"Ich habe die Nacht nicht geschlafen, es war sehr traumatisch": Vor 36 Jahren wurde Michelle Pfeiffer Zeugin einer Ungerechtigkeit und stoppte die Dreharbeiten zu einem vergessenen Film

Zu wenige werden sich an den Politthriller Das Russland Haus von 1990 erinnern. Für Darstellerin Michelle Pfeiffer war es allerdings eine einschneidende und schmerzhafte Erfahrung.

Andere Länder, andere Sitten: Das muss sich auch Hollywood-Star Michelle Pfeiffer (Scarface) gedacht haben, als sie Ende 1989 den Politthriller Das Russland Haus in der bröckelnden Sowjetunion drehte. Zumindest, nachdem sie eine derart schlimme Erfahrung beim Dreh machte, dass sie nachts nicht schlafen konnte.

Michelle Pfeiffer war von Thriller-Dreh schockiert: Statisten durften kein Essen annehmen

Das Russland Haus dreht sich um den britischen Verleger Barley (Sean Connery), der eines Tages überraschend vom britischen Geheimndienst abgeholt und verhört wird: Eine junge Frau namens Katya (Pfeiffer) hat ihm aus der Sowjetunion ein Manuskript geschickt, das den Status der russischen Verteidigungsfähigkeiten offenlegt – ein politisch extrem brisantes Schriftstück. Doch Barley weiß von nichts.

Der MI6 schickt ihn schließlich in die Sowjetunion, um der Sache auf den Grund zu gehen – schon bald sind Barleys und Katyas Leben gleichermaßen in Gefahr.

Schaut hier den englischen Trailer zu Das Russland Haus:

The Russia House - Trailer (Englisch)

Das Russland Haus war nach dem Schwarzenegger-Blockbuster Red Heat erst der zweite Hollywood-Film, der im Perestroika-Tauwetter Ende der 80er eine Drehgenehmigung in der Sowjetunion bekam. Teile des Films wurden in St. Petersburg, Moskau und Leningrad gedreht. Wie anders man dort mit Produktionen umging, bekam offenbar vor allem Michelle Pfeiffer zu spüren.

Eines Tages erfuhr sie am Set nämlich, dass keiner der sowjetischen Statisten Essen vom Catering der Produktion bekam. Grund war, dass sie keine Verpflegung des westlichen Filmdrehs entgegennehmen durften – alle mussten hungernd mit ansehen, wie sich die amerikanischen Filmschaffenden ernährten. Far Out zitiert Pfeiffer aus einem Esquire-Artikel:

In einem Land, in dem es kein Essen und keine Seife gibt, mussten sie uns dabei zusehen, wie wir tellerweise dampfende Spaghetti in uns hineinschaufelten.

Aus Protest verließ die Hauptdarstellerin umgehend das Filmset und brachte damit den Dreh zum Erliegen. Womöglich veranlasst durch ein nervöses Produktionsstudio bekam Pfeiffer daraufhin Besuch von der sowjetischen Filmkommission – die ihr laut Bericht erklärte, dass die Dinge in der Sowjetunion nun einmal so gehandhabt würden und man die Regeln nicht wegen einer einzigen amerikanischen Schauspielerin ändern werde. "Ich habe diese Nacht nicht geschlafen, es war sehr traumatisch", erklärte Pfeiffer später.

Der Hollywood-Star musste sich schließlich fügen. "An einem gewissen Punkt beschloss ich, meine Identität an der Grenze zurückzulassen", enthüllte sie. "So war es mir möglich, das Land schließlich als das zu erleben, was es wirklich war, und es am Ende auch zu akzeptieren."

Wer Das Russland Haus sehen möchte, kann den Film von 1990 unter anderem bei Amazon kaufen oder leihen.