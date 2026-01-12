"Ich habe dafür gebetet": The Rookie erfüllt nach 8 Jahren den größten Traum und das Publikum reagiert mit Ekstase

The Rookie hat Fans acht Jahre warten lassen. Jetzt ist der größte Traum in Staffel 8, Episode 1 offiziell in Erfüllung gegangen und das Publikum flippt entsprechend aus.

So hat sich das The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley vor acht Jahren wohl nicht vorgestellt. Als The Rookie losging, stand eindeutig John Nolan (Nathan Fillion) als titelgebender Anfänger im Los Angeles Police Department im Zentrum. In Staffel 8 haben sich längst zwei andere Lieblingsfiguren bei den Fans etabliert.

Achtung, kleiner Spoiler für The Rookie, Staffel 8, Folge 1: Staffel 8 erfüllt nun endlich den großen Fan-Wunsch, dass Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) fest und glücklich zusammenkommen. Ja, sie waren auch in Staffel 5 kurz zusammen, aber nach einer unnötigen Trennung, viel Herzschmerz und einigen Techtelmechtel dürfen die beiden jetzt eine offizielle, glückliche Beziehung führen – und ziehen sogar zusammen. Viele Fans sind aus dem Häuschen.

So ekstatisch reagieren The Rookie-Fans nach 8 Jahren Wartezeit auf das Glück von Tim & Lucy

Das anhaltende Glück des Paares wurde vom Showrunner sogar offiziell bestätigt. Es gibt kein Zurück mehr. Wirkte das Auseinandergehen der beiden in Staffel 6 unnötig künstlich, gibt es keinerlei Kritik am Zusammenziehen von Chenford (Lucy Chen + Tim Bradford). Seit die 1. Episode der 8. Staffel, Czech Mate, am 6. Januar in den USA an den Start ging, wird allerorts gejubelt.

Der Fan-Account Chenfordposts fasst bei Instagram die Chenford-Geschehnisse in Czech Mate nochmal zusammen. Es gab Liebesgeständnisse, intime Momente und jede Menge Versöhnung. Vor allem Tims Bitte bei ihr einzuziehen mit den Worten, "Ich habe genug Nächte ohne dich verbracht, sodass ich dich jetzt immer bei mir haben will", rührt zu Tränen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Folge war PERFEKT, oh mein Gott! Wir haben Chenford zurück, sie ziehen zusammen, gegenseitiges "Ich liebe dich", Chenford wird sesshaft, besorgter Tim und mehr.

Auch ein Blick auf die Fan-Furore bei X zeigt pure Freude.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

'Bist du bereit, nach Hause zu gehen?'

Ich habe dafür gebetet, dass Chenford irgendwann gemeinsam nach Hause geht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr könnt mich nicht davon überzeugen, dass dieser Mann nicht schon den Ring bereit hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leute, kurzer Reminder, dass wir volle 18 Episoden von Chenford-Kanon bekommen! Erste volle Staffel

Auch an Celina und Angela wird gedacht, die an der Wiedervereinigung von Chenford beteiligt waren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Angela und Celina, als sie den Kuss von Chenford am Hafen gesehen haben

Bei der offiziellen Reddit -Diskussion zur neuen Folge ist es eindeutig das meistdiskutierte und am meisten gelikte Thema. Dass John Nolan in der Folge seinen ersten Auslandseinsatz hatte und Nathan Fillion sogar in Prag vor historischer Kulisse dafür drehte, gerät komplett in den Hintergrund.

"Ich bin wahrlich geschmolzen!!! Wir haben so lange darauf gewartet!!!", lautet einer von sehr vielen Kommentaren. "Ich schwöre, ich hab die Folge vor 5 Minuten beendet und ich bin so unfassbar glücklich, ich hab geschrien 'Chenford Fans vereint euch, wir sind zurück'", antwortet ein anderer Fan.

Die besagte Episode von The Rookie gibt es auch in Deutschland schon zu streamen. Ihr findet sie bei WOW im Originalton mit deutschen und englischen Untertiteln. Am 23. Januar erreicht uns die deutsche Synchronfassung, ebenfalls bei WOW.