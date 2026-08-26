Ich dachte, diese Stephen King-Serie bei Amazon Prime wird Zeitverschwendung – jetzt ist sie mein Highlight 2026

Stephen Kings Horror-Debüt Carrie wird zur Amazon-Serie. Moviepilots Serien-Experte Max Wieseler erklärt euch in seinem Serien-Check, wie sehr sich Mike Flanagans Neuinterpretation des Telekinese-Schreckens lohnt.

Warum? Diese Frage schwirrte mir als Horrorfan, der einen Großteil aller Stephen King-Verfilmungen gesehen hat, seit der Ankündigung der Amazon-Serie Carrie durch den Kopf. Nach bereits drei Filmumsetzungen wirkte eine weitere, zudem gestreckte Adaption geradezu wie reine Zeitverschwendung für meinen liebsten Horrorserien-Schöpfer Mike Flanagan. Mit dieser Einschätzung lag ich jedoch völlig daneben.

Am 7. Oktober startet Carrie mit allen acht Folgen bei Prime Video. Ich konnte die Miniserie bereits vorab schauen und verrate euch in meiner spoilerfreien Kritik, warum das Serien-Remake (fast) alles richtig macht und einen Platz unter den besten Serien des Jahres verdient.

Mike Flanagan denkt Stephen Kings Carrie komplett neu

Die Geschichte von Carrie wird den meisten Zuschauenden bekannt sein und dessen ist sich Mike Flanagan bewusst. Und so beginnt die Serie direkt mit ihrem Ende. Die Nachrichten vom todbringenden Abschlussball der Ewen High School und der Zerstörung der halben Kleinstadt Chamberlain durch die Teenagerin Carietta White (Summer H. Howell) werden uns als Teil einer Art True-Crime-Doku präsentiert. Videointerviews mit Überlebenden blicken nun zurück auf die Tragödie – mit dem mutigen Versprechen: Ihr denkt, ihr kennt die Story? Ihr liegt falsch!

Im Gegensatz zu Stephen Kings Vorlage spielt diese Carrie-Adaption im Jahr 2026. Ihr ganzes Leben ist Carrie White von der Außenwelt abgeschirmt im Haus ihrer verschwörungstheoretischen Eltern aufgewachsen, bis ihr Vater bei einem Baustellenunfall ums Leben kommt und die Behörden von ihrer Existenz erfahren. Um das Sorgerecht nicht zu verlieren, muss Mutter Margaret (Samantha Sloyan) einen Job finden und ihre Tochter widerwillig auf eine öffentliche Schule schicken.

Carrie ist ein Sonderling, intelligent und zugleich naiv. Die Verkörperung von Unschuld und Freundlichkeit betritt nun eine Welt, die alles andere ist als das. Ihre panische Reaktion auf die erste Menstruationsblutung in einer Schulumkleide wird von hämisch lachenden Mitschülerinnen mit gezückten Smartphones für die Ewigkeit festgehalten. Wenig später geht dieser Horror-Albtraum als erster Post des anonymen Instagram-Accounts Carrie Red viral. Schüler:innen wie Lehrkräfte werden fortan zur Zielscheibe des abscheulichen Meme-Accounts. Cyberbullying ist nicht bloß Carries Problem. Nur entwickelt sie telekinetische Kräfte, mit denen sie zurückschlagen kann.

Vielleicht habt ihr es schon herausgelesen, aber eine klassische Verfilmung solltet ihr hier nicht erwarten. Stattdessen nimmt Mike Flanagan bekannte Story-Bausteine und Charaktere der Vorlage und kontextualisiert diese grundlegend neu. Die thematische Essenz von Carrie bleibt erhalten und wird erweitert durch spannende Diskurse über Hetze in sozialen Medien, das gegenwärtige Amerika und weibliche Wut. Flanagan folgt damit einem ähnlichen Ansatz wie bei seinen Literaturadaptionen Spuk in Hill House oder Der Untergang des Hauses Usher.

Carries Mutter ist die größte Überraschung des Amazon-Remakes

Ich könnte viel über die Änderungen und Erweiterungen schreiben, mit denen Amazons Carrie den Stephen King-Klassiker clever modernisiert. Das würde jedoch zu sehr in Spoiler-Gefilde vordringen und Überraschungen vorwegnehmen, die besser selbst erfahren werden sollten. Stellvertretend möchte ich stattdessen die radikale Neuinterpretation von Margaret White und Samantha Sloyans Performance als eines der größten Highlights der Miniserie hervorheben.

