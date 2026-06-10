Ich habe alle 8 Folgen von Off Campus gesehen und es hat mir gezeigt, was anderen Serien so oft fehlt

Die Amazon Prime-Serie Off Campus wird aktuell zum Streaming-Hit. Doch tatsächlich überrascht die College-Romanze mit einer Sache, die viele andere Serien des Genres vermissen lassen.

Vor wenigen Wochen ist eine neue Coming-of-Age-Serie bei Amazon Prime Video gestartet, die seitdem in aller Munde ist: Off Campus. Kaum eine andere Serie wird aktuell so viel besprochen und der Hype schlägt sich auch in den Aufrufzahlen nieder, mit denen die YA-Adaption nach der Romanreihe von Ella Kennedy direkt einen beachtlichen Streaming-Rekord für Prime Video brechen konnte.

Auf den ersten Blick hat Off Campus auf mich gewirkt wie ein klug kalkuliertes, aber generisches Format, das sich das Erfolgsrezept der Genre-Verwandtschaft um Maxton Hall, Der Sommer, als ich schön wurde und die Culpables-Reihe mit einer Prise Heated Rivalry abgeschaut hat. Bei näherem Hinsehen war ich jedoch überrascht, wie sich die Serie mit einem erfirschenden Element positiv von der Konkurrenz abhebt.

Keine Intrigen, kein Drama: Off Campus zeigt den gesunden Umgang mit Gefühlen

In Coming-of-Age-Serien dreht sich alles ums Ausloten der eigenen Identität im Zusammenspiel mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Romantische Liebe und Freundschaft stehen hier im Vordergrund und damit gehen intensive Gefühle einher, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Die hitzigen Gemüter kochen in Formaten wie Maxton Hall oder Culpa Mia oft über und münden in Ausbrüchen und Handlungen, die man als toxisch bezeichnen muss.

Eifersucht, ein Korb und verletzter Stolz führen in der Culpables-Reihe etwa im besten Fall zu kontrollierendem Verhalten und bei Maxton Hall im schlimmsten Fall zum Verschicken von Fake-Bildern, die die Karrieren von gleich mehreren Figuren zu zerstören drohen. Nicht so bei Off Campus: Hier führt eine Abfuhr zu Nachsicht, hier wird ein "Nein" sofort akzeptiert, hier unterstützen sich die Figuren, anstatt sich gegenseitig in groß angelegten Intrigen auszuspielen.

Bevor Garrett (Belmont Cameli) mit Hannah (Ella Bright) zusammenkommt, hat er eine Situationship mit Kendall (Karis Cameron). Er ist nicht mit Gefühlen bei der Sache, während Kendall sich eine Beziehung mit ihm wünscht. Als Kendall merkt, dass Garrett langsam Gefühle für Hannah hegt, ist sie zwar sichtlich verletzt. Dennoch suchen beide ganz einfach ein klärendes Gespräch, bevor sie getrennte Wege gehen.

In vielen anderen Serien hätte Kendall hier aus Eifersucht einen Plan geschmiedet, um sich an Garrett sowie an Hannah zu rächen. Off Campus aber zeigt, wie Konflikte erwachsen gelöst werden können: durch Gespräche auf Augenhöhe, ohne eine Person von beiden kleinzumachen. Das Gleiche passiert, als Hannah ihrem einstigen Schwarm Justin (Josh Heuston) nach mehreren Dates eine Abfuhr erteilt, um mit Garrett zusammen zu sein.

Justin nimmt Hannahs Entscheidung hin, ohne dass daraufhin großes Drama auf alle Beteiligten hereinbricht: Stattdessen arbeiten Hannah und Justin sogar weiterhin an ihren Musikprojekten zusammen und sowohl Justin als auch Garrett verhalten sich völlig respektvoll gegenüber einander, wenn sie sich gemeinsam mit Hannah über den Weg laufen.

Off Campus beweist bei Amazon Prime, dass wir kein toxisches Drama in Serien brauchen

Wenn man das so ausbuchstabiert, klingt es vielleicht banal und selbstverständlich – ist es aber nicht: Jahrzehntelang haben Coming-of-Age-Serien und -Filme uns Teenager:innen und junge Erwachsene gezeigt, die sich in Intrigen verrennen und für unsere Unterhaltung gegenseitig fertig machen, was widerum genderspezifische toxische Rollenbilder in zwischenmenschlichen Beziehungen verstärkt.

Off Campus zeigt, dass es auch anders gehen kann und setzt damit eine Vorbildfunktion für alljene, die die Serie schauen und so einen gesunden Umgang mit Gefühlen vorgelebt bekommen. Zudem ist die Serie ein perfekter Beweis gegen den Irrglauben, dass Serien dieses toxische Drama brauchen, um Spannung zu erzeugen. Spannung generiert sich in Off Campus durch andere Dinge: traumatische Erfahrungen, schwierige Elternbeziehungen, Leistungsdruck und Konflikte in Freundschaften und romantischen Beziehungen, die auch im normalen Leben stattfinden.

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Dass der Amazon-Hit dennoch voller Klischees steckt und häufig auch eine Welt zeichnet, die beinahe schon etwas zu schön wirkt, um wahr zu sein, steht auf einem anderen Blatt. Doch von dem Umgang mit Gefühlen darf sich die Konkurrenz um Maxton Hall und Co. in meinen Augen sehr gerne eine dicke Scheibe abschneiden.