Ich habe gezittert, gelacht und geweint: Bridgerton Staffel 4 Teil 2 ist eine atemlose Achterbahnfahrt

Der 2. Teil von Bridgerton Staffel 4 hat die Geschichte von Benedict und Sophie bei Netflix zu Ende erzählt. Die neuen Folgen kommen mit unerwarteten Wendungen daher, die mich an den Bildschirm gefesselt haben.

Ich hatte eigentlich nicht vor, alle vier neuen Folgen von Bridgerton Staffel 4 am Stück zu schauen. Einen Monat lang musste ich mich nach dem Cliffhanger aus Teil 1 gedulden, bei dem Benedict (Luke Thompson) Sophie (Yerin Ha) unerhörterweise fragte, ob sie seine Mätresse werden möchte – und natürlich habe ich das weitere Geschehen mit Spannung erwartet. Doch da Bridgerton eine meiner ultimativen Wohlfühlserien ist, wollte ich mir die restlichen Episoden der Season etwas aufsparen, bevor wieder eine fast zweijährige Wartezeit auf Staffel 5 ansteht.

Teil 2 von Staffel 4 hatte jedoch andere Pläne für mich. Denn die neuen Folgen, die seit dem 26. Februar endlich bei Netflix bereit stehen, sind so spannend, dass ich vier Stunden später immer noch wie gebannt vor dem Bildschirm saß und mitfiebern musste. Schuld daran war neben Benedicts und Sophies Liebesgeschichte vor allem ein schockierender Schicksalsschlag, der die Folgen in ein völlig neues Licht gerückt und die gesamte Serie maßgeblich verändert hat. Aber auch ein großer Abschied und ein brandneues Geheimnis sorgten für Überraschungen.

Bridgerton Staffel 4 Teil 2 erzählt die Liebesgeschichte von Benedict und Sophie weiter – doch das ist nicht alles

Nach Benedicts plumpem Angebot geht Sophie dem zweitältesten Bridgerton-Sohn zunächst aus dem Weg, was der privilegierte Lord überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ein lang erwartetes Gefühlsgeständnis sowie eine romantische und heiße gemeinsame Nacht lässt die beiden schließlich doch zusammenkommen: Zukunftspläne in Benedicts Cottage mitsamt einem Kind scheinen plötzlich nicht mehr unmöglich.

Nachdem der langerwartete Rückkehrer Anthony (Jonathan Bailey) als Stimme der Vernunft bei Benedict waltet, gerät Sophie jedoch wieder ins Zweifeln und plant einmal mehr, das Haus der Bridgertons zu verlassen. Während sich die Aschenputtel-Story also von einer nervenaufreibenden Wendung zur nächsten über die ersten zwei Folgen überschlägt, ereignet sich im restlichen Bridgerton-Ensemble urplötzlich ein tragischer Schicksalsschlag.

Ich habe aufgrund der ersten Vorschau zu Teil 2 wie zahlreiche Fans zwar bereits erahnt, dass es in den neuen Folgen wahrscheinlich einen großen Figurentod zu verzeichnen gibt. Dass dieser so früh und abrupt in Episode 6 passiert, habe ich jedoch nicht kommen sehen: John (Victor Alli) verstirbt aus heiterem Himmel nach einem harmlos erscheinenden Kopfschmerz. Das Ereignis fällt mit Penelopes (Nicola Coughlan) überraschendem Abschied von Lady Whistledown zusammen, die vor Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) offiziell die Schreibfeder niederlegt. Was uns daraufhin erwartet, ist eine Bridgerton-Folge, wie wir sie noch nie gesehen haben: Sie beginnt und endet ohne die begleitenden Worte von Lady Whistledown.

Zu diesem Zeitpunkt stand mir beim Schauen der Mund offen, denn ich konnte nicht glauben, wie schnell und radikal sich die Serie von John verabschiedet – und ganz nebenbei das bisherige Gossip Girl-Konzept völlig über den Haufen wirft. Noch überraschender als für mich kam der Moment jedoch für Francesca (Hannah Dodd), die von dem Verlust ihres Ehemannes völlig überwältigt wird. Durch Johns Tod rücken Benedict und Sophie plötzlich in den Hintergrund und stattdessen stehen Francesca und Johns Cousine Michaela (Masali Baduza) im Fokus, die von den Ereignissen am schwersten getroffen werden.

Bridgerton hat mir in Staffel 4 Teil 2 sämtliche Emotionen entlockt

Auf eine steife Trauerfeier im Haus der Bridgertons folgt eine ausgelassene Feier auf schottische Art, die von Michaela angeleitet wird und Francesca aus ihrem Schneckenhaus der Perfektion und Trauer herausholt. Hier entfalten sich einige der berührendsten Momente der gesamten Serie, wenn die erweiterte Bridgerton-Familie in ihrer nackten Emotionalität zusammenkommt und gemeinsam in Erinnerungen schwelgt, weint, lacht und tanzt. Auch ich konnte mich dieser Achterbahnfahrt der Gefühle nicht entziehen, die mich daran erinnert hat, warum Bridgerton einst zurecht einen Platz in meinem Herzen gewann. Wo Johns Tod mir zunächst als zu hastig erzählt erschien, haben sich hier alle Puzzleteile magisch zusammengefügt.

Im weiteren Handlungsverlauf wird der schwere Schicksalsschlag genauso clever eingebunden: Durch den Tod von John realisieren Violet (Ruth Gemmell) wie auch Benedict, dass das Leben zu kurz ist, um die eigenen Gefühle zu leugnen und im Schatten zu leben. Benedict fasst den Entschluss, sich voll zu Sophie zu bekennen und dafür den Ausschluss aus der Gesellschaft in Mayfair in Kauf zu nehmen. Seine Mutter unterstützt ihn dabei tatkräftig, sogar, als Sophie eine Verurteilung und harte Auseinandersetzung mit Bösewichtin Araminta (Katie Leung) droht.

Gleichzeitig stellt Johns Tod mitsamt der Entwicklung um Benedict und Sophie die Weichen für die in zukünftigen Staffeln kommenden Geschichten von Francesca und Eloise (Claudia Jessie). Die selbsternannte "Spinster" und heiratsaversive zweitälteste Bridgerton-Tochter spuckte in Folge 8 auf einmal völlig neue Töne über die Perspektive von wahrer Liebe. Die verheißungsvolle Freundschaft zwischen Francesca und Michaela sorgte hingegen zum Ende von Staffel 4 bereits für explosive Spannungen. Und als wäre das nicht alles schon aufregend genug, haut Bridgerton uns in den letzten Sekunden auch noch ein taufrisches Geheimnis um eine neue Lady Whistledown um die Ohren.

Mehr zu Bridgerton:

Mit getrockneten Tränen und einem wehmütigen Lachen, hat mich schließlich der Abspann dieses Staffelfinales erreicht. Dass Bridgerton mich nach fast sechs Jahren noch immer so überraschen kann, hatte ich wirklich nicht kommen sehen. Erst recht nicht, dass die Spannung auf Staffel 5 und 6 nun größer ist, als je zuvor. Doch Staffel 4 war eine erfrischende und atemlose Fahrt, von der sich die kommenden Seasons gerne ein bis zwei Scheiben abschneiden dürfen. Ein neues Lady Whistledown-Geheimnis ist da überhaupt nicht mehr nötig.