Anstatt Carries Mutter ein weiteres Mal als Extrem-Klischee eines wahnsinnigen, religiös-fundamentalistischen Monsters darzustellen, wird der Charakter durch Sloyans Darbietung in eine ebenso komplexe wie vielschichtige Figur verwandelt. Ja, sie schwingt auch hier regelmäßig die Religionskeule und sperrt Carrie zur Strafe ins Gebetskämmerchen. Jedoch liebt diese Version ihre Tochter über alles, was ihr von ständiger Angst und der Unfähigkeit zu ehrlicher Kommunikation getriebenes Handeln weitaus tragischer macht. Und wenn jemand ihr Kind bedroht, ist sie bereit, für dieses in den Krieg zu ziehen.

Ich habe Margaret White liebevoll MAGA-Maggie getauft. Denn was ist im Jahr 2026 noch gruseliger als religiöser Wahn? Verzerrter Glaube, gepaart mit einem von rechtskonservativen Verschwörungstheorien und Fake News geprägten Weltbild. Wenn Margaret beispielsweise als Supermarktkassierin jungen Frauen keine Kondome verkaufen will oder ihrer Tochter frustriert erklärt, dass Geisteskrankheiten nicht real sind, ist das manchmal bitterböse komisch und meist unbequem und erschreckend. Ich möchte sie eigentlich hassen, doch Samantha Sloyan lädt den Charakter zugleich mit so viel Menschlichkeit auf, dass ich sie sogar (manchmal) verstehen kann.

Ähnliches gilt für Carries Schulpeinigerin Chris Hargensen (Alison Thornton), wenn die Serie das ultimative Mean Girl der Vorlage um neue Facetten erweitert und den Ursprung ihrer Bösartigkeit zu erforschen versucht. Der wahre Star von Carrie ist jedoch die Titelheldin selbst. Jungdarstellerin Summer H. Howell verkörpert ihre Fragilität, Trauer, Verzweiflung, Wut und sich entwickelnde Selbstermächtigung mit beeindruckender Authentizität und Empathie, sodass mich mehrere ihrer Szenen zu Tränen rührten.

Carrie ist eine geniale Stephen King-Adaption – aber der Horror kommt zu kurz

Nach den vorherigen drei Verfilmungen ist die Carrie-Serie ein nahezu perfektes Remake. Anstatt ausgetretene Pfade einfach noch einmal zu beschreiten, bietet Mike Flanagans Version eine durchdachte Neuinterpretation, die wirklich etwas zu sagen hat und die bekannte Geschichte im Kontext der Gegenwart mit frischen Impulsen in etwas Neues verwandelt, ohne den Schrecken und die Tragik der Vorlage zu verwässern.

Die Amazon-Serie geht sogar noch einen Schritt weiter und bettet Carries Geschichte geradezu revisionistisch in eine spannende neue Mythologie ein. Carrie wirkt somit weniger wie eine isolierte Erzählung als wie ein einzelnes Kapitel aus einem größeren, ambitionierten Stephen King-Universum, das Flanagan bitte möglichst schnell mit weiteren Serien ausbauen darf.

Allerdings muss ich auch eine Warnung aussprechen: Vor allem Horrorfans sollten ihre Erwartungen zurückschrauben. Carrie mag zwar tragisch, erschütternd und schockierend sein, doch Horror und Grusel sind in dieser Version nur in geringen Mengen vorhanden. Vielmehr ist die Serienadaption eine bittere Coming-of-Age-Tragödie, während sich der "Horror" aus dem fassungslosen Verhalten von Menschen speist, die mit jeder vergeudeten Chance auf eine Deeskalation ungebremst auf ihr unausweichliches Schicksal zusteuern.



Gerade dieser Zurückhaltung ist es aber zu verdanken, dass die Serie in ihrem Finale mit einer infernalen Eskalation schließlich ihr volles Schockpotenzial entfalten kann und sich für mich von einer sehr guten in eine der besten Stephen King-Serien überhaupt verwandelt. Mike Flanagan spielt mal wieder seine großen Stärken aus – von geschliffenen Dialogen über ein fantastisches Ensemble bis hin zu emotional maximal einschlagender Tragik – und liefert mit Carrie ein weiteres Serien-Meisterwerk ab. Warum habe ich überhaupt an ihm gezweifelt?

Die Miniserie Carrie steht ab dem 7. Oktober 2026 bei Amazon Prime zum Streamen bereit. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle acht Episoden.

