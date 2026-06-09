Ich habe dieses Jahr schon 130 Serien gesehen, aber nur eine Netflix-Serie konnte mich wirklich begeistern

Netflix veröffentlicht mehr Serien als alle anderen Streaming-Dienste, doch vom Programm 2026 bin ich bisher enttäuscht. Nur eine Eigenproduktion landet in meiner Top 10.

Andere Menschen haben Hobbys, ich schaue Serien. Und während sich das erste Halbjahr 2026 dem Ende zuneigt, gehe ich meine fleißig geführte Excel-Tabelle mit allen von mir geschauten Staffeln durch, um meine persönliche Serien-Top-10 für ein erstes Zwischenfazit zu erstellen. Schon jetzt wird eine ernüchternde Beobachtung deutlich.

Stolze 130 Serienstaffeln habe ich in diesem Jahr bereits gesehen. Allerdings hat es bisher nur eine einzige Serie des Streaming-Diensts Netflix in mein persönliches Ranking geschafft: Die 2. Staffel des piratentastischen Fantasy-Abenteuers One Piece.

One Piece Staffel 2 ist bisher mein einziges Netflix-Highlight 2026

Das ist erstmal was Positives: Bisher konnte mich keine andere Netflix-Serie 2026 so stark begeistern wie One Piece Staffel 2. Mit Action, Spannung, Humor, großen Emotionen und durchgeknallter Abgedrehtheit steigerte sich die Live-Action-Adaption von Eiichiro Odas Manga-Epos über die Abenteuer von Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) und seiner Strohhutbande auf so gut wie allen Ebenen.

Die acht Folgen liefern natürlich keine hochkomplexen Charakterentwicklungen und könnten von einem Prestige-Drama nicht weiter entfernt sein. Doch als ultimative Feel-Good-Serie im Blockbuster-Gewand liefert One Piece vor allem eines: Spaß. Falls ihr bisher gezögert habt, die Netflix-Adaption weiterzuschauen, oder einfach ein richtig unterhaltsames Serienerlebnis vermisst, kann ich euch One Piece Staffel 2 nur wärmstens empfehlen.

Die Kernbotschaft von herzensgutem Humanismus gepaart mit entdeckerischen Abenteuergefühlen und herrlich überdrehtem Anime-Wahnsinn hat mich vor dem Fernseher gebannt lachen, weinen und mitfiebern lassen. Dieses Erlebnis lässt sich ausgerechnet in den Massen an neuen Netflix-Produktionen nur noch selten finden.

Das Netflix-Programm ist auch 2026 wieder enttäuschend

Schon letztes Jahr zeichnete sich eine enttäuschende Entwicklung ab: Das Netflix-Programm wird zunehmend zu einem langweiligen Einheitsbrei. Obwohl ich (viel zu viele) Serien pro Jahr schaue, ist mir meine Zeit einfach zu schade, um diese mit mittelmäßigen Thrillern und drögen Crime-Dramen zu vergeuden. Daher schaue ich mittlerweile nur noch ausgewählte Netflix-Originale, die mein Interesse entflammen können.

Auch 2026 hielt das bisherige Netflix-Programm für mich kaum Highlights bereit. Serien wie Jo Nesbø's Harry Hole, Something Very Bad Is Going to Happen oder The Boroughs waren zwar gut, aber nie wirklich herausragend. Selbst mit der bitterbösen Fortsetzung von Beef kommt Netflix nicht an die Qualität anderer Streamer und TV-Sender wie etwa HBO oder Apple TV heran.

Im Podcast blicke ich mit meiner Kollegin Andrea zurück auf die 20 besten Netflix-Serien der letzten Jahre:

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Wenn ich auf meine aktuelle Topliste der besten Serien des Jahres schaue, ist die Platzierung von One Piece eine traurige Erinnerung daran, dass der beliebteste Streaming-Dienst immer seltener wirklich sehenswerte Serienkost zu bieten hat. Dass sich unter meinen aktuell 15 Lieblingsserien 2026 nur eine einzige Netflix-Serie befindet, mag vielleicht ein Indikator für meinen persönlichen Seriengeschmack sein. Es zeigt aber auch (mal wieder), dass die Konkurrenz mehr Wert auf Qualität statt Quantität legt.

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Als ultimativer Serienfan wünsche ich mir inständig, dass mich Netflix eines Besseren belehren kann und bis zum Ende des Jahres noch ein paar Überraschungen aus dem Hut zaubert. Im Schatten fantastischer Serien wie The Pitt, Only Margo, Widow's Bay, Half Man (um nur ein paar zu nennen) oder demnächst auch der 3. Seasons von Silo und House of the Dragon habe ich wenig Hoffnung, dass dies gelingt.

Aber hey, nächstes Jahr kommt ja schon One Piece Staffel 3!