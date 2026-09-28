Ich bin in dieser Krimiserie auf Netflix über eine Leiche nach der anderen gestolpert – und habe mich selten so wohlgefühlt

Wer würde freiwillig in eine Kleinstadt ziehen, in der das Verbrechen an jeder Straßenecke lauert? Vermutlich jeder, der die Krimiserie Murder in a Small Town bei Netflix gesehen hat.

In Murder in a Small Town auf Netflix folgen wir einem Ermittler in die Kleinstadt Gibsons. Hier erwartet uns Ruhe, Natur – und ein Verbrechen nach dem anderen. Selten strahlt eine Krimiserie so viel Wärme und Wohlfühlcharakter aus wie diese.

Streaming-Tipp bei Netflix: Darum geht's in Murder in a Small Town

Detective Karl Alberg (Rossif Sutherland) lässt sich aus dem US-amerikanischen Minnesota in die idyllische Küstenstadt Gibsons an Kanadas Westküste versetzen. Doch von wegen Idylle: Der erste Mordfall lässt nicht lange auf sich warten.

Glücklicherweise hat Alberg via Online-Dating die neugierige Bibliothekarin Cassandra Lee (Kristin Kreuk) kennengelernt, die ihn mit Insider-Wissen unterstützt. Während Alberg versucht, die Geheimnisse der beschaulichen Gemeinde zu entschlüsseln, wird schnell klar, dass auch in Gibsons nicht alles so friedlich ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Hinter der freundlichen Fassade lauern alte Geheimnisse, persönliche Konflikte und immer neue Verbrechen. Alberg und Cassandra sind also nicht nur mit Kriminalfällen konfrontiert, sondern müssen auch lernen, was es bedeutet, einander zu vertrauen.

Murder in a Small Town auf Netflix bedeutet Kleinstadtidylle mit tödlichem Flair

Mit Murder in a Small Town steuern wir in aller Gemütsruhe auf den Bereich der cozy crime zu. Wer also Lust hat, zu rätseln, sich dabei aber entspannt zurücklehnen will, sollte einschalten. Basierend auf einer Romanreihe der Mystery-Autorin L.R. Wright, bietet die Serie einen Mix aus Romantik und Spannung an der kanadischen Sunshine Coast.

Die ist aber bei weitem nicht immer sonnig. Alberg und sein Team geraten regelmäßig in Mordfälle, Entführungen und weitere Verbrechen, die in ihrer Häufigkeit für das (übrigens real existierende ) Küstenstädtchen Gibsons geradezu rekordverdächtig erscheinen.

Genau in dieser trügerischen Vertrautheit liegt der Charme von Murder in a Small Town, deren Stadtmotto so ungefähr lautet: Jeder kennt jeden – und jeder hat ein Geheimnis.

Ich kam wegen dem Geheimnis und blieb für die gute Laune

Das gilt übrigens auch für Alberg, dessen komplizierte Familiengeschichte Staffel für Staffel weiter aufgerollt wird. Alberg wirkt zunächst wie die klassische Ermittlerfigur: wortkarg, aufmerksam und nicht in der Lage, seine Fälle loszulassen. Einen idealen Gegenpol bietet Cassandra, die wir als einen neugierigen Freigeist kennenlernen.

Nicht nur Alberg und Cassandra, sondern auch sein Polizeiteam in Gibsons wachsen uns von Folge zu Folge mehr ans Herz. Die Beziehungsdynamik der Figuren ist der eigentliche Treibstoff, der diese Serie zum Laufen bringt.

Murder in a Small Town will uns weder schlaflose Nächte bereiten noch unser Gehirn in akrobatischen Twists verdrehen, sondern eine Portion Wärme und Gemütlichkeit in ein häufig unterkühltes Genre unterbringen. Und das gelingt mit sympathischen Figuren und trockenem Humor.

Murder in a Small Town hatte seine Premiere am 24. September 2024 auf Global (Canada) und Fox (US) und ist im Abo von Netflix enthalten.