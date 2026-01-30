"Ich flippe komplett aus": The Rookie bringt in Staffel 8 verloren geglaubten Schauspieler zurück, der die Serie vor zwei Jahren schlagartig verließ

The Rookie bietet in Staffel 8 so einige Überraschungen, aber das ist bisher die größte. Niemand Geringeres als der ehemalige Hauptdarsteller Tru Valentino kehrt für eine Folge als Aaron Thorson zurück.

Von Staffel 4 bis 6 spielte Tru Valentino eine der spannendsten Hauptfiguren in der Erfolgsserie The Rookie. Als stinkreicher Polizeianfänger Aaron Thorson brachte er so manche interessante Gaben mit zur Arbeit. Fans bezeichneten ihn aufgrund seines Reichtums und seiner Schnüfflernase auch als "Batman des LAPDs". Doch nach Staffel 6 war Schluss und Valentino verließ die Serie abrupt. Jetzt ist er zurück und Fans jubeln.

Aaron Throson kehrt in Staffel 8 für eine Folge The Rookie zurück – und ist jetzt Detective

Als Tru Valentino The Rookie verließ, um neue Karrieremöglichkeiten auszuloten, durfte seine Figur in der Serie zum Glück überleben. Das wurde vor ihm Jackson-Darsteller Titus Makin Jr. nicht zuteil und regt Fans noch heute auf. Für Valentino jedoch ließen die Serien-Verantwortlichen ein Türchen offen, und in Staffel 8 tritt er endlich hindurch.

Gelaufen ist die besagte Folge noch nicht, aber der Trailer hat es uns verraten. In der 5. Folge der 8. Staffel brauchen das LAPD und darüber hinaus das FBI die Hilfe von Aaron Thorson – er habe bestimmte Kontakte, die er ausspielen soll. Die Folge heißt passenderweise The Network (übersetzt: Das Netzwerk) und hier gibt's den Trailer zu sehen:

The Rookie - Staffel 8 Folge 5 Trailer (English) HD

Seine ehemaligen Kolleg:innen freuen sich selbstverständlich, Aaron wiederzusehen. Im Trailer ist es seine gute Freundin Celina (Lisseth Chavez), die ihn als Erstes erkennt, als er beim LAPD vorfährt. Sie war es auch, die uns einweihte, was er nach seinem Weggang machte.

In Staffel 7 gab es nach seinem abrupten Ausstieg einen kurzen Dialog zwischen John Nolan (Nathan Fillion) und seinem Rookie Celina über Aaron. Dabei wurde erklärt, warum er das LAPD-Department gewechselt hat. Er wolle sich die Schmach ersparen, dass er Patient bei Therapeutin Dr. Blair London gewesen sei, und wolle woanders anfangen. (Wir erinnern uns: Dr. London stellte sich am Ende von Staffel 6 als Bösewichtin heraus.) Nach seinem Weggang von Mid-Wilshire nach North Hollywood hat er dort nun auch sein Detective-Examen abgelegt.

The Rookie-Publikum freut sich enorm über Aarons baldige Rückkehr

Fans der Serie flippen in der Kommentarspalte auf YouTube und bei Instagram unter dem Trailer zu Recht aus. Die Rückkehr von Tru Valentino war ein gut gehütetes Geheimnis und überrascht das The Rookie-Publikum durch die Bank weg. "Das ist so eine clevere Nutzung seines Hintergrunds", freut sich ein Fan, dass The Rookie Aarons Kontakte und Reichtum wieder zum Teil der Geschichte macht.

"Ich weine gerade, Gott sei Dank ist Thorson zurück" und "Aaron ist zurück und ich flippe komplett aus", freuen sich Fans. "Leute, ich bin total durchgedreht, als ich Aaron gesehen habe. Mein Freund dachte, ich sei verrückt geworden. Ich bin so glücklich, dass sie Aaron zurückbringen", schreibt ein anderer Fan.

Wieder andere weisen darauf hin, dass sie es kaum erwarten können, Aarons Reaktion auf Chenford (Tim Bradford und Lucy Chen, die nun endlich zusammen sind) zu sehen.

Wann kann ich die The Rookie-Folge mit Aaron Thorson schauen?

In Deutschland könnt ihr die Episode The Network erstmals am 6. Februar bei Sky und WOW streamen, allerdings nur im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Auf Deutsch steht euch die Folge dann ab dem 20. Februar bei Sky und WOW zur Verfügung.