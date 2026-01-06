"Ich hab dieses Buch geliebt": Thriller-Verfilmung mit 1000 Twists startet in nur 2 Tagen bei Netflix

Es könnte euer nächster Thriller-Serienbinge werden: Noch diese Woche startet bei Netflix eine Buchverfilmung, die Mystery-Fans schon beim Lesen begeistert hat. Die Hauptrollen spielen zwei charismatische Marvel-Stars.

Thriller gibt es bei Netflix wie Sand am Meer, oder eher wie Blut an einem Tatort. Doch nicht alle Tage sind die Hauptrollen so hochkarätig besetzt und ein beliebter Pageturner die Vorlage. Am Donnerstag, dem 8. Januar, startet die Alice Feeney-Verfilmung His & Hers mit Marvel-Stars Tessa Thompson und Jon Bernthal in den Hauptrollen. Oben könnt ihr den Trailer sehen.

Darum geht's in der Thriller-Verfilmung His & Hers bei Netflix

Das Spannende an der Buchvorlage von His & Hers ist, dass man sich nie sicher sein kann, ob das Erzählte auch stimmt. Denn wir haben getreu dem Titel, der übersetzt "Seines und Ihres" bedeutet, immer verschiedene Versionen der Geschichte vor uns. So auch in der Serie.

Thor-Star Tessa Thompson und The Punisher-Hauptdarsteller Jon Bernthal spielen eine Journalistin und einen Detective, die beide im selben Mordfall ermitteln. Beide erzählen ihre verdrehte Version der Geschichte und die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen – oder auch weit außerhalb.

Buch-Fans freuen sich auf die Verfilmung des Whodunits

Bei Reddit haben sich vor einigen Monaten Leser:innen versammelt, um ihre Liebe für das Buch und ihre Vorfreude auf die Serie zu teilen. "Ich habe dieses Buch geliebt", schreibt ein Fan. "Ich lese das gerade – es gefällt mir! Ich will soooooo unbedingt wissen, wer der Mörder ist!", verlautbart ein anderer und macht damit Lust auf ein starkes Whodunit.

Der Krimi-Buchblog Crime by the Book schrieb 2020 über den Thriller: "Greif zu diesem Buch, weil dich die Handlung sofort fesselt und bleib dran bis zur völlig unvorhersehbaren Enthüllung am Ende." Bei der großen Bücher-Bewertungsplattform Good Reads steht His & Hers mittlerweile bei 4,06 von 5 Sternen und erhält das Fazit: "Eine packende Geschichte voller Spannung, erzählt von meisterhaft gezeichneten Charakteren, die Leser:innen bis zur letzten Seite rätseln lassen."

Damit ist His and Hers der perfekte Nachschub für alle Krimifans bei Netflix, die sich im Dezember über Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery und zu Neujahr über die Harlan Coben-Verfilmung Suche mich nicht gefreut haben.

Alle 6 Folgen der Miniserie His & Hers sind ab dem 8. Januar bei Netflix zu streamen.

In unserem Podcast kriegt ihr noch mehr Serientipps für den Januar

Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen euch unsere Serien-Expert:innen Max Wieseler und Esther Stroh in der Monats-Übersicht vor. Auch His & Hers ist dabei:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.

