Ich habe die ersten 4 Folgen von House of the Dragon Staffel 3 gesehen und verrate euch, ob die Schwächen von Season 2 überwunden sind

In wenigen Tagen startet House of the Dragon Staffel 3. Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke hat vier Episoden gesehen und erklärt in ihrer Kritik die Stärken und Schwächen der Fantasy-Rückkehr.

Könnt ihr Jason und Tyland Lannister auseinanderhalten? Die beiden Löwen-Zwillinge versinnbildlichen die Herausforderung, die alle zwei Jahre auf das House of the Dragon-Publikum zuspringt. Mit Jefferson Hall wurde zwar der perfekte Darsteller für die Doppelrolle gefunden, den man sofort als entfernten Verwandten von Jaime oder Cersei aus Game of Thrones akzeptiert. Sich aber 24 Monate später an die subtilen Unterschiede eines Zwillingspaars zu erinnern, geschweige denn an deren politische Zugehörigkeit? Das ist eine immense Aufgabe für ein Publikum, das sein Leben nicht dem Studium des Wiki of Ice and Fire verschrieben hat.

Die Orientierung im Gesichter-Meer ist eine Sache, die Aufrechterhaltung von Sympathien für einzelne Player auf dem Schlachtfeld die wohl noch größere Herausforderung beim Westeros-Entzug. Nun sind wieder zwei Jahre ins Land gezogen. Wie geht House of the Dragon in Staffel 3 mit diesem Grundproblem und den Kritikpunkten an der letzten Staffel um?

Staffel 3 von House of the Dragon beginnt wie ein Staffelfinale

Die Reaktionen auf Staffel 2 waren erstaunlich durchwachsen, wofür Showrunner Ryan Condal und sein Team nur zum Teil die Verantwortung trugen. Die Staffel wurde von HBO aus Kostengründen gekürzt und dem fiel auch der erwartete Höhepunkt – die Seeschlacht in der Gurgel – zum Opfer, die auf Staffel 3 verschoben wurde. Dass George R.R. Martin persönlich die Serie wegen Änderungen kritisierte, sägte zusätzlich an Condals kreativer Autorität.

Staffel 3 schließt nun direkt an die bisherigen Ereignisse an. Im Kampf um den Eisernen Thron sehen die Machtverhältnisse ungefähr so aus: Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) wähnt Drachenreiter Daemon (Matt Smith) sowie Corlys Velaryon (Steve Toussaint) mit seiner Flotte an ihrer Seite. Außerdem haben die "Schwarzen", wie Rhaenyras Fraktion im Bürgerkrieg genannt wird, drei neue Drachenreiter aufgegabelt: Corlys' unehelicher Sohn Addam (Clinton Liberty), der Schmied Hugh/Hugo (Kieran Bew) und der Taugenichts Ulf (Tom Bennett).

Die Position der "Grünen" ist demgegenüber geschwächt. Königswitwe Alicent Hightower bzw. auf Deutsch Hohenturm (Olivia Cooke) plant bereits die Übergabe von King's Landing/Königsmund an ihre Rivalin, um ihre Familie zu retten. Sie hat allerdings nicht mit Larys Strong/Stark (Matthew Needham) gerechnet, der heimlich mit dem schwer geschwächten Targaryen-König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) verschwindet, um den Griffeln von dessen Bruder Aemond (Ewan Mitchell) zu entkommen. Positiv zu verbuchen ist für die Grünen eine Allianz mit der Triarchie, angeführt von Kapitän Sharako Lohar (Abigail Thorn). Wo wir wieder bei der Seeschlacht sind ...

Lang erwartete Action: Die Schlacht in der Gurgel ist ein frühes Highlight

Die erste Episode von Staffel 3 wirkt tatsächlich wie die verspätete neunte Folge einer regulären HotD-Staffel. Sie wirft einen direkt in die Handlung, als wäre Staffel 2 vergangene Woche zu Ende gegangen. Wer die Grünen von den Schwarzen nicht in Sekundenschnelle unterscheiden kann, wird in der Story nach Atem ringen wie einige der unglückseligen Seeleute in den Gewässern der Gurgel.

