Ich habe diesen Film bei meiner Oma geschaut und danach war meine Welt nicht mehr dieselbe

Heute Abend läuft der dritte Indiana Jones-Film im Fernsehen – eine Kombination, mit der ich eine besondere Erinnerung verbinde. Denn gesehen habe ich den Film erstmals im Wohnzimmer meiner Oma.

Obwohl ich mich heute als Filmjournalist jeden Tag damit beschäftige, waren bewegte Bilder in meiner Kindheit (und zum Teil auch noch in meiner Jugend) alles andere als selbstverständlich. Die meisten Filme musste ich mir erkämpfen. Der Fernseher blieb bei uns zu Hause in der Regel aus – und wenn er lief, dann nur sehr ausgewählt, vom Kampf mit Altersfreigaben und Bettgehzeiten ganz zu schweigen.

Dennoch gab es einen Ort, an dem ich unbekümmert das Tor zur Glotze öffnen konnte: das Wohnzimmer meiner Oma. Eine Übernachtung dort ohne meine Eltern bedeutete trotz der Warnung vor viereckigen Augen unbegrenzten Fernsehkonsum. Das ist sicherlich nicht die eleganteste Weise, um all die Dinge aufzuholen, über die andere auf dem Schulhof sprachen, aber ein paar magische Stunden habe ich definitiv erlebt.

Ein Filmwunder im Wohnzimmer meiner Oma

Die wertvollste Erinnerung, die ich an so einen Abend habe, führt mich zurück in die frühen 2000er Jahre, als Indiana Jones und der letzte Kreuzzug im Fernsehen lief, vermutlich auf ProSieben oder Sat.1. Ich hatte damals keine Ahnung, wer Indiana Jones war, noch wusste ich um die zwei vorherigen Teile. Meiner Faszination tat das keinen Abbruch. Sobald das Abenteuer begann, war ich gefangen. Bedingungslos.

Heute würde ich Indiana Jones mit dem Wissen um Steven Spielberg und George Lucas schauen. Ich könnte die Filmografie von Harrison Ford runterbeten und stundenlang über das Vermächtnis der Reihe referieren. Ich hätte tausend Anhaltspunkte, um den Film interessant zu machen, doch im Grundschulalter brauchte ich keinen einzigen. Indiana Jones präsentierte sich mir als ein völlig intuitives Stück Kino.

Das hatte ich ehrlich gesagt bei keinem anderen der Core-Franchises, mit denen ich aufgewachsen bin. Bei Harry Potter musste ich zuerst das Buch lesen, Star Wars kannte ich von Zeichnungen im Kindergarten und auch Der Herr der Ringe kam mit vertrauten Motiven daher, die ich irgendwo schon mal aufgeschnappt hatte. Indiana Jones existierte jedoch lange genug in einem toten Winkel, dass er mich komplett überrollen konnte.

Selten habe ich einen Film so pur entdeckt

Heutzutage wird es immer schwerer, Filme ganz unvoreingenommen zu schauen, gerade große Klassiker. Meistens hat man doch irgendwo zumindest eine visuelle Referenz wahrgenommen – ein Poster, ein Still, einen Trailer. Filmfestivals wären für mich die erste Anlaufstelle, um so blind wie möglich in etwas zu gehen. Ein Indiana Jones war aber noch nie dabei, was diese Entdeckung umso mehr besonders macht.

Das war etwas, das aus dem Moment der TV-Ausstrahlung entstanden ist. Ein glücklicher Zufall, der sich in eine dermaßen prägende Erfahrung verwandelt hat, dass ich heute noch alles bildlich vor mir habe. Das Fernsehgerät meiner Oma, der Sessel im Wohnzimmer und das Gefühl, mich vollständig in diesen zwei unfassbar perfekt erzählten Stunden verlieren zu können, ohne den Film erst rechtfertigen zu müssen.

Eine Abenteuergeschichte, die einmal um den Globus führt und in ihren kräftigen Farben so greifbar ist, dass man sie förmlich riechen, spüren und schmecken kann. Die sich erwachsen anfühlt und gleichzeitig verspielt und aufregend. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht, und am Ende möchte man gar nicht loslassen, obwohl der Film wirklich eines der schönsten und versöhnlichsten Enden überhaupt hat.

Was mir nie wieder aus dem Kopf gehen wird

Spätestens als der Raiders March von John Williams ertönte, fühlte sich alles möglich an. Immerhin sind wir gerade ohne Tickets mit einem Zeppelin geflogen, mit einem Panzer über den Abgrund geschlittert und haben den Heiligen Gral geborgen. Ich werde nie mein Staunen im Angesicht des Sands auf der unsichtbaren Brücke vergessen und erst recht nicht das Stempel-Stampfen, wenn Indy den Boden einer Bibliothek demoliert.

Allein bei dem Gedanken an den wuchtigen Einschlag zieht sich mein Körper zusammen und ich habe Angst, dass die Sache auffliegt. Vielleicht auch, weil ich Angst hatte, dass nicht nur Indy, sondern irgendwie auch ich in diesem Wohnzimmer ertappt werden und nie wieder dorthin zurückkehren kann. Und gleichzeitig war das einer der friedlichsten Momente meines Lebens, in dem ich je einen Film gesehen habe.

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:00 Uhr. Alternativ streamt der Film bei WOW.