mitgeteilt wurde, war:



Einzig die Produktionsfirma hat mit mir gesprochen. Die sagen, dass die Folgen sendefertig sind, aber mehr wissen die auch nicht.

Weitere TV-News:

"Die denken, ich spinne": Castingshow-Gewinner wird Sieg nicht geglaubt

Nun sieht sich der Gewinner der Castingshow damit konfrontiert, dass ihm niemand glaubt, dass er dort gewonnen hat. "Die denken, ich spinne", so Hoffmann über die Leute, mit denen er geredet hat. Er hat sich auch mit Fans und Leuten aus dem Publikum unterhalten, die natürlich genauso enttäuscht sind, dass die Show nicht ausgestrahlt wird. So erklärt er:



Es gab sogar schon welche, die geweint haben, weil sie bei den Dreharbeiten dabei waren und im TV zu sehen sein wollten.

Hoffmann bleibt aber optimistisch in Bezug auf seine zukünftige Schlagerkarriere. Immerhin durfte er nach dem Sieg auf einem großen Schlagerfest neben Michelle, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli und Dieter Bohlen auftreten. "Vielleicht klappt es ja irgendwann mit einer 'Giovanni Zarrella Show' – den habe ich ja schon kennengelernt", so Hoffmann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Nicht gesendete Castingshow: RTL äußert sich verhalten

RTL selbst äußert sich verhalten zu der nicht gesendeten Castingshow. So erklärt ein Sprecher des Senders:



Grundsätzlich entwickeln und produzieren wir eine Vielzahl an Formaten, von denen letztlich nicht alle ihren Weg ins Programm finden.[...] Dass ein Format nicht ausgestrahlt wird, ist dabei keine Bewertung der Mitwirkenden oder der Produktionsleistung, sondern Ausdruck dieser redaktionellen und strategischen Abwägungsprozesse.

Somit ist mit einer Ausstrahlung von Schlager, mein Leben in Zukunft nicht zu rechnen.