Ich habe die neue Miniserie des Rentierbaby-Machers gesehen und kann euch sagen: Die ist wirklich nicht für jeden geeignet

Nach dem Netflix-Hit Rentierbaby meldet sich Richard Gadd mit seiner neuen Miniserie bei HBO Max zurück. Stellt euch auf eine schmerzhafte Serienerfahrung ein.

Vor zwei Jahren kam die Miniserie Rentierbaby aus dem Nichts und wurde über Nacht zu einer der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Über 100 Millionen Views konnte das schwarzhumorige Thriller-Drama bislang generieren. Für sein Nachfolgeprojekt schloss sich Schöpfer Richard Gadd allerdings mit HBO und BBC zusammen – und hat erneut ein komplexes, aufwühlendes Serienerlebnis geschaffen.

Heute, am 24. April 2026, startet die Miniserie Half Man bei HBO Max. Ich konnte bereits alle sechs Folgen sehen und verrate euch in meinem Serien-Check, ob sich Richard Gadds Rentierbaby-Nachfolger lohnt. Eines kann ich bereits vorwegnehmen: Diese Serie ist nicht für jeden geeignet!

Erschütterndes Drama bei HBO Max: Das erwartet euch in Half Man

Darum geht's in Half Man: Die Geschichte beginnt mit einem eigentlich freudigen Anlass. Niall Kennedy (Jamie Bell) feiert seine Hochzeit, allerdings lässt ihn die Anwesenheit seines Bruders Ruben Pallister (Richard Gadd) vor Furcht erzittern. Während die Gäste draußen freudig tanzen, stehen sich beide Männer in einem Stall gegenüber. Mit bedrohlicher Nähe und geradezu dämonisch tiefer Stimme fordert Ruben ein Bekenntnis ihrer Brüderlichkeit ein, ehe er Niall mit explosiver Härte gegen eine Steinwand boxt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Half Man schauen:

Half Man - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nun springt die Handlung zurück ins Schottland der 1980er Jahre. Als 15-jähriger Teenager erträgt Niall (Mitchell Robertson) in der Schule tagtäglich Mobbing und homophobe Beleidigungen. Das ist jedoch nichts im Vergleich zur Panik, die sich in seinem Gesicht abzeichnet, als er erfährt, dass der gefürchtete 17-jährige Raufbold Ruben (Stuart Campbell) frisch aus der Jugendhaft entlassen wurde – und jetzt bei ihm im Kinderzimmer einzieht.

Da ihre beiden Mütter in einer heimlichen Beziehung sind, werden Niall und Ruben widerwillig zu "Brothers from another lover". Unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Ruben ist ein ungestümer Wildfang, ein Agent des Chaos, der das Schlimmste aus anderen herauskitzelt. Für Niall wird er zum lästigen Teufel – irgendwo zwischen Beetlejuice und Tyler Durden –, den er nicht mehr loswird und zugleich willentlich annimmt. Das junge Macho-Männlichkeitsbild wird zum verführerischen Schutzschild, mit dem Niall sein wahres Ich, seine unterdrückte Homosexualität, abschirmen kann.

Während die verhängnisvolle Hochzeit Nialls als Rahmung einzelner Episoden dient, führt die Story von Half Man mit großen Sprüngen durch Jahrzehnte der komplizierten Beziehung zweier Brüder, die sich im Sekundentakt lieben oder zerstören wollen. Als Bösewichte der Geschichte des jeweils anderen rotieren ihre Leben in einem tragischen Ungleichgewicht umeinander. Denn verdrängte Traumata, quälende Scham und brodelnde Gewalt reißen sie immer wieder in den Abgrund zurück.

Half Man ist herausfordernd und nichts für schwache Nerven

Falls ihr Rentierbaby geschaut habt, werdet ihr Richard Gadds kreative Handschrift in Half Man eindeutig wiedererkennen. Doch erwartet keinesfalls eine ähnliche Serie. Während sein Netflix-Hit mit schwarzem Humor die Tragik von Gadds autobiografischer Authentizität auflockerte, dominiert hier vor allem eins: Schmerz und Leid, ohne jeglichen Spaß.

Half Man basiert diesmal nicht auf Richards Gadds echtem Leben, eine Triggerwarnung wäre vorweg trotzdem angebracht. Nialls tiefsitzende Scham und seine panische Angst, sich zu outen, lassen ihn immer wieder das Chaos wählen und ziehen alles um ihn herum ins Unglück. Obwohl die zukünftige Hochzeit irgendeine Art von Erlösung verspricht, reizt die Serie seinen Leidensweg bis zum Maximum aus und suhlt sich über fast die gesamte Laufzeit von sechs Stunden in den deprimierend-desaströsen Lebensentscheidungen der beiden Hauptfiguren, die jeden Moment der Hoffnung direkt wieder im Keim ersticken.

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Half Man begeistert als aufwühlendes Erlebnis mit starken Performances, die noch lange nachhallen. Durch einen Castwechsel ab Folge 4 teilt sich die Serie in zwei Hälften. Mitchell Robertson und Stuart Campbell verkörpern die jungen Versionen von Niall und Ruben eindrucksvoll und mit latent-inszestuösen Spannungen. Doch das wahre Highlight sind Jamie Bell und Richard Gadd, mit denen die Intensität der brüderlichen Hassliebe dramatisch ansteigt.

In Bells müden Augen und seinem fahlen Gesicht transportieren sich Jahrzehnte des Leids und omnipräsenter Angst, als würde Niall jeden Moment in Tränen ausbrechen (oder vor Panik kotzen) können. Gadd ist hingegen kaum wiederzuerkennen als aggressiv-männlicher Muskelberg, dessen Wut sich zu jeder Sekunde schlagartig in einem Tornado der Gewalt entladen kann.

Selten wurden die psychischen Auswirkungen von internalisierter Homophobie und toxischer Männlichkeit in Serienform so niederschmetternd und unbequem verhandelt wie hier. Was Half Man endgültig zu einer Grenzerfahrung macht, sind die drastisch ausgestellten Gewaltspitzen. Wenn sich Rubens brodelnde Aggression in (wenigen, aber) extremen Akten der Brutalität entlädt, erschüttert die Serie beim Zusehen Mark und Bein.

Es lässt sich nicht anders sagen: Half Man ist eine anstrengende, trostlose und herausfordernde Serie – aber auch eine der besten des Jahres. Zugegeben: Der nie enden wollende Kreislauf der Zerstörung wirkt teilweise repetitiv und verspricht keine angenehme Serienerfahrung. Dafür belohnt Schöpfer Richard Gadd sein Publikum mit einem sagenhaft gespielten Charakterdrama voller herzzerreißender Momente sowie provokanter, wichtiger Themen, die über das kryptische Ende hinaus noch lange beschäftigen werden.

Die Miniserie Half Man wird seit dem 24. April 2026 wöchentlich bei HBO Max veröffentlicht. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle sechs Episoden.

