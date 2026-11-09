"Ich bin sprachlos": Bauer sucht Frau-Kandidat schockt schon in Folge 1 mit seiner Hofdamen-Auswahl!

Bauer sucht Frau startet in die 22. Staffel und die Landwirte lernen ihre Bewerberinnen und Bewerber kennen. Einer der Bauer konnte sich vorab nicht entscheiden und lud ganze 6 (!) Frauen ein.

Seit 21 Jahren verkuppelt Inka Bause alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen bei Bauer sucht Frau – und der Erfolg spricht für sich. Jahr für Jahr begeistern die liebenswerten Singles ein großes TV-Publikum und damit ist noch lange kein Ende in Sicht: Heute startet die bereits 22. Staffel!

In Folge eins dürfen die Kandidaten und Kandidatinnen wie immer ihre Bewerberinnen und Bewerber kennenlernen, die sie zuvor ausgewählt haben. Ein Bauer konnte sich dabei wohl nicht entscheiden und lud insgesamt sechs Frauen zum Scheunenfest ein. Dass er sich damit nicht nur Freunde macht, war absehbar.

Kandidat überrascht mit Bewerberinnen-Auswahl bei Bauer sucht Frau

In Folge eins von Bauer sucht Frau lernen nicht nur die Fans erstmals alle Kandidat:innen kennen, sondern auch alle untereinander treffen erstmals aufeinander. Für das große Scheunenfest haben die Bauern und Bäuerinnen im Vorfeld ihre Favoriten ausgewählt und zum Kennenlernen eingeladen. Dabei variiert die Anzahl der Bewerber und Bewerberinnen stark. Einige wollen nur eine oder zwei Personen kennenlernen, andere gleich vier. Doch Bauer Hubert, genannt "Hubi", wollte sich nicht wirklich festlegen: Deswegen schickte er gleich sechs Einladungen raus!

Einige der Hofdamen werden gesammelt mit einem Bus abgeholt, darunter auch alle 6 (!) Frauen von Hubertus. Die Frauen wollen untereinander natürlich gespannt wissen, für welchen Bauer sie sich beworben haben. Als immer mehr Frauen einsteigen, die für Hubertus da sind, fällt ihnen nach und nach die Kinnlade herunter. "Keine Ahnung, was das soll. Also das ist so ein richtiger Schlawiner würde ich sagen", wunderte sich Kandidatin Gabi, als immer mehr Damen dazu kommen. "Ich war geschockt. Die zwei, die dann danach kamen, waren noch okay, aber dass dann noch welche kamen, das war schon…", meinte Sabine.

Hier war allerdings noch lange kein Ende in Sicht, denn auch die letzten beiden Frauen verkündeten der Gruppe, dass auch sie für Hubertus da sind. "Ich bin sprachlos, mich schlägts gerade um. Ich bin geschockt, dass da sechs Frauen sind", so Sabine. Auch die anderen Bewerberinnen zeigten sich wenig begeistert über die zahlreiche Konkurrenz.