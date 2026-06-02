Ich habe gerade eine der besten Miniserien des Jahres gesehen: Steven Spielberg & Martin Scorsese erzählen 35 Jahre altes Thriller-Meisterwerk neu

Das Serienremake des Kult-Thrillers Kap der Angst startet bei Apple TV. Ob sich der von Martin Scorsese und Steven Spielberg produzierte Psycho-Trip lohnt, erfahrt ihr hier.

Eine Warnung vorweg: Kap der Angst ist nichts für schwache Nerven. Das wird direkt in den ersten Minuten der neuen Thriller-Horrorserie deutlich, wenn sich eine Frau mit der Pistole in den Mund schießt – erfolglos. Blutüberströmt und mit halbzerfetztem Gesicht setzt sie erneut an, während eine fremde Stimme ihr ins Ohr säuselt. Blut und Hirn spritzen auf eine Wand voller Zeitungsartikel über den verurteilten Mörder Max Cady. Dieser Schock und das ikonische Musikthema von Bernard Herrmann erschüttern dröhnend Mark und Bein.

Am 5. Juni startet das von Martin Scorsese und Steven Spielberg produzierte Serienremake des Kult-Psychothrillers Kap der Angst bei Apple TV. Ich habe vorab die ersten acht Folgen sehen können und verrate euch in meiner Kritik, warum der von Nick Antosca (The Act, Channel Zero) erdachte Horroralbtraum nicht nur eine überraschend clevere Neuerfindung, sondern auch schon jetzt eine der besten Serien des Jahres ist.

Kap der Angst erfindet ein Thriller-Meisterwerk mit Javier Bardem und Amy Adams völlig neu

Ob ihr nun John D. MacDonalds Roman The Executioners, die Verfilmung Ein Köder für die Bestie, das Remake mit Robert De Niro oder die legendäre Simpsons-Parodie Am Kap der Angst kennt: Die Grundprämisse bleibt auch in der Serie gleich und trotzdem ist einiges anders. Erneut geht es um die Rachepläne eines Mannes namens Max Cady (Javier Bardem), der aus dem Knast entlassen wird. Hier saß er 17 Jahre wegen des Mordes an seiner Frau und seinem ungeborenen Kind ein. Doch ein Bekennerschreiben entlastet ihn und verschafft ihm die Freiheit.

Hier könnt ihr den Trailer zu Kap der Angst schauen:

Kap der Angst - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dass Max Cady unschuldig war, wird für zwei Menschen zur Schreckensbotschaft: Anna Bowden (Amy Adams), Cadys frühere Strafverteidigerin, und ihr Ehemann Tom (Patrick Wilson), der damals als Staatsanwalt Cady hinter Gittern brachte. Nun fürchtet vor allem Anna hinter jeder Ecke ihren Mandanten lauern, der sich für ihr Versagen rächen könnte. Dass Anna mittlerweile Teil einer erfolgreichen Organisation ist, die unschuldig Verurteilten Rechtsbeistand leistet, ist für den um 17 Lebensjahre und jede Hoffnung auf eine Familie beraubten Mann ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht.

Obwohl Kap der Angst von der ersten Einstellung an unverkennbar von Martin Scorseses Thriller-Meisterwerk inspiriert ist (sein Name ist der erste, der im Abspann als Producer genannt wird), werden schnell essentielle Unterschiede zur bekannten Filmversion deutlich. Wir befinden uns in der Gegenwart omnipräsenter True Crime-Unterhaltung, in der Max Cadys Fall mediales Aufsehen erregt und der mutmaßliche Rächer als plötzlicher Celebrity von Kamerateams, Amateur-Podcastern und einer unheimlichen Stalkerin umkreist wird.

Dass der von oben bis unten tätowierte Charmeur mit den diabolisch leuchtenden Augen die Lebensbereiche der Familie Bowden aus Savannah mit bedrohlicher Freundlichkeit infiltriert und später sogar ins Nachbarhaus gegenüber einzieht, schürt Annas ständige Furcht, ob er vielleicht doch etwas im Schilde führt. Denn an unheimlichen Vorkommnissen (wie eine im Pool treibende, tote Stinktierfamilie) und sich häufenden Todesfällen mangelt es nicht.

Kap der Angst ist ein wahnsinniges Thriller-Erlebnis

Meine Befürchtung war, dass ein Serienremake lediglich einen 2-Stunden-Film auf eine Länge von 10 einstündigen Episoden aufbläht und damit schnell langweilig wird. Diese Sorge ist aber direkt verflogen, denn lange Zeit spielt die Neuerfindung gekonnt mit der Frage, ob sie wirklich auf den Pfaden der Vorlage wandelt oder doch komplett neue Wege beschreitet. Aus Max Cadys kaum greifbaren Intentionen sowie aus Annas wachsender Paranoia zieht sie dazu eine enorme Spannung.

