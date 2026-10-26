Ich habe 30 Jahre lang diesen Horrorfilm bei Netflix gemieden – jetzt kann ich gar nicht fassen, wie gut er ist

Um diesen Klassiker habe ich mein Leben lang einen Bogen gemacht. Einfach, weil ich keine Slasher mag. Glücklicherweise streamt er jetzt bei Netflix und ich habe mich überwunden.

Fein. Gut! Ich gebe es ja zu. Da ist mir wirklich was durch die Lappen gegangen all die Jahre. Der Film ist gerade mal ein Jahr jünger als ich und ich habe ihn die 30 Jahre seiner Existenz erfolgreich gemieden. Weil ich Slashern nichts abgewinnen kann. Jugendliche, die einer nach dem anderen abgestochen werden. Wow. Wie innovativ. Und dann habe ich mich für einen Freund durchgerungen und mal reingeschaut.

Was soll ich sagen? Scream – Schrei! hat seinen Status als Meilenstein des Horror-Kinos wirklich zu Recht. Als erklärter Slasher-Muffel bin ich schockverliebt. Da funktioniert ja wirklich alles. Und das selbst – nein, gerade – für mich, die mit all den Genre-Klischees hadert. Wenn ihr auch noch zu den Zweifler:innen zählt, lasst mich mal eine kleine Lobeshymne singen.

In Scream bei Netflix erschüttert eine brutale Mordserie eine Kleinstadt auf unerwartete Weise

Sidney (Neve Campbell) lebt ohnehin schon in einem Albtraum. Vor einem Jahr wurde ihre Mutter ermordet aufgefunden. Seither erkennt sie sich selbst nicht mehr, was auch ihren Freund:innen und ihrem Freund Billy (Skeet Ulrich) nicht entgeht. Doch der wahre Horror soll erst noch beginnen – mit dem Tod einer Mitschülerin (Drew Barrymore).

Die wird eines Abends von einem ebenso kranken wie brutalen Killer mit Geistermaske im Haus ihrer Eltern überfallen und bestialisch hingerichtet. Und bei diesem einen Vorfall soll es nicht bleiben. Während die Medien die kleine Stadt überrennen, um die Story des Jahres zu dokumentieren, kommt der Killer Sidney immer näher. Die Polizei ist ratlos. Also ist es an ihr, herauszufinden, wer hinter der Maske lauert.

Scream ist zu Recht ein Klassiker, aber ich hatte keine Ahnung, wie verdammt gut er wirklich ist

Ein guter Kumpel von mir liebt die Scream-Reihe wie wenig andere Filme. Er hatte mir versprochen, dass Scream das Slasher-Genre erfolgreich dekonstruiert, während er trotzdem ein toller Vertreter dessen ist. Was für eine Untertreibung! Da hätte er ruhig etwas höher stapeln dürfen. Dann hätte ich den Film vielleicht nicht mehrere Jahrzehnte vor mir hergeschoben und schon früher den Spaß meines Lebens gehabt.

Scream ist natürlich alles, was Slasher-Fans begeistert. Blutig, absolut nicht zimperlich, mitten ins Herz, spannungsgeladen ohne Ende und schauspielerisch ein Leckerbissen. Halloween-Futter pur eben. Doch er ist auch alles, was mein Herz begeistert. Voller unfassbar smartem Kommentar über Genre-Klischees. Geprägt von starken Figuren und einer Heldin, die klug und mutig sein darf. Böse, böse, böse im Humor.

Alles hier greift so perfekt ineinander. Scream ist vor allem mehr als ein Slasher – er ist ein Mysterium. Die Frage nach dem Mörder schwebt permanent über allem. Das Miträtseln ist ein Teil des Spaßes. Selbst als ausgewachsener Whodunit- und Krimifan hat mich der Film erfolgreich an der Nase herumgeführt. Mehrfach. Clever. Einfach großartig. Mit genialem Finale. Und jetzt entschuldigt mich, ich habe eine ganze Reihe nachzuholen.

Wer in Nostalgie schwelgen, in Halloween-Stimmung kommen oder wie ich einen absoluten Klassiker nachholen will, kann Scream jetzt bei Netflix streamen.

