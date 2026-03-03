"Ich Depp": Günther Jauch verplappert sich bei Wer wird Millionär-Frage und und gibt richtige Antwort vor

Günther Jauch verwickelt bei Wer wird Millionär? die Person auf dem Kandidat:innenstuhl gerne in ein Gespräch. Doch diesmal wird ihm das zum Verhängnis und er gibt versehentlich selbst die richtige Antwort.

Für Kandidat:innen bei Wer wird Millionär? ist es der absolute Jackpot, wenn Moderator Günther Jauch versehentlich die richtige Antwort vorgibt. Doch diesmal konnte die Kandidatin nicht davon profitieren, wie es in solch einer Situation üblicherweise der Fall ist.



Wer wird Millionär?: Jauch verplappert sich bei dieser Frage

Am Montag, den 2. März, war Kandidatin Nadine Christmann zu Gast und bekam eine überraschende Auseinandersetzung mit Moderator Günther Jauch zu spüren. Bei 8.000 Euro rätselte die Kandidatin bei folgender Frage: "Reem Alabali Radovan wurde 2025 Mitglied der...?" Zur Auswahl standen die DFB-Nationalelf, die Bundesregierung, die DSDS-Jury oder die Deutsche Bischofskonferenz.



Kandidatin Christmann war sich alles andere als sicher und rätselte über die richtige Antwort. Jauch selbst war mit seinen Gedanken ebenfalls abwesend und machte dann einen fatalen Fehler: Er überlegte laut, wann die letzte Bundestagswahl war. Für alle Beteiligten war dies der entscheidende Hinweis.



Kandidatin hat von Jauchs Fehler nichts mitbekommen – und zückt Joker

Doch zu Jauchs Glück hat die Kandidatin von seinem Kommentar nichts gemerkt und nutzt den Zusatzjoker, um auf Nummer sicher zu gehen. "Prima, dass mir niemand zuhört. Ich hab mich ja eben schon verplappert", verrät Jauch lächelnd und wissend.



Für den Zusatzjoker stand eine politisch interessierte Person auf und bestätigte, dass sich Jauch verplappert hat und Reem Alabali Radovan in der Tat zur Bundesregierung gehört. Sie ist aktuell die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und auch die jüngste Ministerin im Kabinett. Jauch selbst ärgert sich über seinen Fehler nochmal lauthals:



Ich Depp hab mich doch noch verplappert, [...] in dem Moment ist es mir kalt den Rücken runter gelaufen, weil ich noch gesagt habe 'Wann hatten wir denn die letzten Wahlen?'

Nadine Christmann konnte sich dennoch über 8.000 Euro freuen. Mehr wurde es für sie an diesem Abend nicht. Bei der 16.000-Euro-Frage wusste sie nicht weiter und ging mit ihrem gewonnenen Geld nach Hause.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20:15 Uhr bei RTL. Die neueste Folge kann schon eine Woche im Voraus auf RTL+ geschaut werden.

