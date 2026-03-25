Ich freue mich auf Bridgerton Staffel 5 so sehr wie auf keine andere – endlich traut sich die Netflix-Serie etwas

Bridgerton wird in Staffel 5 die Liebesgeschichte von Francesca und Michaela erzählen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, denn ihre gemeinsamen Szenen gehörten zu den Highlights in Staffel 4.

Viele Wochen haben Fans gerätselt, jetzt hat es Netflix offiziell gemacht: Statt Eloise wird Francesca (Hannah Dodd) in der 5. Staffel von Bridgerton ins Scheinwerferlicht der Serie treten und mit Michaela (Masali Baduza) ihre zweite ganz große Liebesgeschichte erhalten. Damit zeigt Netflix auch die erste queere Lovestory der Serie – und ich muss sagen: Ich freue mich wahnsinnig. Denn dass die Chemie zwischen Francesca und Michaela stimmt, hat bereits Staffel 4 eindrücklich bewiesen.

Queere Liebesgeschichte in Bridgerton: Netflix-Hit sagt Hatern in Staffel 5 den Kampf an

Allein die Reaktionen auf die Ankündigung um Francesca und Michaela im Netz zeigen es ganz deutlich: Nicht alle kommen damit klar, dass zwei queere Figuren im Zentrum der nächsten Bridgerton-Staffel stehen werden. Bereits nach Staffel 3 wurde bekannt, dass die Serie von Julia Quinns Romanvorlage abweicht und Francesca nicht etwa mit Johns Cousin Michael zusammenbringen wird, sondern mit dessen Cousine Michaela. Schon da wurde das puristische Argument online feurig umhergeworfen, "dass das im Buch aber anders" stehe. Dahinter verbargen sich jedoch damals wie heute homophobe Tendenzen, die Minderheiten ganz klar vom Scheinwerferlicht einer so erfolgreichen Serie ausschließen wollen.

Dabei ist Bridgerton seit Staffel 1 deutlich gewillt, mit Stereotypen zu brechen und Minderheiten eine Stimme zu geben. Das Casting zahlreicher People of Colour, die ebenfalls regelmäßig zu Hauptfiguren erkoren werden – sei es Simon (Regé-Jean Page), Kate (Simone Ashley), Sophie (Yerin Ha), Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) oder Michaela selbst –, wie auch die Integration von Menschen mit Behinderungen, wie zuletzt etwa bei Dienstbotin Hazel (Gracie McGonigal) in Staffel 4, haben Bridgerton von Beginn an als Serie zu einem absoluten Verfechter von Diversität und Sichtbarkeit bei Netflix positioniert.

Dass jetzt auch eine queere Liebesgeschichte in den Mittelpunkt rückt, war nach vier Staffeln längst überfällig und geht genau damit einher, wofür die Serie seit Jahren steht. Auch wenn Benedict (Luke Thompson) seine Bisexualität in Staffel 3 und 4 am Rande ausleben durfte, fehlte diese queere Repräsentation bisher im Hauptpaar und vor allem darin, das Thema umfangreich innerhalb der Gesellschaft zu verhandeln. Mit Francesca und Michaela wird sich das jetzt ändern, denn die beiden müssen nicht nur ihre Gefühle füreinander im Privaten ausloten. Voraussichtlich wird auch der Moment kommen, an dem sie diese vor ihren Familien sowie dem restlichen Hofe offenbaren müssen.

Das bietet extrem viel Reibungsfläche und Konfliktpotenzial, das von einer elektrisierenden Will-They-Won't-They-Dynamik, über umfangreiche Geheimniskrämerei bis hin zur nervenaufreibenden Furcht vor Konsequenzen ausgespielt werden kann. Ähnlich wie bei Benedict, der zuletzt mit seiner Liebe zu einer Bediensteten hadern musste, zeigt Bridgerton nun erneut eine Liebe außerhalb der Norm. Staffel 4 hat dabei bewiesen, dass dieses Element ganz vorzüglich für die Narration innerhalb der Regency-Ära funktioniert und die Serie bereichert, indem sie nach den normativeren Geschichten ihre Tore für Neues öffnet.

Francesca und Michaela gehörten zu den Highlights in Bridgerton Staffel 4

Dass Francesca und Michaela als Paar wie füreinander geschaffen scheinen, hat die 4. Staffel in gleich mehreren Szenen deutlich gemacht. Die Spannung war nahezu unerträglich, nachdem Michaela am Ende von Staffel 3 überraschend eingeführt und von Francesca angestarrt wurde, als hätte sie gerade eine Fata Morgana gesehen. Dann wurden wir zum Beginn von Staffel 4 ganze vier weitere Folgen auf die Folter gespannt, bis Michaela einen erneuten Überraschungsauftitt hatte, der Francescas Gesicht von Neuem entgleisen ließ.

Dass da etwas unter der Oberfläche brodelt, war offensichtlich und wurde von beiden dann auch in Teil 2 von Staffel 4 persönlich und für unser aller Augen verhandelt. Francesca und Michaela könnten auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein: Als neurodivergente Figur gezeichnet, braucht Francesca Ordnung und Regeln und hinterfragt sich selbst nahezu konstant. Michaela hingegen ist ein Freigeist und schert sich wenig um Regeln und das, was andere über sie denken. So geraten beide ständig aneinander, bevor sie sich langsam aber sicher füreinander erwärmen können.

Michaela gelingt es, Francesca nach und nach aus ihrem Schneckenhaus herauszuholen. Während Fran mit John einen Gleichgesinnten an ihrer Seite hatte, mit dem sie komfortabel leben konnte, wird sie von Michaela konstant herausgefordert. Das bedarf Anstrengung, macht sich jedoch bezahlt: Als die beiden sich etwa gemeinsam ein Gläschen genehmigen oder bei Johns Lebensfeier zusammen tanzen, sehen wir Francesca auf eine Weise aufblühen, die wir nie für möglich gehalten hatten. Michaela dringt unter Francescas Oberfläche und bringt etwas Befreites hervor, das hinter der starren Hülle bisher unterging.

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Auch wenn Netflix mit Franchaela Gefahr läuft, wie etwa Stranger Things Review-Boming zu kassieren und einige Zuschauer:innen zu verlieren, ist diese Erzählung in einer der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten nicht nur ein wahnisinnig wichtiges Zeichen, das wir gerade in der aktuellen politischen Lage wieder einmal dringend brauchen. Auch haben wir es hier mit einer feinfühligen und aufregenden Geschichte von zwei vielschichtigen Figuren zu tun, die die wahre Essenz von Bridgerton in vollem Maße repräsentieren. Ich sitze für die neuen Folgen jedenfalls jetzt schon auf dem Sofa und warte.