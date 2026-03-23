"Ich brauche viel Eiweiß und muss Gewichte heben": Cillian Murphy musste seinen Lebensstil ändern, um Tommy Shelby in Peaky Blinders zu spielen

Für seine Paraderolle in Peaky Blinders musste Cillian Murphy eine strikte Routine einhalten, um körperlich in passender Form zu sein. Davon war er alles andere als begeistert.

Neben seiner Oscar-prämierten Hauptrolle in Christopher Nolans Oppenheimer wird Schauspielstar Cillian Murphy vor allem mit seinem Part in der Hit-Serie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham in Verbindung gebracht. Um Tommy Shelby angemessen zu verkörpern, musste sich der Star jedoch körperlich jedes Mal in Form bringen – und hasste es.

Cillian Murphy ist für Peaky Blinders-Rolle von seiner vegetarischen Ernährungsweise abgewichen

Als Gangster-Oberhaupt musste der nicht unbedingt imposante erscheinende Darsteller körperlich an Statur zulegen. Dafür waren Training und eine Umstellung seiner Ernährung notwendig. Vor allem Ersteres schien Murphy immer wieder den letzten Nerv zu rauben, wie er laut Daily Mail 2022 gegenüber Radio Times erklärte:

Ich bin körperlich nicht besonders kräftig. Deshalb brauche ich viel Eiweiß, muss schwere Gewichte heben und all das. Das dauert seine Zeit, und das hasse ich.

2017 ist der Schauspieler laut Slash Film gegenüber Mr Porter auch auf seine spezielle Diät für seine Peaky Blinders-Rolle eingegangen, für die Murphy sogar seinen vegetarischen Lebensstil aufgegeben hat:

Ich war etwa 15 Jahre lang Vegetarier. […] Aber es war nie eine moralische Entscheidung. Ich hatte einfach Angst, an BSE zu erkranken. Für die erste Staffel von Peaky Blinders war man besorgt, dass ich wie ein schmächtiger Ire aussehen würde, und mein Trainer empfahl mir Fleisch.

Viele Fans der Serie kennen die verschiedenen Strapazen womöglich noch gar nicht, die Murphy für seine Hauptrolle auf sich nehmen musste. Neben Training und Ernährung soll der Star allein in den ersten zwei Staffeln Peaky Blinders 3000 (!) Zigaretten geraucht haben – allerdings den unbedenklichen Kräuterersatz, der weder Tabak noch Nikotin enthält.

Peaky Blinders-Finale in Filmform jetzt bei Netflix erschienen

Nach dem Ende der Hauptserie ist bei Netflix am 20. März 2026 der Film Peaky Blinders: The Immortal Man veröffentlicht worden. Die Fortsetzung zum Finale beendet die Geschichte rund um Tommy Shelby endgültig.

Neben dem Film könnt ihr bei Netflix auch alle 6 Staffeln von Peaky Blinders streamen.

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