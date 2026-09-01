Ich kenne keinen Star aus der neuen LOL-Serie und habe sie mir trotzdem angeschaut

Im Amazon Prime-Abo startet mit LOL Next der neue Ableger des unterhaltsamen Hit-Formats. Ich habe die ersten Folgen geschaut, ohne die teilnehmenden Stars zu kennen, und schildere euch meine Eindrücke.

Letztes Jahr habe ich alle acht Staffeln Hausmeister Krause – Ordnung muss sein zweimal durchgeschaut, aber die Namen Philipp Laude, Maria Ziffy, Alina Bock oder Adrian Vogt sagen mir gar nichts. Vielleicht bin also ich das Problem, wenn es um eine Einschätzung des neu gestarteten LOL-Spin-offs bei Amazon Prime geht.

Im Gegensatz zu vielen altbekannten Comedians duellieren sich im von Hazel Brugger moderierten LOL Next jüngere Stars aus dem Internet – und ich kenne keinen davon. Trotzdem oder gerade deshalb habe ich mir die ersten zwei Folgen des Ablegers angeschaut und geprüft, ob ich lachen muss.

In LOL Next stehen Influencer und Content Creator im Fokus – und das merkt man

Neben der anders zusammengestellten Besetzung kommt die neue LOL-Serie mit kleinen Veränderungen daher. Alle Teilnehmenden haben nur ein statt zwei Leben und das Spin-off-Format umfasst im Gegensatz zur Hauptserie mit kürzerer Spieldauer nur vier statt sechs Folgen. Am vertrauten Ablauf der Show ändert das aber wenig. Wieder geht es darum, möglichst abstruse oder bizarr improvisierte Einlagen aufzufahren, um die anderen aus dem Spiel zu kicken.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu LOL Next schauen:

Das klingt in der Theorie witziger als in der Praxis. Ohne die Persönlichkeiten und ihren typischen Humor zu kennen, verpufften viele der vorbereiteten Gags von Stars wie Torge Oelrich aka Freshtorge schnell. Auf mich machten viele der Teilnehmenden den Eindruck, dass sie besser im kürzeren, durchkonstruierten Clipformat auf Plattformen wie TikTok funktionieren als vor Gleichgesinnten.

Jüngere LOL-Fans oder begeisterte Anhänger:innen der jeweiligen Personen könnten auf einzelne Nummern besser anspringen. Als sehr lustig bleibt mir aus den ersten beiden Spin-off-Folgen aber nur die Performance von Webvideoproduzent und Stimmeni­mator Marti Fischer in Erinnerung. Der springt im abgefahrenen Parodie-Modus durch mehrere größere Vorbilder und demonstriert sein komödiantisches Talent auch jemandem wie mir, dem Martis Gesicht davor ab und zu in den Feed gespült wurde.

Das LOL-Spin-off unterhält trotzdem kurzweilig

Auch wenn ich keinen persönlichen Bezug oder nostalgische Gefühle zu den LOL Next-Stars habe, sorgt das Prime Video-Format von Natur aus für einige unterhaltsame Momente. Vor allem zwischenmenschlich, wenn die Konkurrenz durch Gesichtsverrenkungen oder Gaga-Sprüche zum Lachen gebracht werden soll, entsteht wieder einiges an spontaner Situationskomik.

LOL Next hat außerdem ein paar Asse im Ärmel, wenn es um Gäste geht. Der Auftritt von Tagesschau-Ikone Susanne Daubner ist ein instant classic des Ablegers, während ein kurzer Besuch von "Hazel Brugger" als kleines Mädchen einfach urkomisch ausfällt.

Es hat mich also nicht abgeschreckt oder frustriert, dass die LOL Next-Besetzung vor meinen Augen praktisch nur aus Fremden besteht. Richtiges Comedy-Gold kann ich aus dem Spin-off nicht mitnehmen, aber ein kurzweiliger Spaß-Snack für zwischendurch ist die neue LOL-Serie weiterhin. Trotzdem befürchte ich, dass sie am Ende im Schatten ihres großen Bruders bleiben wird.

LOL Next umfasst insgesamt vier Episoden, die alle seit dem 10. September 2026 im Abo von Amazon Prime streamen. Als Grundlage dieses Serien-Checks dienten die ersten zwei Folgen.