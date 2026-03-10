Ich habe gerade erfahren, dass zwei der größten 80er-Filme am selben Set gedreht wurden – jetzt kann ich es nicht mehr übersehen

Ein Ort, zwei Filme? Das geschieht häufiger, als man vielleicht glaubt. Besonders wenn die Filme unterschiedlichen Genres wie sommerlicher Zeitreise-Sci-Fi und winterlichem Fantasy-Horror angehören, kann man es glatt übersehen.

Amerikanische Vorstädte sehen doch irgendwie alle gleich aus – oder? Die Städte Hill Valley aus Zurück in die Zukunft und Kingston Falls als Gremlins - Kleine Monster könnte ich kaum unterscheiden. Wie ich soeben erfahren habe, liegt es aber auch daran, dass beide denselben Drehort nutzten. Die beiden Filme haben mehr Parallelen als die 80er Jahre und ihren Kultstatus.

Fast alle haben sie gesehen: 80er-Kultfilme Zurück in die Zukunft und Gremlins wurden am selben Ort gedreht

In beiden Fällen wurde am Courthouse Square in den Universal Studios in Kalifornien gedreht. Das Set wurde eigens gebaut, um einen typisch amerikanischen Marktplatz darzustellen. Auch für einen Teil eines Campus kann der Ort genutzt werden.

Wer das nicht glauben will, kann einen Blick auf diesen Post auf X (ehem. Twitter) werfen. Hier wird die Ähnlichkeit trotz unterschiedlicher Jahreszeit deutlich:

Der Courthouse Square wurde auch nicht nur von diesen beiden 80er-Kultfilmen genutzt. Tatsächlich gehört er zu den etabliertesten Drehorten Hollywoods. Bereits 1948 war er der Drehort für An Act of Murder und wurde 1962 nach dem Dreh von Wer die Nachtigall stört als Mockingbird Square bezeichnet.

Laut der offiziellen Studiotour-Website der Universal Studios wurde der Courthouse Square in Hunderten von Filmen genutzt. 1990 und 2008 wurden

Wenn euch in Zukunft dieser Platz in Filmen begegnet, wisst ihr also, dass es sich um einen legendären Drehort handelt. Ich werde die Sci-Fi-Serie Fallout und den Horrorfilm MaXXXine nun nochmal schauen müssen, um den Courthouse Square darin zu entdecken.