Ich bin riesiger Harry Potter-Fan, aber der erste Serien-Trailer spaltet mich in 7 Horkruxe

Als langjähriger Harry Potter-Fan möchte ich mich auf die Neuverfilmung freuen. Nur warum fühle ich mich dann so komisch, wenn ich den ersten Serien-Trailer anschaue?

Gestern hat die Harry Potter-Serie ihren ersten Teaser-Trailer veröffentlicht und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich seit der Ankündigung am Tag zuvor nicht darauf hingefiebert hätte. Jede Stunde habe ich den HBO Max-Kanal aktualisiert, bis es 20 Uhr endlich so weit war und der Trailer online ging. Aber jetzt, wo ich meinen heiß erwarteten ersten Video-Einblick endlich bekommen habe, ist da dieses befremdliche Gefühl in meinem Potterhead.



Warum fühlt sich der Harry Potter-Serien-Trailer für mich so komisch an?

Ich bin seit meiner Jugend ein eingefleischter Harry Potter-Fan. Nach zwanzig Jahren kann ich schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich die Bücher verschlungen habe. Ein Film-Marathon der acht Kinoabenteuer gehört sowieso zur jährlichen Tradition.

J.K. Rowlings transfeindliche Äußerungen bringen mich immer wieder dazu, meine Euphorie für den Zauberlehrling zu hinterfragen. Andererseits habe ich viel über die Sinnlosigkeit von Hass (und ein Festhalten an Liebe und Akzeptanz) in Hogwarts gelernt. Insofern will ich der neuen Harry Potter-Serie eigentlich aufgeschlossen gegenüberstehen. Auch wenn der erste Impuls auf die vor drei Jahren angekündigte Neuverfilmung ein "Warum?!" war. Doch literarische Ikonen wie Sherlock Holmes wurden unzählige Male verfilmt. Wieso dann nicht auch eines der weltweit beliebtesten Bücher?

Schaut hier nochmal den Harry Potter-Trailer zur Serie

Harry Potter und der Stein der Weisen - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Qualitativ sieht der Harry Potter-Trailer nicht schlecht aus. Okay, ich hätte mir nach dem vielversprechenden ersten Bild mehr lichtdurchflutete Hogwarts-Korridore und einen weniger blaustichigen Netflix-Look gewünscht. Aber das kann in der fertigen Serie ja noch anders werden. Mit Szenen wie Harrys unfreiwilligem Haarschnitt zeigt die neue Verfilmung gegenüber dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen sogar schon Buchszenen, die das Versprechen einlösen, die Vorlage diesmal "ausführlicher zu ergründen".

Woher also rührt dieses Gefühl des Uncanny Valley, dass hier in der Zauberwelt irgendetwas nicht stimmt? Dieser "Nicht-schlecht-aber-komisch"-Eindruck, dass die neuen Stars gerade ein paar Becher schlecht gebrauten Vielsafttrank geschluckt haben, um in die Identität von jemand anderem zu schlüpfen? Denn eigentlich finde ich die Jungstars ebenso wie Mrs. Weasley, Mr. Ollivander, Hagrid und Co. ihren Rollen gemäß gut besetzt und habe mich mittlerweile sogar schon mit Grusel-Dumbledore angefreundet.

Die Harry Potter-Serie kann (und will) den Film-Vergleich im Trailer nicht abstellen

Wenn Harry seinen Hogwarts-Brief erhält, McGonagall die Erstklässler:innen begrüßt, der Sprechende Hut ins Bild rückt oder Harry Ron im Zug seine Narbe zeigt: In vielen Szenen scheint die Serie die Filme nachzuahmen. Im Internet existieren bereits unzählige Gegenüberstellungen zur verblüffenden Ähnlichkeit:

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Manche feiern die Bild-für-Bild-Vergleiche, aber mich lassen sie nicht gerade in Tarantallegra-Fluch-ähnliche Tänze ausbrechen. Klar, will die Serie auf nichts Ikonisches verzichten. Ein Remake muss die Vorlage für die eigene Existenzberechtigung aber eben doch neu interpretieren, statt eine frühere Version abzupausen. Mit den vielen visuellen Parallelen tut der Trailer dem Harry Potter-Neustart keinen Gefallen. Das hätte ich auch mit einem "Geminio"-Verdopplungszauber meines DVD-Regals geschafft.