Die hakenschlagende Story hält mit stetig neuen Mysterien und abgefahrenen Twists ein hohes Tempo, wobei das zentrale Rache-Epos durch unterschiedliche Nebenhandlungen erweitert wird. Denn die Bowdens haben weitaus mehr Probleme als nur Max Cady, wie etwa Problemkind Zacks (Joe Anders) kollabierende Psyche, der unter der Last seiner Schuld für die Verbreitung von Nacktfotos einer Mitschülerin zerbricht. Tochter Natalie (Lily Collias) flüchtet sich hingegen aus der ständigen Perfektion in die Arme einer enigmatischen Jugendlichen (Malia Pyles), die nicht weniger unheimlich als Max Cady selbst ist.

Das große Highlight von Kap der Angst ist aber Javier Bardem, dessen Max Cady-Interpretation fernab einer bloßen De-Niro-Imitation als komplexe, ambivalente und absolut unheimliche Präsenz begeistert. Erstaunlich lange lässt sich Cady nicht in die Karten schauen und erntet als vermeintlich geläutertes Unschuldslamm mit tragischer Vorgeschichte fast schon Sympathiepunkte. Schwarz-weiße Gefängnis-Flashbacks verdeutlichen aber schon früh mit expliziter Härte, was für eine Naturgewalt sich hinter dieser Maske verbirgt.

Vor allem die Inszenierung verwandelt Kap der Angst in einen modernen Hitchcock-Thriller mit dichter Atmosphäre. Die schweißtreibende Hitze von Savannah ist förmlich spürbar und das Stresslevel steigt unerbittlich, wenn die Paranoia der Figuren sich in panischen Kameraschwenks, unangenehmen Nahaufnahmen und verstörenden Filtern Bahn bricht.

Mit visuell berauschender Sogwirkung, den unberechenbaren Psychospielen sowie der Verhandlung von Themen wie Schuld, Vergebung und Kontrollverlust hat mich Kap der Angst wie kaum eine andere Serie dieses Jahr mit jeder Folge an den Bildschirm gefesselt. Und wie schon in der Vorlage steht auch im Serienremake über allem die spannende Frage: Wer ist wirklich das Monster in dieser Geschichte?

Kap der Angst ist noch besser, wenn ihr den Film von Martin Scorsese vorher schaut

Auch wenn Kap der Angst für sich allein stehend funktioniert, möchte ich euch vor dem Serienstart trotzdem ans Herz legen: Schaut unbedingt nochmal Scorseses Filmversion von 1991. Nicht nur setzt das Serienremake auf den markanten visuellen Stil der Vorlage, auch spielt Serienschöpfer Nick Antosca auf clevere Weise mit der Erwartungshaltung an ikonische Filmmomente – wie etwa Cadys qualmender Kinobesuch oder die Verführung der minderjährigen Bowden-Tochter –, die auf unerwartete Weise neu interpretiert werden.

Für Kap der Angst-Fans gibt es tatsächlich gleich einige aufregende Überraschungen. Und damit meine ich nicht den Cameoauftritt von Scorsese-Tochter Francesca. So viel will ich verraten: Es gibt eine Enthüllung, die mich als Fan des Films schockiert aufschreien und völlig euphorisch vor dem Fernseher auf- und abhüpfen ließ (insert "Leonardo DiCaprio zeigt auf Fernseher"-Meme).

Kap der Angst ist ein wahnsinniger Thriller-Rausch, der mit eindringlichen Performances und atemberaubenden Bildern schon jetzt zu den besten Serien des Jahres gehört. Da lassen sich auch kleine Makel verschmerzen, wie manch ein Twist auf Telenovela-Niveau, teils abrupte Charakterentwicklungen und der fast durchgehend sehr nervige Bowden-Sohn.

Vergeudet nicht weiter eure Zeit mit durchschnittlichen Netflix-Thrillern aus den Streaming-Charts oder der drölften Harlan Coben-Adaption. In Kap der Angst wird aktuell mehr gefürchtet, geschockt und besser unterhalten als woanders.

Die 10 Folgen von Kap der Angst werden ab dem 5. Juni 2026 wöchentlich immer freitags bei Apple TV veröffentlicht. Grundlage für den Serien-Check sind die ersten 8 Episoden.

