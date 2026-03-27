"Ich gewinne, ich bin der Star des Films!": Chuck Norris gegen Bruce Lee – hinter den Kulissen einer legendären Action-Szene

Der gerade erst verstorbene Chuck Norris erinnert sich in einem Video daran, wie Bruce Lee ihn dazu überredete, sich in der legendären Kampfszene aus Die Todeskralle schlägt wieder zu von ihm besiegen zu lassen.

Vor wenigen Tagen verstarb der Action-Star Chuck Norris. Seinen legendären Status verdiente der US-Schauspieler sich nicht nur damit, dass er auch im wahren Leben ein waschechter Kampfsport-Champion war, sondern auch durch seine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit mit Martial-Arts-Legende Bruce Lee.

Lee verstarb leider schon sehr jung im Jahr 1973. Nach dem Tod von Norris macht nun aber ein Video seines Kollegen wieder die Runde, in dem er sich an die Zusammenarbeit mit seinem damaligen Szenenpartner erinnert.

"Ich will den Weltmeister töten!"

In dem Video auf Instagram erzählt Chuck Norris, dass er von Action-Fans oft über seine Verbindung zu Bruce Lee ausgefragt wird, und berichtet davon, wie er für einen gemeinsamen Martial-Arts-Film rekrutiert wurde:

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Bruce und ich waren sehr gute Freunde, wir haben sogar drei Jahre zusammen trainiert, bevor er nach Hongkong ging, um seine Filmkarriere zu verfolgen. Ich habe zwei Jahre lang nichts von ihm gehört und eines Tages rief mich Bruce plötzlich an und sagte: 'Ich habe zwei Filme in Hongkong gemacht, und sie laufen sehr gut. Jetzt möchte ich einen Film mit einer Kampfszene machen, an die sich jeder erinnert. Ich will diese Szene im Kolosseum in Rom drehen und ich möchte, dass du mein Gegner bist.' Damals trug ich den Titel des Weltmeisters.

Norris wurde 1967 erstmals Mittelgewichtsweltmeister im Karate, als Lee diesen Anruf tätigte, um ihn für seinen Film Die Todeskralle schlägt wieder zu gewinnen, der 1972 erschien. Weiter erinnert sich der Action-Star:

Scherzhaft sagte ich zu Bruce: 'Wer gewinnt?' – 'Ich gewinne, ich bin der Star des Films!' – 'Ach so! Du willst den Weltmeister schlagen!' Er antwortete: 'Nein, ich will den Weltmeister töten!' [Lacht] Es war eine Zeit, in der ich unterrichtete, aber ich sagte mir, dass ich dorthin gehen und diesen Film mit Bruce machen würde [...] Der Film ist auch heute noch ein großer Erfolg.

Da stimmt übrigens auch die Moviepilot-Community zu, denn mit einer 7 von 10 zählt der Film zu den am besten bewerteten Bruce Lee-Streifen bei uns. Nur der Nachfolger Der Mann mit der Todeskralle von 1973 schneidet mit 7,3 noch besser ab.

Die Action-Szene mit Bruce Lee & Chuck Norris ist auch heute noch spektakulär

Wie hart der erwähnte Todeskrallen-Showdown der beiden Kampfsport- und Filmlegenden heute noch reinhaut, könnt ihr direkt in diesem YouTube-Video mit der Szene erleben:

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Viele Kommentare unter dem Video wurden erst in den letzten Tagen nach dem Tod von Chuck Norris verfasst. Liebevoll tragen einige davon direkt zu den unzähligen Kultwitzen über den der Legende nach unbezwingbaren Schauspieler bei. Ein User schreibt etwa: "Chuck Norris ist nicht 'gestorben'. Er meint nur, es ist an der Zeit, Bruce Lee um ein Rematch zu bitten."

Wenn ihr danach den kompletten Film ansehen wollt, findet ihr Die Todeskralle schlägt wieder zu unter anderem bei Joyn sowie den Amazon-Kanälen Filmlegenden, Kabel Eins Classics und Seven Entertainment im Abo.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer Schwesternseite AlloCiné erschienen.