Ob Onkel Vernon nun im Kino "Es gibt keine Magie" ruft oder Tante Petunia in der Serie Harry einbläut, es gäbe "nichts Besonderes an dir": Es läuft auf das Gleiche hinaus. Auch ein dunklerer Bild-Filter lässt sich nicht mit neuen Ideen gleichsetzen. Sogar Hagrids U-Bahn-Szene existierte schon in der erweiterten Filmfassung von Teil 1.

Am aufregendsten ist der Trailer dann, wenn er Neues andeutet. Der nachwachsende Radikalhaarschnitt. Das im Film gestrichene Winter-Quidditchspiel gegen Hufflepuff. Über Hagrids Schneeengel (der "Mach mich zum Meme!" schreit) kann man sich streiten. Der neue Snape-Darsteller Paapa Essiedu bringt in seinem Sekundenauftritt den Mut zur Film-Änderung mit, der der Harry Potter-Serie sonst noch fehlt (und muss das leider trotz hier schon erstklassig durchschimmernder Snape-Arroganz mit Rassismus und Todesdrohungen bezahlen).

Die Harry Potter-Doppelgänger haben es im Serientrailer schwer

In der Mehrzahl erwecken die Figuren im Trailer den unheimlichen Eindruck, irgendwo zwischen Cosplay- und KI-Gefühl zu grätschen. Wie künstliche Abziehbilder ("auf Temu und Wish bestellt", schreibt ein Kommentator auf Instagram ) eifern sie bei derselben Handlungsvorlage unweigerlich ihren Vorreitern nach. Und in einem 2-Minuten-Trailer hat niemand Zeit, schauspielerisch irgendwelche Nuancen unter Beweis zu stellen. Das Ergebnis: dieses "falsche" Gefühl, als sei gerade ein Geist an mir vorbeigeschwebt, der meine Nackenhaare aufstellt. Der Geist vergangener Stars, die sich beim Schauen vor das innere Auge schieben.



Ich zweifle nicht daran, dass Harry Potter-Fans in fünf Jahren alle neuen Stars erkennen werden. Genau wie bei ihren Vorgänger:innen werden sich ihre Gesichter ins kulturelle Gedächtnis einbrennen. Aber jetzt, ganz am Anfang, sind 15 Jahre nicht genug, um die Erinnerung an Daniel Radcliffe und Co. schon ganz auszublenden. Ich kann (und will) nicht "Obliviate!" rufen, um die Filme aus meiner Erinnerung zu streichen, die mich jahrelang so sehr geprägt haben.

Was den Trailer demnach zum erbitterten Duell herausfordert, ist die Nostalgie des Bekannten. Kann die Serie neben den Filmen existieren, ohne das Original "töten" zu wollen? Muss ich als Fan der Harry Potter-Geschichte bei der Ermordung des Alten durch das Neue meine Seele in mehrere Horkrux-Teile aufspalten, um beides genießen zu können? Ich fühle mich wie in dem Moment von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2, wo Harry und Voldemort versuchen, zu einem Wesen zu verschmelzen. Kann nur einer leben, während der andere nicht überlebt?

Das wird letztendlich wohl nur der Serienstart zu Weihnachten 2026 zeigen können. Immerhin das hat der Neustart zur besten Potter-Zeit dann doch noch richtig hingekriegt, nachdem lange von einer Veröffentlichung im Frühjahr 2027 die Rede gewesen war. In den neun Monaten bis dahin bleibt nach dem Trailer das flaue Gefühl in meinem Fan-Magen zurück, dass der Liebestrank seine Wirkung noch nicht recht entfalten will.