Mit dieser Schlacht protzt das Effekte-Team hinter der Serie ordentlich. Hier treffen Drachen auf Galeeren, Feuer auf Wasser und Messerspitzen auf die eine oder andere Kehle. Die Blockbuster-Sequenz reißt dank eines clever eingefädelten Katz-und-Maus-Spiels zwischen Sharako Lohar und ihrem Intimfeind Corlys Velaryon mit, bevor sie sich zu einem dramatischen Höhepunkt aufschwingt, der sich in der Emotionalität der Inszenierung mit einigen großen GoT-Momenten messen kann.

Staffel 3 von House of the Dragon ist trotzdem kein unablässiges Schlachtenspektakel, zumindest in den vier Folgen, die ich gesehen habe. Der Fokus liegt auf Rhaenyra, die das politische Alltagsgeschäft (Rattenplagen, aufmüpfige Gefolgsleute und dergleichen) mit den Schicksalsschlägen vereinbaren muss, die zum Leben einer Figur von George R.R. Martin nun einmal dazugehören. Hier kehrt die Serie zu den Stärken zurück, die House of the Dragon in der 1. Staffel ausgezeichnet haben.



Gleichzeitig fällt eine Lücke auf, die seit Staffel 1 nicht hinreichend gefüllt werden konnte. Rhaenyra ist eine faszinierende Figur, vor allem im Spannungsverhältnis zu ihrer ehemaligen Freundin Alicent. Beide Frauen erkämpfen sich in einem von Männern dominierten Machtgefüge ihren Freiraum. Rhaenyra setzt ihren Willen mit Drachen und Heeren durch, während Alicent sich selbst Machtbasen am Hof aufbauen muss.

Der Tanz der Drachen treibt die beiden verständlicherweise auseinander, doch seither müht sich das Autorenteam darum, die elektrisch aufgeladene Stimmung früherer Tage zu beschwören. Das geschieht in Staffel 3 rein geografisch gesehen stimmiger als zuvor. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Serie mit Olivia Cooke eine ihrer stärksten Schauspielerinnen auf die Ersatzbank befördert hat, ohne eine würdige Nachfolge zu liefern.

Licht und Schatten: Staffel 3 von House of the Dragon macht einiges besser

Die andere Seite des Konflikts unterhält mit den verstreuten Fraktionen der Grünen, vom Roadmovie um Aegon und Larys bis hin zum Neuzugang James Norton. Er spielt Alicents Cousin Ormund Hohenturm. Was zunächst wie ein weiterer arroganter Rüstungsträger in Westeros wirkt, entwickelt sich zu einem gewieften Teilnehmer an diesem Spiel um den Thron. Hier kommt der Serie zugute, dass sie insbesondere in Folge 3 und 4 Dialoge statt CGI sprechen lässt. Als Polit-Thriller überzeugt HotD tendenziell sowieso eher; das zeigte sich schon in der starken ersten Staffel. Die größte Steigerung gegenüber der Vorgängerstaffel ist bislang, dass die neuen Folgen weniger auf der Stelle treten, sondern klare Konflikte entwickeln, die sich in den übrigen vier Folgen auszahlen könnten.

Die qualitativen Höhen der besten Game of Thrones-Serie dieses Jahres – A Knight of the Seven Kingdoms – erreicht Staffel 3 nicht. Die ersten vier Episoden bieten aber gerade im Vergleich zur letzten Season eine Besinnung auf die Stärken von House of the Dragon. Vorausgesetzt, man findet sich im Ensemble zurecht.

Grundlage dieses Serien-Checks waren die ersten vier Episoden der 3. Staffel von House of the Dragon. Die neuen Folgen werden ab dem 22. Juni wöchentlich auf HBO Max und Sky/WOW in Deutschland veröffentlicht.