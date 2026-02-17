"Ich habe es mir nicht mal angesehen": Kiefer Sutherland bereut bis heute, dass er diese legendäre Rolle an der Seite von Keanu Reeves ablehnte

Kiefer Sutherland erlangte mit der Serie 24 weltweiten Ruhm. Dieser hätte schon Jahre vorher kommen können – wenn er eine bestimmte Filmrolle nicht abgelehnt hätte.

Bereits vor 24 hätte Kiefer Sutherland die Chance gehabt, Filmgeschichte zu schreiben: Denn ihm wurde eine Hauptrolle in My Private Idaho - Das Ende der Unschuld angeboten. Doch der Schauspieler lehnte ab.

Kiefer Sutherland lehnte My Private Idaho ab – aus einem Grund, der heute lachhaft scheint

Wie Far Out Magazine kürzlich berichtete, hätte es im Leben von 24-Star Kiefer Sutherland bereits Anfang der 90er eine große Chance gegeben. Dem heute bekannten Seriendarsteller wurde damals die Hauptrolle in dem Film My Private Idaho angeboten. Ein Roadmovie, das großen Einfluss auf das New Queer Cinema hatte.

Die Rolle von Mike war es, für die Kiefer Sutherland als Darsteller im Gespräch war. Doch der hatte Besseres zu tun, wie er rückblickend erzählte:

Ich habe My Private Idaho abgelehnt, weil ich Skifahren gehen wollte und habe mir den Film nicht einmal angesehen. Ich habe mir gesagt, dass ich mich an meinen Plan halten muss … und das war ein wirklich dummer Plan.

Der Film erzählt die Geschichte der Sexarbeiter Mike (River Phoenix) und Scott (Keanu Reeves) aus Seattle. Mike hat Gefühle für Scott entwickelt, die von diesem aber nicht erwidert werden. Die beiden Freunde brechen zu einer gemeinsamen Reise nach Idaho auf, wo sie hoffen, Mikes Mutter zu finden.

Die Figur des Mike wurde final mit River Phoenix (Stand by me – Das Geheimnis eines Sommers) besetzt. Der Film, der sehr deutlich mit einer queeren Thematik umgeht, erwies sich als wegweisend für weitere Filme mit queeren Geschichten. Besonders Phoenix wurde als Bester Hauptdarsteller mit diversen Auszeichnungen versehen.

Eine einzigartige Gelegenheit, die Sutherland damals eindeutig verpasste. Seiner Filmkarriere hat es aber nicht ernsthaft geschadet: Erst letztes Jahr stand er mit Das Wunder von Stoneford in einer Hauptrolle vor der Kamera.