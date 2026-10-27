Ich dachte, ich werde wahnsinnig: Dieses Horror-Meisterwerk spielte zwei Stunden mit meinem Verstand

Dieser Horror-Klassiker zählt für mich zu den besten Filmen des Genres. Passend zu Halloween könnt ihr ihn nun auch in der Mediathek streamen. Aber Achtung, er ist nichts für schwache Nerven.

Über das Jahr hinweg spare ich mir etliche Horrorfilme für den Oktober auf. Während gerade die dieses Jahr erschienenen Gruselstreifen meine Lust auf Neues wieder entfacht haben, kehre ich aber auch immer wieder zu den großen Klassikern zurück. Einer davon hat bald schon sechs Jahrzehnte überdauert und schockt mich auch noch bei jedem Rewatch: Rosemaries Baby.

Rosemaries Baby im Stream: Misstrauen und Mysterien

Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) und ihr Ehemann Guy (John Cassavetes) haben eine neue Wohnung in New York gefunden. Für Guy läuft der Schauspieljob zwar noch schleppend, aber zumindest ihre Nachbarn Minnie (Ruth Gordon) und Roman Castevet (Sidney Blackmer) bereiten ihnen einen herzlichen Einstand. Bald schon scheint sich ihr Glück um die gemeinsame Familienplanung jedoch zu wenden.

Als Rosemary unter mindestens grenzwertigen Umständen schwanger wird, scheint sich ihre Umwelt zunehmend zu verändern. Nicht nur werden die Nachbarn immer aufdringlicher, auch von ihrem Mann und dem behandelnden Arzt fühlt sich Rosemary hintergangen. Mit jeder weiteren Schwangerschaftswoche weiß sie weniger, wem sie überhaupt noch vertrauen kann.

Roman Polanskis Horrorfilm Rosemaries Baby erschien bereits im Jahr 1968. Bis heute wurden etliche Genrevertreter von dem Film beeinflusst. Gerade deshalb und weil der Film kaum auf visuellen Horror setzt, funktioniert der Film bis heute und sollte auf keiner Watchlist fehlen.

Der wahre Horror spielt in unserem Kopf

Rosemaries Baby arbeitet mit feinen Horror-Nuancen und spielt ein fieses Psychospiel mit uns. Schon zu Beginn des Films wird uns klar gemacht, dass Merkwürdiges in dem Haus vorgeht. Was aber wirklich dahintersteckt, bleibt offen. Sind es nur Zufälle oder doch gar ein Fluch?

Mit genau diesem Zweifel spielt Polański immer wieder. Wir erleben die Vorkommnisse nämlich fast ausschließlich aus Rosemaries Perspektive. Wir müssen also nicht nur die anderen Figuren hinterfragen, sondern auch das, was uns gezeigt wird. Schließlich könnte der ganze Spuk vielleicht doch nur eine Psychose sein.

Was in diesem Film an Suspense aufgebaut wird, sucht meiner Meinung nach bis heute seinesgleichen. Das liegt nicht zuletzt auch an der herausragenden Mia Farrow in der Hauptrolle. Ihre wachsende Panik zerrt extrem an unseren Nerven. Dafür lässt sich der Film auch außergewöhnlich viel Zeit. Gerade im Horrorgenre sind zwei Stunden und 16 Minuten durchaus untypisch. Langweilig wird es dabei aber zu keinem Augenblick.

Solltet ihr diesen zeitlosen Klassiker noch nicht gesehen haben, dann habt ihr aktuell die beste Chance dazu. Denn in der ARD Mediathek steht Rosemaries Baby zum Streamen zur Verfügung. Ihr braucht nicht einmal einen Account.